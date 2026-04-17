Választás 2026: Mindhárom billegő körzetben fordított a Tisza, 140 mandátummal ülhetnek be a Parlamentbe

Márki-Zay Péter Facebook oldalán jelentette be, hogy a hódmezővásárhelyi önkormányzat sem utalta át a szolidaritási hozzájárulás legkésőbb szerdán esedékes részletét. A városnak 263 milliót kellett volna fizetnie, a polgármester elmondása szerint azonban meg akarta akadályozni, hogy esetleg "Tiborczékhoz kerüljön" a pénz.

Nem ő az első városvezető, aki nem utalta át a második részletet: az ötletgazda a szentesi polgármester volt, aki döntését szintén részben azzal indokolta, hogy aggódna, hová kerülhetne a kormányzati átadás-átvétel időszaka alatt a pénz. A kezdeményezéshez azóta számos város csatlakozott.

Kérdéses azonban, hogy mennyi időt lehet valójában nyerni ezzel a lépéssel, hiszen a vonatkozó kormányrendelet szerint 20-án a Magyar Államkincstár beszedheti azt a nemfizető önkormányzatoktól. Korábban a kincstár Budapest esetében ezt rendszerint meg is tette, a polgármesterek esetlegesen abban reménykedhetnek, hogy a kormányváltás ebben is változást hoz. Karácsony Gergely főpolgármester nemrég egyenesen arról beszélt, hogy amennyiben az Államkincstár inkasszálja tőlük a pénzt, akkor már áprilisban sem tudnak bért fizetni a dolgozóiknak.

A szolidaritási hozzájárulás az önkormányzatokra kivetett teher, aminek alapja az iparűzési adóbevétel. A hozzájárulás célja elvileg a kevésbé gazdag önkormányzatok támogatása. A kritikusok azonban megkérdőjelezték, hogy a jelenlegi konstrukcióban mennyire képes ellátni ezt a funkcióját, mivel a befizetések nem egy elkülöníthető, erre a célra szolgáló pénzügyi alapba folynak be, hanem a központi költségvetésbe.