Itt a 2026-os választások végeredménye: az utolsó pillanatokban is születtek meglepetések

A szavazatok 100 százalékának összeszámlálása után megszületett a 2026-os parlamenti választások – még nem hivatalos – végeredménye. A győztes Tisza Pártnak 141, a Fidesz–KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 mandátuma lesz a parlamentben.

Megszámolták az összes külképviseleten szavazó, illetve belföldön átjelentkezett választópolgár szavazatait is, így kialakult a 2026-os parlamenti választások végeredménye.

A 199 parlamenti mandátumból 141-et nyert el a Tisza Párt, 52-t a Fidesz és a KDNP, 6-ot pedig a Mi Hazánk.

A 106 egyéni képviselői helyből a Tisza 96-ot szerzett meg, három választókerületet – Tolna 02 (Dombóvár), Tolna 03 (Paks), Szabolcs-Szatmár-Bereg 06 (Nyírbátor) – a külképviseleteken szavazók és az átjelentkezettek fordítottak meg. A Fidesznek és a KDNP-nek mindössze 10 egyéni mandátumot sikerült szereznie, a Mi Hazánknak egyet sem. Nemzetiségi képviselő az új Országgyűlésben nem lesz.

Listán a Tisza 45, a Fidesz – KDNP 42, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. A külképviseleti és átjelentkezett szavazatok számlálása közben a Tisza még egy listás mandátumhoz jutott, miközben a Fidesz–KDNP egyet vesztett.

A Tiszának összesen 3 385 890 listás szavazója volt, ami 53,18 százalékos szavazatarányt jelent. A Fidesznek 2 458 337 szavazója volt – több mint 900 ezerrel kevesebb, mint a győztes pártnak, ami 38,6 százalékos szavazatarányra volt elég. A Mi Hazánk 358 372 szavazóval 5,63 százalékos szerzett. Az országos listát állító pártok közül a Demokratikus Koalíció (DK) kicsit több mint 70 ezer szavazóval 1,11 százalékot szerzett, amely a következő négy évben is feljogosítja az állami támogatásra. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) ellenben 51 ezer fölötti szavazóval 0,82 százalékot szerzett, amivel nemcsak az állami támogatástól esett el, de a többszázmilliós kampányköltését is vissza kell fizetnie.

A leendő miniszterelnök, Magyar Péter pártjának 133 mandátum is elég lett volna a kétharmados többséghez, ennél nyolccal szerzett több képviselői helyet, vagyis kényelmes kétharmados többsége lesz.

A Tisza Párt így a mandátumok 71%-át szerezte meg.

Egyelőre kérdés, hogy valóban ez lesz-e a hivatalos végeredmény, ugyanis a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter szombat délután közösségi oldalán kijelentette, a Vas megyei 02-es számú egyéni választókerületben a fideszes Ágh Péter szerinte csalással győzött, ezért új egyéni képviselői választást akarnak abban a kerületben.

