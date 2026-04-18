Devizaeladósodás: Újratöltve

A magyar állam növekvő mértékben fordul devizaforrásokhoz finanszírozási igényei fedezésére. Bár a devizahitelek rövid távon kedvezőbbnek tűnhetnek, a múlt tapasztalatai azt mutatják: az árfolyamgyengülés hosszabb távon rendre felülírja ezt az előnyt. A 2010-es években sikeresen visszaszorított devizaadósság ismét emelkedő pályára állt, ami növeli az ország sérülékenységét. A jelenség nem stratégiai választás, hanem a hazai gazdaságpolitika következménye.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

A magyar állam növekvő finanszírozási igényét egyre kevésbé lehet hazai forrásból kielégíteni. A költségvetés konszolidálása helyet ilyen helyzetekben a gazdaságpolitika gyakran a Jolly Jokernek tartott deviza-eladósodást választja, annak rövid távú előnyeit hangsúlyozva. Az Államadósságkezelő Központ vezérigazgatója 2025. decemberében kifejtette, hogy a központi költségvetés adósságán belül a 30 százalékos devizaarány hazánk számára optimális. Mi amellett érvelünk, hogy

a minél kisebb arány lenne a kedvező, a hazai devizaeladósodás pedig a laza fiskális politika kényszerű következménye, nem tudatos választás.

Az ország korábbi devizaeladósodásai elegendő tapasztalatot adnak ahhoz, hogy az olcsónak gondolt devizahitel végül nagyon drágává és komoly makrogazdasági kockázati tényezővé válhat (elég a 90-es évek első fele, majd a 2008 körüli időszak gazdasági-társadalmi problémáira utalni).

Visszatért a devizahitelezés démona

Sajnos a devizahitelezés démona visszatért a 2013-2019-es időszak (a hét jó év) ebből a szempontból nagyon kedvező folyamatai után. Ebben az időszakban az ország magán és állami devizaadósságai leépítésre kerültek. Egy része a hazai gazdaságirányítás érdeme (a lakossági devizahitelek forintosítása, az önkormányzati devizahitelek átvállalása, a forint (háztartási) állampapírpiac fejlesztése, és a relatíve alacsony állami finanszírozási igény), másrészt a kedvező külső gazdasági környezet (alacsony kamatok) és a nemzetközi intézmények (EU források) is támogatták ezt.

Ennek következtében a devizakockázatnak leginkább kitett szektorokban megszűnt a devizaadósság és az államadósságon belül is lecsökkent a súlya (21% volt a minimum értéke). 2019 végére az államadósság / GDP értéke is mindössze 65% volt.

2020 (COVID) óta az állam megnövekedett finanszírozási igényét egyre kevésbé lehet csak hazai forrásból biztosítani. Az állam szempontjából véleményünk szerint indokoltabb a teljes államháztartás (EXIM Bankkal együtt) adósságállományát vizsgálni, és nem a központi költségvetésre szűkíteni a devizaarány kérdését. A teljes államháztartás adósságállományának ma már 32-34% a deviza arány.

Tehát már most meghaladja az ÁKK által „optimálisnak” tartott szintet.

A leköszönő kormány ezt várhatóan 2026-ban tovább emelte volna a tervezett nettó devizaadósság felvételek és költségvetési gazdálkodásuk alapján. Április 10-én megjelent 2026 első három hónap államháztartási hiány adata, melyek brutálisan rossz lett. A 2025 év végi deviza-arány javulás a szigorodó monetáris politika következménye. A forintot erősítette a jelentős kamattöbblete az euróhoz képest, mely kicsit mérsékelte a devizaarányt év végére. Ezzel együtt a magas hazai kamat az állam finanszírozási igényét nem fogja vissza, viszont egy erős ösztönző a további devizahitel felvételére. Ez láttuk a 2000-es évek elején is, amikor a szigorú jegybanki politika nem fogta vissza a gazdasági szereplők (lakosság, önkormányzatok, központi költségvetés) hitelfelvételét, hanem a deviza felé tolta őket.

A négy finanszírozási mód

Az államadósság finanszírozás alapvetően négyféle módon történhet a finanszírozó és deviza döntések függvényében (lásd az ábrát):

