Magyarország időjárása: hidegfront érkezik

Szombaton az északias szél főként az ország keleti harmadán lesz élénk, míg vasárnap átmenetileg déliesre, majd a front mögött északnyugatira fordul az áramlás, melyet csapadékgócok környezetében erős széllökések is kísérhetnek - jelentette HungaroMet Nonprofit Zrt. Mint írják, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 20 és 24 fok között várható.

Európa időjárása

A Brit-szigetektől északra ciklon örvénylik, melynek frontrendszere Skandinávián és Délkelet-Anglián át a nyugat-francia partokig húzódik, arrafelé több helyen fordul elő csapadék. Emellett Európa keleti peremén is ciklonális tevékenység zajlik, melynek hatására ott pénteken sokfelé alakult ki eső, zápor, egy-egy helyen zivatar is.

Ezzel szemben a kontinens egyéb részein anticiklonális hatások érvényesülnek - az Atlanti-óceán térségéből délnyugat felől benyúló, nagy kiterjedésű anticiklon áramlási rendszerében továbbra is alapvetően száraz, meleg légtömeg áramlik a térségbe, csak kevés helyen alakul ki zápor. Ezekben az országokban nem ritkák a 20 fok feletti csúcsértékek, de az Ibériai- és a Balkán-félszigeten néhol előfordulnak 30 fok körüli maximumok is.

A Kárpát-medence időjárását jelenleg a fenti anticiklon alakítja - általában napos, száraz időben lesz részünk -, majd vasárnap délután egy hidegfront éri el hazánkat, melynek mentén megnövekszik a felhőzet és a csapadékhajlam, a nyugati tájakon akár zivatar is kialakulhat.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig

Az időszak során a változó mennyiségű fátyol- és napközben képződő gomolyfelhő mellett alapvetően sok napsütésre, száraz időre lehet számítani, majd vasárnap délután északnyugat felől hidegfront érkezik. A front mentén erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen alakul ki eső, záporeső, a nyugati megyékben akár zivatar is.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, kevésbé felhős hidegre hajlamos helyeken akár fagypont közelébe is hűlhet a levegő.

