Itt a hétvégi időjárás-előrejelzés: markáns lehűlés érkezik a napokban

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint hétvégén eleinte napos, kellemes időre számíthatunk 20 fok feletti csúcshőmérsékletekkel. Vasárnap délutántól azonban nyugat felől egy csapadékzóna éri el az országot. Hétfőre szelesebb, hűvösebb és záporokkal tarkított időjárás váltja fel a kellemes napsütést.

Időjárás szombaton

Szombaton túlnyomóan napos idő várható, eső nélkül. A Dunántúlon fátyolfelhők, északkeleten pedig gomolyfelhők szűrhetik a napsütést. A szél csak a Tiszántúlon élénkülhet meg. A nappali maximumok 19 és 23 Celsius-fok között alakulhatnak.

Kép forrása: HungaroMet

Éjszaka az északi tájakon felhősebb, délebbre viszont derült lesz az ég. A hajnali órákra általában 4 és 10 Celsius-fok közé hűl a levegő.

A szélvédett völgyekben azonban akár fagypont közeli értékeket is mérhetnek.

Időjárás vasárnap

Vasárnap a kezdeti napsütést követően délután nyugat felől egyre vastagabb felhőzet érkezik.

Késő délutántól a Dunántúlon már esőre, záporra, sőt helyenként zivatarra is készülni kell.

Kép forrása: HungaroMet

Mindeközben az északnyugatira forduló szél fokozatosan megélénkül. A csúcshőmérséklet ekkor még eléri a 19 és 24 fok közötti értékeket.

Időjárás hétfőn

Hétfőre markáns változás érkezik. Éjszaka még az ország nagy részén, napközben viszont már csak a déli és keleti megyékben fordulhat elő eső, illetve zápor. Emiatt ezeken a tájakon csak délután süthet ki a nap.

Kép forrása: HungaroMet

A fokozatosan felszakadozó felhőzet mellett erős széllökésekkel kísért nyugati, északnyugati szélre kell számítani. A lehűlés érezhető lesz. Hajnalban 6 és 12, a délutáni órákban pedig mindössze 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio