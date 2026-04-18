LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.09%
TISZA
 
52.21%
FIDESZ-KDNP
 
39.47%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
140
FIDESZ-KDNP
53
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megjelent a rendelet: rengeteg új terápia válik elérhetővé Magyarországon, de nem örülhet mindenki
Egy péntek este, a Magyar Közlönyben megjelent egy belügyminiszteri rendelet, amely új, korszerű gyógyszerek társadalombiztosítási befogadását teszi lehetővé. A döntés értelmében többek között új onkológiai kezelések válhatnak elérhetővé Magyarországon. A kezelésekhez való hozzáférése azonban nem lesz automatikus minden beteg számára, a készítményeket ugyanis kizárólag a kijelölt egészségügyi centrumok alkalmazhatják - írta a Népszava.

Bár Takács Péter egészségügyi államtitkár korábban már ígéretet tett 83 új terápia hozzáférésének egyszerűsítésére, a társadalombiztosítási finanszírozáshoz szükséges jogszabály egészen mostanáig hiányzott. A Magyar Közlönyben frissen kihirdetett módosítások révén három terápiás terület erősödik meg látványosan: az onkológia, az autoimmun betegségek kezelése és a ritka betegségek ellen alkalmazható speciális terápiák.

Az onkológiai ellátásban például több új immunterápia és célzott kezelés is bekerült a támogatott körbe.

A Népszava cikke szerint a rendelet egy kevésbé hangsúlyos, ám annál fontosabb eleme a tételes elszámolás és az intézményi kijelölés rendszere. Az új készítményeket ugyanis nem rendelheti meg bármelyik kórház. Azt, hogy mely intézmények jogosultak a kezelések alkalmazására és elszámolására, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) határozza meg miniszteri jóváhagyással. Ez a döntési folyamat többlépcsős.

Emiatt a betegek korszerű ellátása nagyban függ attól, hogy melyik kórházba kerülnek.

Választás 2026: hamarosan megvan a végeredmény, még mindig fordulhatnak át kerületek

Devizaeladósodás: Újratöltve

Választás 2026: Mindhárom billegő körzetben fordított a Tisza, 140 mandátummal ülhetnek be a Parlamentbe

A jogszabály kifejezetten konkrét tüdőgyógyászati, onkológiai és neurológiai centrumokat jelöl ki az egyes terápiák alkalmazására.

Választás 2026: hamarosan megvan a végeredmény, még mindig fordulhatnak át kerületek

Bréking: a Tisza-kormány dönthet a kamatstop és az árrésstop sorsáról!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Választás 2026: Mindhárom billegő körzetben fordított a Tisza, 140 mandátummal ülhetnek be a Parlamentbe
Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Választás 2026: Magyar Péter hamarosan megérkezik a Parlamentbe
