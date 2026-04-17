LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.05%
TISZA
 
52.14%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
140
FIDESZ-KDNP
53
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Választás 2026: Mindhárom billegő körzetben fordított a Tisza, 140 mandátummal ülhetnek be a Parlamentbe
Gazdaság

Választás 2026: Mindhárom billegő körzetben fordított a Tisza, 140 mandátummal ülhetnek be a Parlamentbe

Portfolio
137 mandátumnál jár a Tisza Párt, 56 képviselői helynél a Fidesz és 6-nál a Mi Hazánk, levél-, a külképviseleti és az átjelentkezéses szavazatok megszámolása szombatig befejeződik. A Tisza Párt vasárnap óta nagyon belekezdett a munkába. Tegnap már kiderült, hogy az új kormány négy év alatt eurót szeretne, Magyar Péter leendő miniszterelnök a MOL vezetésével találkozott. Ma is gyorsított ütemben haladnak előre a kormányzati munka előkészületei. Folyamatosan frissülő cikkünkben a pénteki fejleményeket követjük nyomon.
Bréking: a Tisza-kormány dönthet a kamatstop és az árrésstop sorsáról!

Kivette a kormány a határidőt a kamatstop, az árrésstop és az üzemanyagok jövedéki adójáról szóló jogszabályokból, így mostantól majd az új kormány dönthet arról, meddig kívánja azokat fenntartani – derül ki a pénteki Magyar Közlönyből.

A harmadik billegő körzet is megfordult: 140 mandátumon a Tisza

100%-os feldolgozottság mellett a harmadik billegő körzetben, Szabolcs 6-ban is fordított a Tisza az NVI adatai szerint.

Megvan a második fordítás: Dombóvárt is Tiszás jelölt fogja képviselni

Az NVI adatai szerint a Tisza az átjelentkező és levélszavazatok segítségével Paks után Dombóváron is fordított a Tisza.

Megszámolták a levélszavazatokat Pakson, fordított a Tisza

A Tisza Párt jelöltje, Cseh Tamás megnyerte a Tolna vármegyei 3. számú, Paks központú országgyűlési egyéni választókerületet. A győzelem azután vált biztossá, hogy az átjelentkezők és a külképviseleti szavazók voksait is feldolgozták – derül ki a Nemzeti Választási Iroda végleges adataiból.

Hódmezővásárhely sem utalt

Márki-Zay Péter Facebook oldalán jelentette be, hogy a hódmezővásárhelyi önkormányzat sem utalta át a szolidaritási hozzájárulás legkésőbb szerdán esedékes részletét. A városnak 263 milliót kellett volna fizetnie, a polgármester elmondása szerint azonban meg akarta akadályozni, hogy esetleg "Tiborczékhoz kerüljön" a pénz.

Nem ő az első városvezető, aki nem utalta át a második részletet: az ötletgazda a szentesi polgármester volt, aki döntését szintén részben azzal indokolta, hogy aggódna, hová kerülhetne a kormányzati átadás-átvétel időszaka alatt a pénz. A kezdeményezéshez azóta számos város csatlakozott.

Kérdéses azonban, hogy mennyi időt lehet valójában nyerni ezzel a lépéssel, hiszen a vonatkozó kormányrendelet szerint 20-án a Magyar Államkincstár beszedheti azt a nemfizető önkormányzatoktól. Korábban a kincstár Budapest esetében ezt rendszerint meg is tette, a polgármesterek esetlegesen abban reménykedhetnek, hogy a kormányváltás ebben is változást hoz. Karácsony Gergely főpolgármester nemrég egyenesen arról beszélt, hogy amennyiben az Államkincstár inkasszálja tőlük a pénzt, akkor már áprilisban sem tudnak bért fizetni a dolgozóiknak.

A szolidaritási hozzájárulás az önkormányzatokra kivetett teher, aminek alapja az iparűzési adóbevétel. A hozzájárulás célja elvileg a kevésbé gazdag önkormányzatok támogatása. A kritikusok azonban megkérdőjelezték, hogy a jelenlegi konstrukcióban mennyire képes ellátni ezt a funkcióját, mivel a befizetések nem egy elkülöníthető, erre a célra szolgáló pénzügyi alapba folynak be, hanem a központi költségvetésbe.

