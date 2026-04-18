LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.91%
TISZA
 
53.06%
FIDESZ-KDNP
 
38.71%
Mi Hazánk
 
5.65%
DK
 
1.11%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Nyolccal több mandátuma van már a Tiszának, mint amennyi elég lenne a kétharmadhoz
Gazdaság

Nyolccal több mandátuma van már a Tiszának, mint amennyi elég lenne a kétharmadhoz

Portfolio
99,8%-nál jár a szavazatok feldolgozása, a győzteskompenzációnak köszönhetően 140-ről 141-re növelte mandátumai számát a Tisza Párt szombaton a déli órákban. A kétharmadhoz 133 is elég lenne.

Zajlik a külképviseleti szavazókörök és az átjelentkező belföldi szavazók szavazatainak a számolása, ez várhatóan szombat estig fejeződik be, és most már 99,8%-on áll a feldolgozottság.

Három olyan kerület is volt, ahol a Tisza Párt e szavazatoknak köszönhetően megnyerte végül a választást, bár ez korábban még bizonytalan volt, hiszen a most megszámolt szavazatok nélkül a Fidesz állt nyerésre.  Mivel a maradék választókerületekben most már inkább csak matematikai esély van az átbillenésre,

valószínű, hogy ez marad a mandátumok szempontjából a végeredmény,

vagyis a

  • Tiszának 141,
  • a Fidesz-KDNP-nek 52,
  • a Mi Hazánknak 6

mandátuma lesz az új Országgyűlésben. A DK és az MKKP részéről, illetve a kisebbségi listáról senki sem jutott be.

tisza

A Választási Földrajz írt arról szombaton, hogy „Egyéni kerületi fordítás hiányában is szerezhet még egy mandátumot listáról a Tisza. A hátralévő szavazatok ugyanis vagy a Fidesz győztes kompenzációs szavazatmennyiségét fogják csökkenteni és a Tisza vesztes kompenzációját növelni (fideszes egyéni kerület esetében), vagy a Tisza győztes kompenzációs szavazatmennyiségét fogják jelentősen növelni, azon túlmenően, hogy még a Tisza listájára is arányaiban több szavazat fog érkezni, mint a Fideszére. E miatt könnyen elképzelhető, hogy a Tisza még egy listás mandátummal többet szerezve, 141 képviselőt tud a törvényhozásba juttatni.

Úgy tűnik, ez meglesz a legnagyobb pártnak.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility