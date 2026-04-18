LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.09%
TISZA
 
52.21%
FIDESZ-KDNP
 
39.47%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
140
FIDESZ-KDNP
53
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Bejelentette Magyar Péter: megvan a Tisza Párt parlamenti frakcióvezetője
Gazdaság

Bejelentette Magyar Péter: megvan a Tisza Párt parlamenti frakcióvezetője

Portfolio
Magyar Péter Facebook-oldalán bejelentette, hogy a Tisza Párt hétfőn tartja meg első frakcióülését. A múlt hétvégi országgyűlési választáson kétharmados felhatalmazást nyert Tisza parlamenti frakciójának vezetője Bujdosó Andrea lesz, aki eddig a párt fővárosi frakciójának vezetőjeként dolgozott.

Magyar Péter szombat reggeli Facebook-posztjában bejelentette, hogy a Tisza Párt hétfőn megtartja első frakcióülését.

A soha nem nem látott felhatalmazás egyben soha nem látott felelősséget is jelent.A valaha volt legnagyobb és legerősebb frakció vezetésére Bujdosó Andrea képviselő asszonyt, az eddigi fővárosi frakcióvezetőnket javaslom

- írta Magyar Péter szombat reggeli Facebook bejegyzésében.

Bujdosó Andrea eddig vezetőfejlesztési tanácsadóként és gazdasági vezetőként tevékenykedett a pártban, emellett pedig eddig a Tisza fővárosi frakcióvezetője volt. A párt honlapján olvasható bemutatkozása szerint programozó-matematikai, gazdasági és szakpolitikai tanulmányokat végzett, ás a politikusi pályája előtt számos szektorban szerzett vezetői tapasztalatot.

Még több Gazdaság

A parlamentbe jutó pártok delegációi pénteken találkoztak az Országházban, hogy döntéseket hozzanak több, a következő országgyűléssel, valamint a Tisza-kormányzat felállásával megelőző ügyekben. A Magyar Péter vezette delegációnak tagja volt Bujdosó Andrea is.

Kapcsolódó cikkünk

Választás 2026: hamarosan megvan a végeredmény, még mindig fordulhatnak át kerületek

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility