Csillag István: A jóléti állam és a növekedés dilemmája

Emlékszem, mekkora megrökönyödést váltott ki főnökömből, a néhai nagyszerű „örökös pénzügyminiszter” Hetényi Istvánból az az ötletem, hogy a beérkezett nagyberuházási ötletet akkor támogassuk, ha ahhoz mintegy „részvényjegyzési kötelezvényként” egy ívet csatolunk, amelyben az előterjesztők és a véleményezők (ha támogatták a nagyberuházás ötletét) aláírásukkal egy évi fizetésük felét ajánlják fel annak igazolásául, hogy valóban mennyire meg vannak győződve az ötlet hasznosságáról. Ezt az ötletet többször próbáltam az előterjesztések írásakor becsempészni, hiszen mennyire hasznos lenne, ha a Budapest-Belgrád vasútvonal, vagy a Paks II., de még az anyák élethosszig tartó adómentességén elveszett adóbevétel felét az előterjesztők magukra vállalnák. Ezzel a saját fizetésük felének a felajánlására kötelező „jegyzési ívnek” a bevezetésével - bármennyire is demagógnak, vagy populistának tűnik is - talán lehetne fékezni azt a vad dühöt, amellyel Bertolt Brecht „A kaukázusi krétakör” c. művében így jellemzett: „iszonyú a csábítás a jóra!” Amiről beszélek nem más, mint, hogy az adófizetők pénzéből (más nemes részeinek a csalánba taszításával) akarnak sokan jót tenni anélkül, hogy ennek költségvetési hiányban, inflációban, a gazdasági növekedés visszaesésében, vagy a versenyképesség csökkenésében testet öltő következményeit is vállalnák. Milyen jól lenne most kihirdetni, hogy az Orbán-kormánynak azon tagjai, akik az anyák „örök adómenteségét” elfogadták életfogytiglan éves jövedelmük felét/harmadát/negyedét ajánlják fel az egészségügy/oktatás/nyugdíj kiadások emiatti mérséklődésének az ellensúlyozására. Persze a jótékonykodás/a jóléti állam és az államháztartás állapota/deficitje közötti összefüggés nem új, a szakirodalomban félévszázada erről folynak a viták.

A tartós deficit kialakulásának, az államháztartás hiányához vezető gazdasági egyensúlytalanság, illetve a gazdasági növekedés visszaesése kapcsolatának a kérdését előző írásunkban már érintettük közpénzügyi, politikai, politikai gazdaságtani szempontból, ám a legnagyobb hatású és legélesebb kritikát kiváltó elemzés a jóléti állam (Welfare State: a továbbiakban WS) és a gazdasági növekedés lelassulásának összekapcsolása tárgykörében keletkezett. Nem csak a tartóssá vált államháztartási hiányt, illetve államadósság hólabdaszerű növekedését „varrták” a jóléti állam megerősödésének a nyakába, hanem a gazdasági növekedés megtorpanását is. A növekvő transzferkiadásokkal (állami nyugdíj- és egészségügy-biztosítási, továbbá szociális segélyezési programokkal) felduzzadó állami költségvetések ugyanis annak a II. Világháború utáni új társadalmi modellnek, intézményrendszernek a következményei, amelyet jóléti államként ismer a politikai publicisztika és az elméleti, politikai gazdaságtani irodalom. A Bismarck-tól (európai kontinens), vagy Beveridge-től (angolszász országok) eredeztetett intézmények beépültek a parlamenti demokráciák gazdasági szerkezetébe, létrehozták az egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás általános és kötelező európai rendszerét, amely valamelyes jövedelembiztonságot teremtett a betegség és az időskor esetére, továbbá jelentős mértékben tompította a különböző jövedelemcsoportok közötti egyenlőtlenséget, amit éppen az ilyen „váratlan”, vagy éppen kiszámítható, de negatív hatású fordulatok okoznak. Az egyes jövedelmi csoportok közötti redisztribúció miközben a társadalmi felzárkózást segítette és gazdaságilag is kedvező hatású volt az általános műveltség, képzettség emelkedése által a munkakínálatra, ugyanakkor a transzfermechanizmusok elmélyülése és forrásigénye jelentős mértékben vált az országok közötti versenyben a lemaradás, sőt a gazdasági növekedés lassulásának megjelölt (vélt) okává. Ráadásul éppen a 90-es évtizedhez közeledve véget ért a reagani időszak robusztus növekedést hozó hosszú időszaka (1982. november – 1990. július) és kezdetét vette a recesszió, amit az USA-ban erőteljes jegybanki megszorítás indított útjára, amire a Reagan időszakban felhalmozódott magas költségvetési hiány és államadósság által gerjesztett infláció szolgáltatott elégséges okot. A pénzkibocsátás visszaesése hatására a részvényárakat kifejező Dow Jones 22%-kal esett: 1987. október 19-én beköszöntött a „Fekete hétfő”. A részvényárak zuhanása miatt a háztartások elveszni látták részvényportfoliókban megtestesült megtakarításaikat, ezért egyfelől jelentősen mérsékelték korábbi, hitelfelvételre építő fogyasztásukat, ugyanakkor új megtakarításokba kezdtek, aminek hatására – a kereslet erőteljes visszaesése miatt – recesszió kezdődött.

Az európai fejlemények semmiben sem különböztek az USA-ban kibontakozó recessziótól, már csak az USA Európára vonatkozó keresleti hatásának a visszaesése miatt is. Európában a növekedés mérséklődését, az általános, szinte minden európai országra kiterjedő, az inflációs spirál megállításáért fizetett növekedési áldozat hatásának tulajdonították, „felfedezték” a módosult Philips-görbe hatásait, hiszen a csökkenő infláció és a növekedés recesszióba fordulásával egyidejűleg a munkanélküliség a II. Világháború utáni csúcsait döntögette. Ahogy a tartósnak látszó európai munkanélküliség csillapítására átfogó javaslatokat fogalmazó híres makroközgazdász Malinvaud, E. fogalmazott: „Az expanzió hosszú periódusa felfokozott várakozásokat keltett arról, hogy mi ésszerű. A legtöbb ember arra számított, hogy minden évben jelentősen bővül majd a vásárlóképessége.”[1]

A várakozások azonban az infláció elleni fellépés, majd a kibontakozó dekonjunktúra miatt hanyatló vásárlóképességbe, mérséklődő fogyasztásba, csökkenő foglalkoztatásba és elhúzódó munkanélküliségbe torkollottak, ami miatt okszerűen merült fel a gazdaságpolitikai fellépés kényszere.

Miután a jelenség nem korlátozódott egy-egy európai országra csupán, ráadásul a fejlett európai országok közössége eleve a közös fellépés lehetőségét vizsgálta, így nem volt véletlen, hogy a válság által leginkább sújtott Franciaország közgazdászai belga kollégákkal közösen készítettek európai kezdeményezésre számító együttes és átfogó javaslatot, amelynek a lényege a jóléti állam ”túlzott” jövedelembiztonságot és a rugalmatlanná vált munkapiacot és az ezzel járó alkalmazkodáshiányt okozó intézményeinek reformját célozta. Malinvaud, E. és Dreze, J. által készített, később méltán hírhedtté vált” Növekedés és Foglalkoztatás: Az európai kezdeményezés hatóköre”[2] c. javaslat, részben széleskörű vitát gerjesztett, részben alapjául szolgált jó néhány országban a sikeres, illetve kevésbé sikeres csomagtervek kialakításának és bevezetésének. Anyaguk három legfontosabb megállapítása minden fejlett ország jóléti rendszerének szerkezeti átalakításához megszívlelendő:

