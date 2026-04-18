Braun Erik: Kiút a magyar növekedési csapdából

A magyar gazdaság évek óta tartós növekedési problémákkal küzd. Mivel ez az állapot nem új keletű, egyre nehezebb kizárólag aktuális külső sokkokkal vagy átmeneti hatásokkal magyarázni a gyengébb teljesítményt. Ez különösen akkor szembetűnő, ha a magyar pályát régiós és szomszédos gazdaságokkal vetjük össze, amelyek hasonló külső környezetben mégis kedvezőbb növekedési dinamikát tudtak felmutatni. Mindez arra utal, hogy a magyar fejlődési modell szerkezeti korlátairól van szó. A választások eredményeinek tekintetében különösen adódik a kérdés, hogy milyen változtatásokra lenne szükség ahhoz, hogy a gazdaság kikerüljön a növekedési csapdából és ismét tartós felzárkózási pályára álljon.

Növekedési csapda: az FDI-vezérelt gazdasági modell kifulladása

A magyar gazdaság növekedési problémái 2020-ban váltak látványossá, az okok azonban jóval korábbra nyúlnak vissza. A Covid‑19 járvány 2020-ban világszerte jelentős visszaesést okozott, amelyet 2021-ben technikai értelemben vett visszapattanás követett. 2022 második felétől azonban ismét megtorpanás figyelhető meg, és a gazdaság teljesítménye azóta sem tudott érdemben javulni.

Az elmúlt években a világgazdaságot valóban egymást követő sokkhatások érték, az orosz–ukrán háborútól a vámkonfliktusokon át a közel-keleti feszültségekig. Ugyanakkor szembetűnő, hogy Magyarország teljesítménye ezekben az években tartósan gyengébb volt a régiós és szomszédos gazdaságokénál. Ez arra utal, hogy a kedvezőtlen növekedési pálya nem pusztán külső környezetből fakad, hanem mélyebb, szerkezeti okai is vannak.

A rendszerváltást követően a magyar gazdaság növekedési modellje hosszú időn át ugyanazon alapokon nyugodott.