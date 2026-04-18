Meghosszabbította a mentességet az Egyesült Államok: haladékot kapott Magyarország szomszédja

A Pénzügyminisztérium által kiadott felmentés
május 16-ig engedélyezi az érintett országok számára az orosz kőolaj és kőolajtermékek vásárlását, akár szankciós listán szereplő hajókról is.
Az intézkedés az április 11-én lejárt, korábbi harmincnapos mentességet váltja fel. Fontos kivétel, hogy a könnyítés nem vonatkozik az Iránnal, Kubával vagy Észak-Koreával folytatott ügyletekre. A döntés mindössze két nappal azután született, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter még azt jelentette be: Washington nem újítja meg az orosz és az iráni olajra vonatkozó felmentéseket.
A pálfordulás hátterében az amerikai-izraeli-iráni háború nyomán megugró globális energiaárak állnak. Az ázsiai országok komoly nyomást gyakoroltak Washingtonra, hogy engedélyezze az alternatív energiaforrások piacra jutását.
Az amerikai törvényhozók pártállástól függetlenül élesen bírálták a szankciós mentességeket.
Érvelésük szerint az intézkedések Irán és Oroszország gazdaságát egyaránt segítik.
A meghosszabbított mentesség újabb haladékot jelent a Szerb Kőolajipari Vállalat (NIS) számára, amelyet orosz tulajdonrésze miatt szankcionált Washington. Ahogy azt korábbi cikkünkben is írtuk, a helyzetre vélhetően megoldást jelenthetne, ha a Mol sikerrel járna a tavaly ősz óta tartó felvásárlási tárgyalásokkal. A magyar olajipari vállalat januárban jelentette be, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretszerződés főbb feltételeiről.
Kirill Dmitrijev, Putyin különmegbízottja a Telegram-csatornáján közölte, hogy a meghosszabbítás újabb mintegy százmillió hordónyi orosz olajat érint. Így a két felmentés összesen már kétszázmillió hordóra vonatkozik. Dmitrijev még április 9-én érkezett az Egyesült Államokba, hogy a Trump-kormányzat képviselőivel tárgyaljon. Ő maga is elismerte, hogy a lépés "aktív politikai ellenállásba" ütközik Washingtonban. Brett Erickson, az Obsidian Risk Advisors szankciós szakértője szerint a pénteki megújítás valószínűleg nem az utolsó ilyen felmentés lesz az amerikai kormányzat részéről.
Forrás: Reuters