„..a jövedelembiztonsági intézkedések vagy a társadalombiztosítás a munkapiac működésében nem kívánatos merevséget eredményezett;

a jóléti programok a hatékonytalanság kockázatáig növelték meg a kormányzat méreteit, ezek finanszírozásához a bevételeket és az alapjukat képező torzító adókat is jelentősen növelni kell;

a jóléti programok a deficit felhalmozódásához és az államadósság növekedéséhez vezetnek” [3]

Mindezek miatt nem a jóléti állam felszámolása szükséges, hanem „…az szerepel a napirenden, hogy a Jóléti Államot hatékonyabbá és karcsúbbá kell tenni...” (95. old.), méghozzá átlagosan „…a kiadásokat a GDP 2%-ával vagy hasonló mértékben kell csökkenteni…”(98.old.)

Mind a megállapítások, mind a javaslatok heves vitát váltottak ki. Voltak, akik saját hazájuk nehézségei elhárítása érdekében örömmel és helyesléssel fogadták Dreze és Malinvaud javaslatait, így pl. a svéd jóléti modell 90-es évek elején kibontakozott válsága miatt Lindbeck, A.[4] Ahogy arra számítani lehetett, az államháztartás problémáival elmélyülten foglalkozó Alesina,A. és Perotti, R. újabb írásukban[5] megerősítették, hogy a WS (a transzfer kiadások növekedése) valóban rontotta a versenyképességet, sőt a több országra készített regressziós elemzésükben árnyalt módon mutatták be a hatásokat. De voltak mind az elemzés megállapításainak és a javaslatoknak heves ellenzői is, mint Atkinson, B. A.[6]. Minthogy a jóléti államban egyre halmozódó költségvetési hiány és államadósság, továbbá a romló versenyképesség kérdésében részletesen kifejtett álláspontja kettejük van (Lindbeck és Atkinson) ráadásul közöttük volt a legélesebb vita, ezért kettőjük írásaiból válogatva mutatom be az alapkérdéseket és azok magyarországi érvényességét. (Persze, érdemes lenne a németországi Harz programra annak gazdasági, társadalmi és politikai hatásaira is kitérni, már annál is inkább, mert annak idején ennek a programnak a végig vitelé okozta a szociáldemokrata Schröder vezeteee kormány bukását.)

A 90’ –es évek gazdasági hanyatlásának okát a jóléti államban kereső elemzésekkel (Malinvaud, Lindbeck) szemben, Atkinson szerint éppen fordított az összefüggés:

a lassuló gazdasági növekedés fényében tűnnek magasnak a jóléti kiadások, amit oksági összefüggésnek látnak sokan.

Éppen ezért ez a közkeletűnek hitt oksági összefüggés maga is megkérdőjelezhető. Az sem világos, hogy a jóléti kiadások mérséklése által elért gyorsulás a növekedésben tartós, vagy csupán időleges-e? [7]Atkinson úgy látja, hogy a hosszú távú trendet a jóléti kiadások mérséklése nem változtatja meg. Végül a jóléti kiadások különböző viszonyszámai fényében más megállapításokra és ebből következően eltérő intézkedésekre lehet jutni ugyanazon jóléti kiadások/GDP szinttel jellemzett két különböző ország esetében. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen helyettesítési rátából (átlagos jóléti jövedelempótlás/átlagbér); mekkora bérhányadból (átlagbér/egy alkalmazottra jutó GDP), vagy milyen mértékű függőségi rátából (eltartottak/keresők) indulunk ki. Különösen fontosak az előzőek mellett az intézményi összefüggések, hogy milyen csatornákon, milyen döntési algoritmusok szerint és milyen szervezetek dönthetnek a jóléti transzferek mértékéről és célzottságáról.

A jóléti államot, és transzfer kiadások egészének mértékét kárhoztató ítéletek ugyanis mivel túlságosan elnagyolt aggregátumokra vonatkoznak, ezért a bizonyítás eszközéül szolgáló regressziós összefüggésekre alapozott állítások is meglehetősen kétséges eredményekre vezetnek.

