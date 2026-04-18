LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Történelmi rekord született az ötöslottón
Gazdaság

Történelmi rekord született az ötöslottón

MTI
Az ötös lottó 69 éves történetének legmagasabb összegű főnyereményét, 6,78 milliárd forintot nyert valaki a szombati sorsoláson – közölte a Szerencsejáték Zrt. közleményben az MTI-vel.

A sorsoláson 2026 első telitalálata született meg: a 9, 23, 45, 71 és a 84-es számot megjátszó szelvény tulajdonosa viheti haza a játék eddigi legmagasabb összegű jackpotját,

6 780 926 220 forintot.

Ötvennégyen négy számot találtak el helyesen, ők fejenként csaknem 1,3 millió forintot nyertek.

A főnyereményt megnyerő játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat. A telefonon történő egyeztetés során a lottótársaság munkatársa a szelvényen szereplő információk alapján meggyőződik arról, hogy valóban a nyertes van-e a vonal túloldalán - írták.

Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, ekkor megvizsgálják az eredeti szelvény érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődik a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik – közölte a Szerencsejáték Zrt.

A címlapkép illusztráció.