EU-pénzek: beindulnak a tárgyalások

Magas szinten, ma délután 5 órakor megindulnak a tárgyalások az Európai Bizottság Budapestre érkező képviselői, valamint a leendő Tisza-kormány illetékesei között - hangzott el Magyar Péter sajtótájékoztatóján.

Ma 5 órakor érkezik Budapestre az Európai Bizottság delegációja. A Bizottság részéről Ursula von der Leyen bizottsági elnök kabinetfőnöke lesz jelen és több főigazgató, a leendő kormány részéről Magyar Péter is ott lesz, valamint többek között Orbán Anita, Kapitány István és Kármán András. A tárgyalások még holnap is tartani fognak, majd ezt követően forródróton lesznek a felek.

Konstruktív tárgyalásra számít Magyar Péter az EB képviseőivel. De sietni kell, mert sok millió euró lekötési határideje lejár augusztus 31-én. Ehhez meg kell alakítani a projektcégeket és a pályázatokat - mondta Magyar Péter. Esetlegesen új intézményrendszerrel kell-e ezt lezongorázni az új kormányban - ezt is felvetette.

Politikai megállapodást szeretne leütni első útján Brüsszelben, miután az előkészítő tárgyalásokon ezt előkészítették. A leendő miniszterelnök optimista, az a cél, hogy ezt a pénzt hazahozzák.

Magyar Péter a Richtert is meg fogja keresni

Magyar Péter ma a Parlamentben bejelentette, hogy a Richter is meg fogja keresni "hasonló ügyben", vélhetően az MCC-nek kifizetendő osztalékra utalva.

Ez lesz a védett üzemanyagárak sorsa

A védett üzemanyagárról szóló rendelkezés május 13-án jár le; ennek meghosszabbítására is felszólítja a leköszönő kormányt Magyar Péter, majd hozzátette, hogy a Mollal együtt tegnap végiggondolták, hogy milyen nyersolajár és forinterő esetén lesz majd reális kivezetni az intézkedést. A Mol várakozásai szerint a jövő héten újraindul a Barátság kőolajvezeték, ráadásul Hernádi Zsolt rövidesen megy Oroszországba tárgyalni, ahol akár új olajbeszerzési szerződést is köthet a vezető, erre utalt Magyar Péter.

Miről beszél Magyar Péter?

20 parlamenti bizottságot javasolt a Tisza Párt.

Minden frakciónak lesz alelnöke az Országgyűlésben.

Ebben a cikkünkben írunk arról, hogy a tárgyalások után mit jelent be Magyar Péter.

Magyar Péter készül a sajtótájékoztatóra

Miközben Toroczkai László tájékoztatót tart, addig Magyar Péter a kupolateremben egyfajta sajtóbejárást tart.

Mi Hazánk bejelent

Toroczkai László a bizottsági egyeztetéseket konstruktív hangulatúnak írta le. Mind a bizottsági struktúra eloszlása, a bizottsági helyek, országgyűlés elnökeire és alelnökeire vonatkozó javaslataira nyitott volt Magyar Péter, 4 évvel ezelőtt rosszabb eredménnyel végződtek ezek az egyeztetések.

Szerinte meg tud egyezni a 3 oldal.

Várakozásai szerint több bizottsági pozíciót kaphat a Mi Hazánk.

Több vizsgálóbizottságra tett javaslatot az ellenzéki párt.

Az összes képviselő esküt tegyen a Szent Korona előtt, ezt a javaslatot pártok képviselői most elfogadták - mondta Toroczkai László.

Személyi kérdésekbe a másik két politikai erő nem ment még bele

- jelezte a politikus.