Ha a szükséges világos fogalomalkotás és a pontos mérés elmarad, akkor ez csak oda vezethet, hogy a javasolt intézkedések hatására jottányit sem változik a versenyképesség és a gazdasági növekedés üteme, legfeljebb a megismert kedvezőtlen munkapiaci hatású ellenösztönzőket más kedvezőtlen hatású ösztönzőkre cserélünk tartós eredmények nélkül. A politikai következmények sem maradnak el. Érdemes ezen a ponton megemlíteni a jóléti kiadásokat szisztematikusan mérséklő Orbán-rendszert, amelyben a leépülő jóléti kiadások helyére a szervezett korrupció mértékét jól álcázó gazdasági támogatások, vagy a szabadidő és sport támogatások ugrásszerű növekedése lépett.

Lindbeck–Atkinsonnal alapvetően ellentétes –eredeti, kezdeti álláspontja a jóléti állam hatásairól és a szociális kiadások fenntarthatóságáról a svéd jóléti állam összeomlásának, a svéd gazdaság mély válságának, a 90’-es évtized fordulatot hozó gazdaságpolitikai beavatkozásának ideje óta sokkal árnyaltabbá vált. Amíg a 90’es évek közepén Lindbeck, aki – a Szovjetunió, mint nagy felvevőpiac szétesése és az antiinflációs gazdaságpolitikák okozta nyugat-európai recesszió által egyaránt sújtott – svéd jóléti modell válságának a leküzdésre fogalmazott meg javaslatokat még úgy tartotta, hogy az „újraelosztás és a gazdasági növekedés közötti átváltási összefüggés – hosszú távon – eléggé éles, sőt „meredek.”[8] Ezért a 90’-es években inkább volt híve az újraelosztás radikális mérséklésének. Az ezredforduló után álláspontja kevésbé radikális, bár továbbra is azt vallja, hogy a jóléti állam jövedelembiztonságot megalapozó rendszere nem csak könnyen válik finanszírozhatatlanná, hanem a munkakínálatot fékező hatásai miatt a gyors gazdasági növekedést és munkapiaci rugalmas alkalmazkodást gátolhatja, ezért folyamatos, tervezett szerkezeti változtatásokra, reformokra van szükség. Két újabb, a 2000-es évek közepén készült írásában[9] ezeket a problémákat és lehetséges változtatásai javaslatokat részletesen is kifejti.

Az állami beavatkozás különböző piaci kockázatokat, kudarcokat enyhít és előz meg (ld. kockázat szelekció, generációs kockázatok, oktatási meritokratikus javak), amire az urbanizáció miatt megszűnt nagycsaládi munkamegosztás felbomlása miatt lett minden modern államban szükség.).

Emellett jövedelemelosztási kockázatok kezelése hívta életre a jóléti beavatkozást (elszegényedés, az ex post és az ex ante, továbbá az éves és az egész életre szóló újraelosztás, valamint a politika által felkarolt érdekcsoportok jövedelmei). A valós kockázatok felfedezése mellett a jóléti állam intézményeinek a „szabadalmai”, mint egy sikeres franchise rendszer mindenütt elterjedtek. Jóllehet különbség van az európai és az angolszász (elsősorban az amerikai) filozófia között, de a humánszolgáltatások volumene mégis nagyjából azonos. Ami különböző: a kötelező és önkéntes finanszírozás aránya és a közvetlenül állami szervek által nyújtott és azok által a magánpiacról vásárolt szolgáltatások terjedelme. Az eredendően méretezési, szabályozási problémákat öt súlyos, minden országra jellemző részben endogén, részben exogén tényezőkre visszavezethető tendencia súlyosbítja. Ezek:

(a) a demográfiai változások,

(b) a termelékenységi problémák a költségvetésből finanszírozott szolgáltatásoknál (Baumol-jelenség: nagyobb igény, növekvő költségek-kisebb finanszírozási kapacitás,

(c) a nemzetköziesedés (az adóbázisok kicsúsznak az ország által fenntartott jóléti rendszerek alól),

(d) az alacsonyabb foglalkoztatási ráták (fiatalok töredezett munkatörténete és a rezervációs bér problémája),

(e) végül a gazdasági ösztönzők és a moral hazard probléma (adózott jövedelem és segélyszint összemérése).

