Megjelent a rendelet: rengeteg új terápia válik elérhetővé Magyarországon, de nem örülhet mindenki

Bár Takács Péter egészségügyi államtitkár korábban már ígéretet tett 83 új terápia hozzáférésének egyszerűsítésére, a társadalombiztosítási finanszírozáshoz szükséges jogszabály egészen mostanáig hiányzott. A Magyar Közlönyben frissen kihirdetett módosítások révén három terápiás terület erősödik meg látványosan: az onkológia, az autoimmun betegségek kezelése és a ritka betegségek ellen alkalmazható speciális terápiák.

Az onkológiai ellátásban például több új immunterápia és célzott kezelés is bekerült a támogatott körbe.

A Népszava cikke szerint a rendelet egy kevésbé hangsúlyos, ám annál fontosabb eleme a tételes elszámolás és az intézményi kijelölés rendszere. Az új készítményeket ugyanis nem rendelheti meg bármelyik kórház. Azt, hogy mely intézmények jogosultak a kezelések alkalmazására és elszámolására, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) határozza meg miniszteri jóváhagyással. Ez a döntési folyamat többlépcsős.

Emiatt a betegek korszerű ellátása nagyban függ attól, hogy melyik kórházba kerülnek.

A jogszabály kifejezetten konkrét tüdőgyógyászati, onkológiai és neurológiai centrumokat jelöl ki az egyes terápiák alkalmazására.

