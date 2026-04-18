Ez a Fidesz-kormány egyik legmegosztóbb intézkedése, amelyért nagy árat fizetünk még most is

A 2012-es trafiktörvény gyökeresen átalakította a magyar dohány-kiskereskedelmet: a korábbi 30-40 ezer értékesítési pont helyett néhány ezer koncessziós Nemzeti Dohánybolt maradt a piacon. A rendszer bevezetése mellett a jövedéki adópolitika sem tartott lépést az uniós elvárásokkal. Mindemellett a dohánytermékek ára az elmúlt húsz évben hatszorosára nőtt – jóval meghaladva az uniós átlagot és kicsivel a bérek emelkedési ütemét is. A centralizált modell a beszerzést és az árrést is egységesen szabályozza, a kereskedők mozgástere minimális. Egy esetleges kormányváltás nyomán a koncessziók újraversenyeztetése felmerülhet, a trafikrendszer teljes felszámolása azonban a kiskorúak védelmére hivatkozva kevéssé valószínű.

Az elmúlt másfél évtized egyik legnagyobb visszhangot kiváltó gazdaságpolitikai lépése Magyarországon a dohány-kiskereskedelem teljes átalakítása volt, amely alapjaiban rajzolta át a piac működését, az állami szerepvállalást és a fogyasztói hozzáférést is. A 2012 előtti időszakban a dohánytermékek gyakorlatilag minden jelentősebb kiskereskedelmi csatornában elérhetők voltak: kisboltokban, élelmiszerüzletekben, benzinkutakon, újságosoknál. A piac széttagolt, versenyző struktúrában működött, ahol több tízezer értékesítési pont szolgálta ki a keresletet.

Ezt a modellt számolta fel a 2012-ben elfogadott trafiktörvény, amely kimondta, hogy a dohánytermék-kiskereskedelem kizárólagosan az állam hatáskörébe tartozó tevékenység, amelyet koncessziók útján lehet gyakorolni.

A változás 2013. július 1-jén lépett életbe a gyakorlatban: ettől kezdve dohánytermékeket alapvetően csak Nemzeti Dohányboltokban lehetett vásárolni. A korábbi mintegy 30–40 ezer értékesítési pont helyett néhány ezer koncessziós trafik maradt a piacon, ami drasztikus kínálati szűkülést jelentett. A lépés jelentős politikai és társadalmi vitákat váltott ki, különösen a koncessziók odaítélésének módja miatt. Emlékezetes, hangfelvételek bizonyították, hogy a kiválasztás korrupt módon, a politikai alapon történt, aki pedig megkapta egy trafik működtetésének lehetőségét stabil, biztos jövedelemhez jutott.

Késleltetett adóemelések

A piaci szerkezet átalakításában az adópolitika is kulcsszerepet játszott, ugyanis félő volt, hogy az unió által előírt adóemelésekkel olyan jelentős drágulás jön, hogy az emberek a trafikok helyett az illegális források felé fordulnak.

Az illegális piac egyébként is jelentős probléma volt (most is az), de a késleltetés nélkül ennek mértéke még jelentősebb lehetett volna.

Az Európai Unió már egy 2011-es irányelvben meghatározta a dohánytermékek jövedéki adójának minimumszintjét: ezer szál cigarettára vetítve legalább 90 eurót, valamint a súlyozott átlagár legalább 60 százalékát kellett elérnie, vagy alternatívaként 115 eurós minimumszintet. Magyarországnak – néhány más tagállammal együtt – 2017 végéig kellett volna megfelelnie ezeknek a feltételeknek.

A kiinduló helyzet még kedvező volt: 2011-ben Magyarország teljesítette az akkori uniós minimumokat. A szabályozási környezet azonban később nem követte a szükséges ütemű emelést. 2012 vége és 2015 tavasza között a jövedéki adó lényegében befagyott.

Az adózásbeli késlekedés miatt Magyarország egyre inkább lemaradt az uniós elvárások teljesítésében, és a 2018 utáni időszakban már erősödő nyomás nehezedett a kormányra a jövedéki adó emelése érdekében. Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást is indított. Végül több lépcsőben hajtottak végre adóemeléseket, amelyek fokozatosan közelítették a magyar rendszert az uniós minimumokhoz, és a szabályozás szerint 2021-re sikerült elérni a súlyozott átlagárhoz kötött elvárt szintet.

Szabályozott árrés

A trafikrendszer működésének egyik kulcseleme a szabályozott árrés volt, ez egységesen 10 százalék. Ez rögzített, ami azt jelenti, hogy a kereskedő nem dönthet szabadon a dohánytermékek eladási áráról; azt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által közzétett árak határozzák meg.

A rendszer további centralizációját jelentette, hogy 2015 novemberétől a dohányboltok beszerzése is egységes platformon keresztül történt: az Országos Dohányboltellátó (ODBE) rendszerén keresztül. A trafikok online felületen adták le rendeléseiket, amelyek ezen a központi csatornán futottak át, biztosítva az állam számára az ellátási lánc teljes körű ellenőrzését és nyomon követhetőségét.

Rendkívüli drágulás

A dohánytermék egy hosszú ideig a legnagyobb ütemben dráguló termékcsoportnak számított Magyarországon, ennek csak a kiugró élelmiszerinfláció vetett véget 2022 magasságában. Bár Magyarországon a bérek is emelkedtek, ennek üteme elmaradt a dohánytermékek drágulásától és egyértelmű, hogy a traffikrendszer indulásakor vált el egymástól a két adatsor.

A hazai drágulás jóval nagyobb ütemű volt, mint az Európai Unióban, ahol nem 500, hanem 200 százalékkal emelkedtek az árak az elmúlt 20 évben, vagyis nem hatszorosára, hanem háromszorosára. Az ugyanakkor fontos, hogy a forint elmúlt évtizedben tapasztalt gyengülése mellett is a dohánytermékek ára az európai uniós szint mintegy 86 százalékán áll jelenleg. Vannak olyan országok, ahol 4-5 ezer forintba is kerülhet egy doboz cigaretta.

A Tisza-kormány felé könnyen megfogalmazódhat társadalmi elvárásként, hogy a dohányárusítás jogát újraversenyeztesse, és a koncessziókat ne politikai alapon ossza ki. Ugyanakkor annak már jóval kisebb az esélye, hogy a nemzeti dohányboltok rendszerét teljes egészében felszámolják. Az elmúlt években ugyanis a kiskorúak védelme a dohányértékesítés egyik meghatározó szempontjává vált, jóval hangsúlyosabbá, mint korábban. Ebbe az irányba mutat az a szabályozási logika is, hogy dohánytermékeket csak olyan helyeken lehessen árusítani, ahová kívülről nem lehet belátni, és ahová 18 éven aluliak nem léphetnek be.

