Nyolccal több mandátuma van már a Tiszának, mint amennyi elég lenne a kétharmadhoz

99,8%-nál jár a szavazatok feldolgozása, a győzteskompenzációnak köszönhetően 140-ről 141-re növelte mandátumai számát a Tisza Párt szombaton a déli órákban. A kétharmadhoz 133 is elég lenne.

Zajlik a külképviseleti szavazókörök és az átjelentkező belföldi szavazók szavazatainak a számolása, ez várhatóan szombat estig fejeződik be, és most már 99,8%-on áll a feldolgozottság.

Három olyan kerület is volt, ahol a Tisza Párt e szavazatoknak köszönhetően megnyerte végül a választást, bár ez korábban még bizonytalan volt, hiszen a most megszámolt szavazatok nélkül a Fidesz állt nyerésre. Mivel a maradék választókerületekben most már inkább csak matematikai esély van az átbillenésre,

valószínű, hogy ez marad a mandátumok szempontjából a végeredmény,

vagyis a

Tiszának 141,

a Fidesz-KDNP-nek 52,

a Mi Hazánknak 6

mandátuma lesz az új Országgyűlésben. A DK és az MKKP részéről, illetve a kisebbségi listáról senki sem jutott be.

A Választási Földrajz írt arról szombaton, hogy „Egyéni kerületi fordítás hiányában is szerezhet még egy mandátumot listáról a Tisza. A hátralévő szavazatok ugyanis vagy a Fidesz győztes kompenzációs szavazatmennyiségét fogják csökkenteni és a Tisza vesztes kompenzációját növelni (fideszes egyéni kerület esetében), vagy a Tisza győztes kompenzációs szavazatmennyiségét fogják jelentősen növelni, azon túlmenően, hogy még a Tisza listájára is arányaiban több szavazat fog érkezni, mint a Fideszére. E miatt könnyen elképzelhető, hogy a Tisza még egy listás mandátummal többet szerezve, 141 képviselőt tud a törvényhozásba juttatni.

Úgy tűnik, ez meglesz a legnagyobb pártnak.