Az első két jelenség, így a demográfiai változások és a globalizációnak az adórendszerekre gyakorolt hatása önmagában is elegendő lenne ahhoz, hogy a II.Világháború után kialakult jóléti államok államháztartásának fenntarthatóságára végzetes csapást mérjen.

Azok a jövedelembiztonsági rendszerek, amelyek a betegség miatti jövedelem kiesést és a gyógyítási költségek kifizethetőségét, illetve az idősköri elszegényedés és fogyasztóképesség valamelyes fenntartásának szolgálatában a XIX század végén kezdtek kialakulni, és amelyeket társadalombiztosításként ismer ma a világ megoldhatatlan finanszírozási válságba kerültek a XX. század utolsó negyedében. Ennek a legfőbb oka az a demográfiai változás, amely végérvényesen megingatta a fiatal (befizető) és az idősebb (kedvezményezett) népesség közötti arányokat. Lévén, hogy az egészségbiztosítási kiadások zöme idősebb korban (több, mint 40%-a halálozás előtti évben) merül fel, ugyanakkor a civilizált országok népességének egyre nagyobb hányada éli meg akár 80-ik életévét is, ami az utolsó ötven évben a születéskor várható élettartam ugrásszerűen kedvező változásának a következménye, ezért az időskori jövedelembiztonság (nyugdíj) és az egészségügyi ellátás kiadásai egymást erősítően irtózatos ütemben nőttek. A társadalombiztosítási kiadásoknak ez a rendkívüli ütemű „száguldása”, ami ráadásul a kormányok legbiztosabb és legadótudatosabb szavazóinak a tömbbe szerveződésével is járt, messze nem tudott, nem tarthatott lépést a befizetőkre rótt terhek ettől elmaradó bővülésével. nem is szólva az életben tartás, életben maradás egyre jobban táguló lehetőségéről és igényéről, illetve ennek az egyre költségesebb diagnosztikai, gyógyítási technikák és gyógyszerelési szokások miatt exponenciálisan sokszorozódó és halmozódó kiadásokról. Teljesen mindegy, hogy a kontinentális német (Bismarckra visszavezetett), vagy az angolszász (Beveridge-től származtatott), vagy a kanadai rendszer finanszírozhatóságát vesszük szemügyre, mindenütt azonos a problémák eredete: a gyermekek később, ezért kisebb számban születnek, ugyanakkor a felnőtt és főként az időskorú népesség a korábbiakhoz képest további életéveket él meg, ráadásul a választói tömegdemokráciákban olyan igénnyel fellépve, hogy lényegében változatlan egészségi állapotot tarthasson meg időskorban is, akár egy középkorú. Ennek a következménye, hogy az életmentő orvosi beavatkozások aránya relatíve csökken, miközben a kényelmi jellegű beavatkozások (pl. csipőprotézis) ugrásszerűen nő, ami a legjobb jele annak, hogy a kormányok nem vonhatták ki magukat az alól az iszonyú erejű nyomás alól, amit a nyugdíjas népességnek az újraelosztási ráta tartása, vagy jelentős növelése irányába tett erőfeszítései jelentenek.