Belföldi vevők, belföldi devizában: a vevők lehetnek intézmények vagy háztartások. „Elinflálható”, hiszen forintban van, és a belföldi vevők „kontrollálhatóak” (finoman fogalmazva) probléma esetén. A finanszírozás stabilitása és kockázatai szempontjából ez a legkedvezőbb nemzetközi tapasztalatok alapján. Belföldi vevők, devizában: itt már az állam futja a devizaárfolyam kockázatát – nem inflálható el, de a vevők még mindig kontrollálhatók (pl. visszaváltás felfüggesztésével). Külföldi vevők, belföldi devizában: a külföldi vevők csak intézményi befektetők, a forint kockázatot tipikusan csak korlátozottan, gyakran időlegesen vállalják be, nem stabil finanszírozási forrás, viszont a külföldi entitások már nincsenek a belföldi kormány „hatalmában”. Külföldi vevők devizában: az állam számára bár nagy összegben lehet így forrást bevonni, de futja az árfolyamkockázatot, illetve ezek mind külföldi kibocsátások. Probléma esetén ezt a legnehezebb kezelni. Nem inflálható el (hiszen devizás), és a vevőkkel sem lehet sok mindent csinálni, ha baj van, sokkal jobb az alkupozíciójuk. Nem véletlen, hogy a nemzetközi hitelminősítők (pl. S&P, Moody's, Fitch) ennek hosszú távú fenntarthatóságát vizsgálják leginkább. Több tanulmány szerint is az államcsőd legjobb proxy-mutatója a külföldi devizás adósság aránya: tehát ha kizárólag ezt az egy mutatót követi valaki, azzal lehet legjobban a szuveréndefault valószínűségét. Akár azt is bátran kijelenthetjük, hogy ez az államadósság fenntarthatóságának a legfontosabb mutatója.

Fókuszban a forint leértékelődése

Míg a 2010-es években megindult egy kockázati és stabilitási szempontból nagyon kedvező elmozdulás az első kategória irányába, addig a 2020-es években egy gyors visszarendeződést látunk, mi több, a 4. kategória felfutását.

Az ÁKK vezetőitől többször elhangzott, hogy a devizaadósság azért jó, mert olcsó a forinthoz képest, sok hitelt lehet felvenni és hosszú távra. A kereskedelmi bankok ugyanezt mondhatták 2004 és 2010 között a svájci frankban vagy euróban eladósodó magyar lakosságnak. Annak pedig tudható, mi lett a vége hosszú távon.

Azóta már a magyar háztartások által is közismert probléma, hogy

a kamatelőny a tapasztatok alapján általában elvész a forint leértékelődése miatt.

Ezt a következő egyszerű számítással illusztráljuk. 1999 január elsejétől az EURHUF-árfolyamváltozást vizsgáljuk 10 éves időtávban, mozgó ablakkal. Bár eltérő devizájú (dollár, jen, reminbi) kibocsátásokkal is rendelkezik az ÁKK, ezek pénzáramát euróra cserélik, így csak a forint-euró árfolyamkockázat az effektív az esetünkben.

A 10 éves árfolyamváltozás évesítésével kapjuk azt a hozamtöbbletet, amit utólag a forint leértékelődése miatt kellett fizetnie egy hazai természetes devizafedezettel nem rendelkező adósnak. Ennek átlagos értéke 2% volt.

Tehát 10 éves távlatban a devizahitel évente 2%-al volt átlagosan drágább, mint kibocsátáskor gondolták.

Ugyanakkor az ábra jól látható, hogy rossz esetben akár évi 3-4%-ra is emelkedhet utólag a devizahitel felára.

Egy kivétel

Devizában egyedül akkor lenne célszerű eladósodni, ha reális és elkötelezett szándék lenne az eurózóna csatlakozáshoz és az eladósodottság csökkentésre lehetne hitelesen számítani.

Ekkor egy jelentősebb leértékelődés kockázatai sokkal alacsonyabbak lennének és akár (ha komoly és teljesíthető lenne a szándék a csatlakozásra) meg is érhetné a devizahitel.

Eddig nem ez volt a helyzet. A leköszönő kormány teljesen elzárkózott az eurózóna csatlakozástól.

Összegzés

Összefoglalva, a tapasztalatok alapján a hosszú lejáratú devizaadósságoknál jelentős árfolyamváltozásokra lehet számítani, ami a devizahitelek kamatelőnyét könnyen meghaladhatja. Tízéves, vagy azt meghaladó távlatban az árfolyamra ható tényezők előrejelzése pedig lehetetlen.

A devizaadósság növekedése egy tartós betegség tünete: a 2020 óta – az évközi megszorítások ellenére is - lazább fiskális és az utóbbi időben – a februári kamatcsökkentés ellenére is – inkább relatíve szigorodó monetáris politikai mix, valamint természetesen az Európai Uniós pénzek politikai okokból történő elmaradása okozza. Tehát a belső és a külső helyzet sem olyan kedvező, mint 2013 és 2019 között (és még stagnáló gazdasági növekedésről szó sem volt).

Ilyen helyzetben a külső devizahitelfelvételt propagálni, illetve azt állítani, hogy van egy optimális szintje a devizaeladósodásnak, finoman szólva is megalapozatlan.

Az érvelés hasonlít a 2010 előtti kereskedelmi banki devizahitelezésre. Persze más közös is van bennük: az árát mindenképp a magyar lakosság fogja megfizetni.

A devizahitelezés kockázata egyedül akkor elfogadható, ha reális és elkötelezett szándék van az eurózóna csatlakozáshoz és az eladósodottság csökkentésére. De eddig nem ez volt a gazdaságpolitikai irány.