Magyar Péter a Parlamentben tárgyalt, itt vannak a bejelentések

Magyar Péter péntek délelőtt az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélést követően sajtótájékoztatót tart. Az eseményről élőben tudósítunk. A leendő miniszterelnök már a parlament alakuló ülésén letenné az esküt. 20 parlamenti bizottságot javasolt a Tisza Párt. Ma délután 5 órakor érkezik Budapestre az Európai Bizottság küldöttsége.

Ruszin-Szendi leállítaná a honvédségi elbocsátásokat

A Tisza Párt frissen megválasztott, Hajdú-Bihar megyei országgyűlési képviselője, Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök Facebook-posztban szólította fel Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert, hogy azonnal hagyja abba a honvédségen belüli "bosszúhadjáratot". A Tisza honvédelmi szakpolitikusa szerint az előző napon bizalomvesztésre hivatkozva elbocsátottak egy tapasztalt, kiválóan képzett parancsnokot, amit elfogadhatatlannak nevezett.

Zajlanak az egyeztetések az Országházban

A parlamenti pártok elnökeivel folytatott egyeztetéseimnek megfelelően a felkérésemre ma megkezdődtek az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítő tárgyalásai - írta Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Az újonnan megalakuló parlament hivatali munkáját megalapozó megbeszéléseket a hagyományoknak megfelelően a Sándor-palota főigazgatója nyitja meg és az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.

Még nem dőlt ez az oktatási miniszter személye

Tegnap megjelent egy hír, hogy Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság jelenlegi főigazgatója lehet az új oktatási miniszter. A jelölt személye vegyes visszahangokat váltott ki. Magyar Péter  azonban most az Országgyűlésben elmondta, hogy több jelöltjük is van a posztra, és nincs végleges döntés.

Magyar Péter 9.45-kor érkezik az Országházba

Magyar Péter, a Tisza elnöke és delegációja 9.45-kor érkezik az Országházba. A tárgyalások helyszíne a főemeleten, az Apponyi Albert teremben lesz (58-as tárgyaló) - közölte a párt.

Itt kell bejelenteni a kormányzati dokumentumok megsemmisítését

Magyar Péter, leendő miniszterelnök elmondta, hogy a hozzájuk eljutott értesülések szerint minisztériumokban és állami intézményekben dokumentumokat semmisítenek meg. A Tisza Párt létrehozott egy felületet, ahol az iratok megsemmisítése és akár a megsemmisítés előtt álló iratok névtelenül, biztonságosan feltölthetőek. A Tisza Párt minden érintettet ennek megtételére buzdít.

Hamarosan megszólal Magyar Péter

Magyar Péter péntek délelőtt az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélést követően sajtótájékoztatót tart. Az eseményről élőben tudósítunk.

Magyar Péter a Parlamentben tárgyal - Hamarosan érkeznek a bejelentések

Magyar Péter péntek délelőtt az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélést követően sajtótájékoztatót tart. Az eseményről élőben tudósítunk.

A kínai miniszterelnök is gratulált Magyar Péternek

Li Csiang kínai miniszterelnök gratulált Magyar Péternek a Tisza Párt választási győzelméhez, jelentette pénteken a kínai állami média.

A kínai kormányfő a több mint 70 éves kétoldalú kapcsolatokra hivatkozva kiemelte, hogy Peking Magyarországot fontos európai partnerének tekinti, és kész együttműködni az új magyar vezetéssel a politikai bizalom erősítése, a gyakorlati együttműködés bővítése és a két ország átfogó stratégiai partnerségének további fejlődése érdekében. - írta az MTI.

A gratulációt megelőzően hétfőn a kínai külügyminisztérium szóvivője, Kuo Csia-kun is üdvözölte Magyar Pétert, hangsúlyozva, hogy Kína a kölcsönös tisztelet és előnyök alapján kívánja mélyíteni az együttműködést az új magyar kormánnyal.

Török Gábor: nem a Fidesz bukott nagyot, hanem a Tisza nyert óriásit

Nem a Fidesz lépett ki a korábbi támogatottsági sávból a vasárnapi választáson, hanem az új kihívó, a Tisza Párt lőtt feljebb, hívta fel a figyelmet friss Facebook-posztjában Török Gábor politológus. A szakértő szerint a történelmi léptékű változás mértéke már most jól látszik, noha a külképviseleti és átjelentkezéses szavazatok feldolgozása még hátravan.