Nem kisebb jelentőségű az adórendszerek átalakulása sem. Ennek egyszerre kétféle hatása is van: az első, hogy a legkényelmesebb, legkisebb költségű bevételszerzést (a seignorage jellegű bevételek) a bizonytalanabb és költségesebb jövedelemadóztatás kényszerű módon felváltja, a második, hogy a vállalatok és természetes személyadózók adóoptimalizálási törekvéseinek az államhatárok már nem állják útját, így az adóbázisok „elvándorolnak.” Ami az első rendkívül kedvezőtlen hatást illeti, a kormányok rákényszerültek, hogy a globalizált tőkepiacok miatt ne pénzrontással, hanem az adóztatás szigorúbb és célzott megszervezésével gondoskodjanak a szükséges bevételekről, aminek óhatatlanul az államháztartás bevételi összeszűkülése lett a következménye. Ezt az újszerű jelenséget nagyon világosan mutatja be Aizenman (2006)[10] több írásában is, amikor bizonyítja, hogy

a könnyen beszedhető adókat a nehezen beszedhető adók váltják fel, ráadásul állandó adókulcs csökkentési verseny is kialakul, ami az államháztartás egyenlegét jobban rontja.

Már ez az eltolódás is azzal a következménnyel jár, hogy az adófizetők „háta mögött” beszedhető adózási módszerek feladása és a jövedelemadók erőszakos terjedése az adófizetők ellenállásának, összeszerveződésének a lehetőségét alakítja, amit azután egyre erőteljesebb mozgalmak, párt- és politikai nyomásgyakorlás formájában valóra is váltanak. Amíg ez az első jelenség a „megbízó-ügynök” szindróma újabb megjelenési formájához vezet a kormány és a választók viszonyában, addig az adózók más, kedvezőbb adóklímájú országba történő elillanásának azonban egyszerre vannak fiskális és a potenciális növekedésre egyaránt kiható következményei. Az adózás problémái a globalizáció korában hasonlóakká váltak ahhoz, hogy nem érdemes a szemetünket a szomszéd kertje elé szórni, mert ott is mi lakunk.

[1] Malinvaud, E (1989): Lessons to be Learned from the European Unemployment of the 80’s. The Pakistan Development Review (Winter 1989) 311-333. old.

[2] Dreze,J-Malinvaud,E(1994) Growth and Employment: The Scope for European Initiative” European Economy No.1. 77-106 old.

[3] Dreze-Malinvaud:i.m,. 95 old.

[4] Lindbeck, Assar(ed)-Molander, Per, Persson, Torsten, Petersson, Olof, Sandmo, Agnar, Swedenborg, Birgitta Thygesen, Niels(1994): Turning Sweden Around, Cambridge , MIT PRESS

és Lindbeck A.: (1995): Hazardous Welfare State Dynamics American Economic Review, Papers and Proceedings 85,9-15.

[5] Alesina, Alberto-Perotti, Roberto(1994): The Welfare State and Competitiveness Cambridge 1994.Július, NBER Working Paper No.4810.

[6] Atkinson, B. – Anthony (1995): The Welfare State and Economic Performance . National Tax Journal Vol.48.no2 (June 1995) 171-198 old.

[7] Atkinson,B.Anthony(1995,II): Is the Welfare State necessarily an obstacle to economic growth? European Economic Review.1995.39. Volume. 723-730.p. és Atkinson (1999) :The Economics of the Welfare State.Workshop Report. University of Groningen 1999.Dec.

[8] Lindbeck,Assar(1997): The Swedish Experiment. Journal of Economic Literature 1997.Volume 35 (3), 1273-1319.p.

[9] Lindbeck, Assar (2005): Sustainable Social Spending . CESIFO Working Paper No.1594.November 2005. és Lindbeck A. (2006): The Welfare State-Background,Achievements,Problems. Research Institute of Industrial Economics, Stockholm. Paper for the forthcoming The WELFARE STATE. Palgrave Edition.

[10] Aizenman, Joshua-Jinjarak,Yothin(2006):Globalization-A shrinking Taxing Base? NBER Working Paper Series.WP 11933

