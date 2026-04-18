Bejelentette Magyar Péter: megvan a Tisza Párt parlamenti frakcióvezetője

Magyar Péter Facebook-oldalán bejelentette, hogy a Tisza Párt hétfőn tartja meg első frakcióülését. A múlt hétvégi országgyűlési választáson kétharmados felhatalmazást nyert Tisza parlamenti frakciójának vezetője Bujdosó Andrea lesz, aki eddig a párt fővárosi frakciójának vezetőjeként dolgozott.

Magyar Péter szombat reggeli Facebook-posztjában bejelentette, hogy a Tisza Párt hétfőn megtartja első frakcióülését.

A soha nem nem látott felhatalmazás egyben soha nem látott felelősséget is jelent.A valaha volt legnagyobb és legerősebb frakció vezetésére Bujdosó Andrea képviselő asszonyt, az eddigi fővárosi frakcióvezetőnket javaslom

- írta Magyar Péter szombat reggeli Facebook bejegyzésében.

Bujdosó Andrea eddig vezetőfejlesztési tanácsadóként és gazdasági vezetőként tevékenykedett a pártban, emellett pedig eddig a Tisza fővárosi frakcióvezetője volt. A párt honlapján olvasható bemutatkozása szerint programozó-matematikai, gazdasági és szakpolitikai tanulmányokat végzett, ás a politikusi pályája előtt számos szektorban szerzett vezetői tapasztalatot.

A parlamentbe jutó pártok delegációi pénteken találkoztak az Országházban, hogy döntéseket hozzanak több, a következő országgyűléssel, valamint a Tisza-kormányzat felállásával megelőző ügyekben. A Magyar Péter vezette delegációnak tagja volt Bujdosó Andrea is.

