Választás 2026: hamarosan megvan a végeredmény, még mindig fordulhatnak át kerületek

LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.09%
TISZA
 
52.21%
FIDESZ-KDNP
 
39.47%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
140
FIDESZ-KDNP
53
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Gazdaság

Pénteken megkezdődött a levél-, és külképviseleti szavazatok feldolgozása, a Tisza Pártnak pedig három egyéni körzetet is sikerült megfordítania, így 140 mandátummal tovább erősítették kétharmados többségüket. A Fidesz-KDNP képviselőinek száma ezzel 53-ra csökkent, a Mi Hazánk pedig változatlanul 6 képviselőt küldhet majd a Parlamentbe. Szombaton tovább folytatódik a szavazatok összesítése, amellyel kis esélye még mindig van arra, hogy a szoros körzetek átbillenjenek. Tegnap este megérkezett Magyarországra az Európai Bizottság delegációja is, hogy a Tisza-kormány vezetőivel egyeztessenek. A maratoni, két naposra tervezett tanácskozások fejleményeiről pedig várhatóan a mai nap folyamán érkeznek majd hírek. Cikkünk percről percre frissül a választással és a Tisza-kormányzat előkészületeivel kapcsolatos hírekkel.
Uniós eljárások garmadáját hagyja az Orbán-kormány Magyar Péter vezetésére, súlyos bírságok születhetnek

Az új magyar kormány egyik legkevésbé látványos, de pénzügyileg és politikailag is legsúlyosabb öröksége az lehet, hogy Magyarország ellen jelenleg 78 aktív kötelezettségszegési eljárás fut az Európai Bizottságnál, több közülük már az Európai Unió Bíróságán (EUB) van. Ezek az ügyek első ránézésre technikai jogvitáknak tűnhetnek, valójában sok mélyen érinti a magyar rendszert: van köztük környezetvédelmi, menekültügyi, médiaszabályozási, piacszabályozási, igazságügyi és alapjogi konfliktus is. A lista azért különösen kényes, mert újabb bírságokat kaphat a nyakába Magyar Péter hamarosan megalakuló kormánya.

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Mindhárom billegő körzetben fordított a Tisza, 140 mandátummal ülhetnek be a Parlamentbe
Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Választás 2026: Magyar Péter hamarosan megérkezik a Parlamentbe