Brüsszel becsapná az ajtót, de Magyar Péter beteheti a lábát a küszöbön

Az Európai Bizottság egységes fellépést sürget Kínával szemben. Ennek célja, hogy megvédje az uniós ipart az egyre erősödő kínai gazdasági térnyeréstől. A tagállamok eltérő érdekei azonban aláássák a közös stratégia kialakítását. Spanyolország ünnepli a kínai befektetéseket, Orbán Viktor távozásával a kormányfői beiktatására váró Magyar Péter esetében egyelőre csak találgatják, hogyan reagál az Ázsiából érkező beruházásokra. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az amerikai vámpolitika miatt Peking egyre inkább Európa felé irányítja exportját – jelentette a Politico.

Lemondott a Közmédia Kuratóriumának egyik tagja

Lemondott a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának egyik tagja, dr. Silhavy Máté Tibor, aki szerint a vasárnapi választási eredmény egyértelmű üzenet: a magyar társadalom rendszerszintű változást követel, a közszolgálati média jelenlegi formájában pedig nem érdemes a magyar adófizetők támogatására. A távozó kuratóriumi tag a többi közjogi tisztségviselőt is arra szólította fel, hogy adjanak teret a halaszthatatlan változásnak.

Választás 2026: ma összeülnek a pártok a parlamentben

Az elmúlt napokban már gőzerővel elkezdődött a Tisza Párt felkészülése a kormányzásra.

A mai nap megkezdődnek az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban.

Az alaptörvényben és a határozati házszabályban foglaltak alapján a tárgyalások fontosabb témakörei lesznek a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, továbbá szóba kerülnek külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. A tárgyalást az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.

Ezen felül a egész nap fokozott munkatempó várható a Tisza Párt vezetőitől.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Csillag István: Költségvetési kiigazítás és demokrácia

Most, hogy közeledik az igazság órája és a 2026. április 12-i választásokon győztes Tisza Párt kormánya meg kell, hogy ismerkedjen azzal az Augiász istállójával, amit az Orbán rendszer az államháztartásban hátrahagyott érdemes az érzelmektől túlfűtött véleményünket higgadtabb hangra cserélni. Nem kell ahhoz „Tervszerű rablógazdaság” [1], hogy az államháztartás hiánya évtizedekre lefaraghatatlanul magasba szökjön. Az sem újkeletű magyarázkodás, amikor nem belső gazdaságpolitikai irányvétellel, hibákkal, hanem külső – elháríthatatlannak tűnő tényezőkkel magyarázzák az államháztartás „gyógyíthatatlan állapotát. Arra vállalkozom, hogy csupán az okulás kedvéért néhány egymás után következő írásban bemutassam, hol tart a szakirodalom a költségvetési hiány keletkezését kiváltó okok vizsgálatában.

Egy betonfal állította meg Magyarországot, a Tiszának kell megtalálni a megoldást

Nagy feladat áll a Tisza-kormány előtt. A magyar gazdaság évek óta képtelen a növekedésre, ami mögött – néhány ciklikus probléma mellett – egy súlyos strukturális ok húzódik: a foglalkoztatás emelésén alapuló gazdasági modell elérte a korlátait. Az új kormánynak ki kell találnia, hogyan nézzen ki az új növekedési modell, ugyanis félő, hogy egy olyan jövedelmi csapdában rekedt az ország, ahol bár nincs tartós recesszió, de a felzárkózás pillérei is hiányoznak.

Megjött a konkrét ígéret: négy éven belül magyar euró

Négy éven belül az új kormány megteremtheti az euróbevezetés feltételeit - ezt mondta az RTL-nek Kármán András, akit a csatorna a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztereként mutatott be. A politikus a piactorzító beavatkozások megszüntetését is ígéri, ám az élelmiszerek árrésstopját szerinte még nem lehet kivezetni.

