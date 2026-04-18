LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.99%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.6%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.11%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Braun Erik: Kiút a magyar növekedési csapdából

A magyar gazdaság évek óta tartós növekedési problémákkal küzd. Mivel ez az állapot nem új keletű, egyre nehezebb kizárólag aktuális külső sokkokkal vagy átmeneti hatásokkal magyarázni a gyengébb teljesítményt. Ez különösen akkor szembetűnő, ha a magyar pályát régiós és szomszédos gazdaságokkal vetjük össze, amelyek hasonló külső környezetben mégis kedvezőbb növekedési dinamikát tudtak felmutatni. Mindez arra utal, hogy a magyar fejlődési modell szerkezeti korlátairól van szó. A választások eredményeinek tekintetében különösen adódik a kérdés, hogy milyen változtatásokra lenne szükség ahhoz, hogy a gazdaság kikerüljön a növekedési csapdából és ismét tartós felzárkózási pályára álljon.
Debrecen Economic Forum 2026
Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Növekedési csapda: az FDI-vezérelt gazdasági modell kifulladása

A magyar gazdaság növekedési problémái 2020-ban váltak látványossá, az okok azonban jóval korábbra nyúlnak vissza. A Covid‑19 járvány 2020-ban világszerte jelentős visszaesést okozott, amelyet 2021-ben technikai értelemben vett visszapattanás követett. 2022 második felétől azonban ismét megtorpanás figyelhető meg, és a gazdaság teljesítménye azóta sem tudott érdemben javulni.

Az elmúlt években a világgazdaságot valóban egymást követő sokkhatások érték, az orosz–ukrán háborútól a vámkonfliktusokon át a közel-keleti feszültségekig. Ugyanakkor szembetűnő, hogy Magyarország teljesítménye ezekben az években tartósan gyengébb volt a régiós és szomszédos gazdaságokénál. Ez arra utal, hogy a kedvezőtlen növekedési pálya nem pusztán külső környezetből fakad, hanem mélyebb, szerkezeti okai is vannak.

A rendszerváltást követően a magyar gazdaság növekedési modellje hosszú időn át ugyanazon alapokon nyugodott.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

