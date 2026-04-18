Baleset az M1-es autópályán, több kilométeres a torlódás

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán baleset történt Tatabánya környékén. Az 53-as km-nél az átterelt sávot lezárták, így aki teheti,

a 61-es km-nél kivételesen válassza a külső sávot személyautóval is -kérik.

A Hegyeshalom felé vezető oldalon a helyszínelés idejére megállították a forgalmat, aki teheti, előtte Szárligetnél hajtson le az autópályáról. A torlódás mindkét oldalon több km-es. Az 1-es főúton, Tatabánya közelében egy műszaki hibás teherautó akadályozza a forgalmat. Az 52-es km-nél félpályás korlátozás lépett érvénybe, csak lassú tempó mellett lehet továbbhaladni.

Fülesd belterületén két személyautó ütközött a 491-es főúton. A 24-es km-nél váltakozó irányban halad a forgalom.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 119-es km-nél fekvő

Arrabona pihenőt aszfaltozzák,

ezért azt vasárnap estig lezárták, de a 82-es út felől a fel- és lehajtás továbbra is lehetséges.

