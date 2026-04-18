Magyarország elveszithet 1,9 millió munkaképes embert 2100-ra

Az Eurostat legfrissebb népesség-előrejelzései szerint az EU népessége 2025 és 2100 között várhatóan 11,7%-kal vagyis 53 millió fővel csökken. A Magyarországra vonatkozó becslés 22,5 százalékos, azaz 2,15 millió fős csökkenést mutat. Ha ezek az adatok mindössze egy vállrándítást érnek, mutatunk olyat is, ami már minimum homlokráncolást fog eredményezni.

2025-ben az EU népességét 451,8 millió főre becsülték, miután a 2021-es COVID-19-járvány okozta visszaesés után 2022-ben újra növekedésnek indult. A népesség várhatóan tovább fog növekedni a következő három évben, 2029-ben elérve a 453,3 millió fős csúcsot, majd 2100-ra fokozatosan 398,8 millióra csökkenve.

A magyar népességet 2025-ben 9,54 milliósra becsülték, és – az EU-val ellentétben – itt nem várható növekedés, csak csökkenés, és 75 év múlva már csak 7,39 millióig futhat a számláló.

Az EU statisztikai hivatalának előrejelzései a tagországok termékenységi, halandósági és migrációs mintáinak részleges konvergenciájára vonatkozó feltételezéseken alapulnak.

Módszertani megjegyzés

Az Eurostat népesség-előrejelzései a termékenység, a halandóság és a nettó migráció jövőbeli alakulására vonatkozó feltételezések sorozatán alapulnak. Más szavakkal: a népesség-előrejelzések olyan „mi lenne, ha” forgatókönyvek, amelyek egy adott feltételezésrendszer alapján követik nyomon a népesség alakulását. Ezért a népesség-becsléseket nem szabad előrejelzésnek tekinteni. Tekintettel a jövőbeli népességdinamika inherens bizonytalanságára, ezeket az eredményeket csupán a lehetséges demográfiai alakulások egyikeként szabad értelmezni.

Népességváltozás 2025-től 2100-ig

A teljes népességében – az EU-ban és Magyarországon is - csak a 80 év felettiek száma és aránya fog növekedni 2025 és 2100 között. Ezalatt a 75 év alatt a számuk 37 millióval, 133%-kal fog növekedni az EU-ban és 590 ezerrel, azaz 128%-kal magyarországon.

Az EU-ban a többi három korosztályban a következő változások várhatóak:

0-19: -23 millió, -26%

20-64: -65 millió, -25%

65-79: -2,2 millió, -3%

Magyarországon a többi három korosztályban a következő változások várhatóak:

0-19: -570,5 ezer, -31%

20-64: -1,9 millió, -34%

65-79: -260 ezer, -17%

Változás a teljes népesség arányában

Az EU teljes népességében és Magyarországon is várhatóan csökkenni fog a gyermekek, a fiatalok (0-19) és a munkaképes korúak (20-64) aránya 2025 és 2100 között.

Európai Unió

0-19: 2025 =19,8%, 2100 = 16,7%

20-64: 2025 =58,3%, 2100 = 49,7%

65-79: 2025 =15,7%, 2100 = 17,3%

80+: 2025 =6,2%, 2100 = 16,3%

Magyarország

0-19: 2025 =19,5%, 2100 = 17,5%

20-64: 2025 =59,6%, 2100 = 51.1%

65-79: 2025 =16%, 2100 = 17,2%

80+: 2025 =4,8%, 2100 = 14,2%

Mi lenne, ha... nem lenne migráció?

A fenti adatsorok az alapeseti népesség-előrejelzésekből állnak, és nem tartalmaznak migrációs érzékenységi vizsgálatot, amely azt feltételezi, hogy a nettó migráció a 2025–2100 közötti időtávon belül minden évben nulla. Ám az Eurostatnál ilyet is végeztek.

Ebben az érzékenységvizsgálatban a 2025-ös évre vonatkozó feltételezéseket a referencia-előrejelzésekben szereplő formában tartották meg. Ennek oka, hogy az adott évre vonatkozóan rendelkezésre állnak megfigyelt adatok (azaz a 2025. december végén ideiglenes védelemben részesülők száma), a nemzeti hatóságoktól származó információk, valamint előrejelzések.

Míg az EU népessége az Eurostat alapeseti előrejelzése szerint mintegy 53 millió fővel (-11,7%) zsugorodhat 2025 és 2100 között, addig a migrációt nullának feltételező forgatókönyv közel 183 milliós, azaz 40,5%-os zuhanást mutat.

Tehát migráció nélkül az EU népessége 75 év múlva mintegy 130 millió fővel lenne a 2025-ösnél kisebb, mint az alapeseti előrejelzés szerint.



Migráció nélkül az EU-ban az alábbi változások várhatóak korcsoportok szerint:

0-19: -47 millió, -53,3%, (alapeset: -23 millió, -26%)

20-64: -137,2 millió, -52,1%, (alapeset: -65 millió, -25%)

65-79: -22,73 millió, -32%, (alapeset: -2,2 millió, -3%)

80+: +24,75 millió, + 88,8%, (alapeset: + 37 millió, +133%)

A legfontosabb, hogy a munkaképes korú népesség ebben az esetben nem 25, hanem 52 százalékkal, azaz több mint 137 millió fővel csökkenne.

A magyar népesség az alapeseti előrejelzés szerint nagyjából 2,15 millió fővel (-22,5%) csökkenhet 2025 és 2100 között kb. 7,4 millióra, viszont a migrációt nullának feltételező forgatókönyv közel 4 milliós, azaz 41,7%-os zuhanást mutat. Ez azt jelenti, hogy

migráció nélkül magyarország népessége 75 év múlva mintegy 1,83 millió fővel lenne a 2025-ösnél kisebb, mint az alapeseti előrejelzés szerint.

Migráció nélkül Magyarországon a következő változások várhatóak korcsoportok szerint:

0-19: -929 ezer, -49,9%, (alapeset: -570,5 ezer, -31%)

20-64: -2,95 millió, -51,8%, (alapeset: -1,9 millió, -34%)

65-79: -540 ezer, -35,3%, (alapeset: -260 ezer, -17%)

+80: +435 ezer, +94,5%, (alapeset: +590 ezer, + 128%).

A legfontosabb, hogy a munkaképes korú népesség ebben az esetben nem 34, hanem 52 százalékkal, azaz közel 2,95 millió fővel csökkenne.

Változások a teljes népesség arányában, ha nincs migráció

Az EU teljes népességében és Magyarországon is várhatóan csökkenni fog a gyermekek, a fiatalok (0-19) és a munkaképes korúak (20-64) aránya 2025 és 2100 között.

Európai Unió

0-19: 2025 =19,8%, 2100 = 15,6% (alapeset: 16,7%)

20-64: 2025 =58,3%, 2100 = 46,9% (alapeset: 49,7%)

65-79: 2025 =15,7%, 2100 = 18% (alapeset: 17,3%)

80+: 2025 =6,2%, 2100 = 19,6% (alapeset: 16,3%)

Magyarország

0-19: 2025 =19,5%, 2100 = 17,5%

20-64: 2025 =59,6%, 2100 = 51.1%

65-79: 2025 =16%, 2100 = 17,2%

80+: 2025 =4,8%, 2100 = 14,2%

Címlapkép forrása: Arpad Kurucz/Anadolu Agency via Getty Images