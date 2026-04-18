LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.66%
TISZA
 
52.78%
FIDESZ-KDNP
 
38.96%
Mi Hazánk
 
5.67%
DK
 
1.11%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Választás 2026: hamarosan megvan a végeredmény, most dől el, hány mandátuma lesz a Tiszának
Gazdaság

Választás 2026: hamarosan megvan a végeredmény, most dől el, hány mandátuma lesz a Tiszának

Portfolio
Pénteken megkezdődött a külképviseleten, vagy a lakóhelyüktől eltérő belföldi szavazókörben választók szavazatainak feldolgozása, a Tisza Pártnak pedig három egyéni körzetet is sikerült megfordítania, így 140 mandátummal tovább erősítették kétharmados többségüket. A Fidesz-KDNP képviselőinek száma ezzel 53-ra csökkent, a Mi Hazánk pedig változatlanul 6 képviselőt küldhet majd a Parlamentbe. Szombaton tovább folytatódik a szavazatok összesítése, amellyel kis esélye még mindig van arra, hogy a szoros körzetek átbillenjenek. Tegnap este megérkezett Magyarországra az Európai Bizottság delegációja is, hogy a Tisza-kormány vezetőivel egyeztessenek. A maratoni, két naposra tervezett tanácskozások fejleményeiről pedig várhatóan a mai nap folyamán érkeznek majd hírek. Cikkünk percről percre frissül a választással és a Tisza-kormányzat előkészületeivel kapcsolatos hírekkel.
Megosztás

Listán még jöhet egy mandátum a Tiszának

Bár a jelenlegi feldolgozottsági adatok mellett nem valószínű, hogy újabb kerület fordulna át a Tisza javára, a listás mandátumok száma a "győzteskompenzáció" miatt még változhat.

Egyéni kerületi fordítás hiányában is szerezhet még egy mandátumot listáról a Tisza. A hátralévő szavazatok ugyanis vagy a Fidesz győztes kompenzációs szavazatmennyiségét fogják csökkenteni és a Tisza vesztes kompenzációját növelni (fideszes egyéni kerület esetében), vagy a Tisza győztes kompenzációs szavazatmennyiségét fogják jelentősen növelni, azon túlmenően, hogy még a Tisza listájára is arányaiban több szavazat fog érkezni, mint a Fideszére. E miatt könnyen elképzelhető, hogy a Tisza még egy listás mandátummal többet szerezve, 141 képviselőt tud a törvényhozásba juttatni

- írja a Választási földrajz.

Megosztás

Gyopáros Alpár vitte a körzetét

100%-os a feldolgozottság Győr-Moson-Sopron megye 3-as, Csorna székhelyű választókerületében. A Fidesz színeiben Gyopáros Alpár 47,42%-kal első lett, míg tiszás kihívója, Bóna Szabolcs 46,26%-kal második. A két jelölt között mindössze 642 szavazat döntött.

Megosztás

Egyre több helyen végleges az eredmény, nem valószínű, hogy lesz fordítás egyéniben

Szombaton is zajlik a fennmaradó országgyűlési választáson leadott szavazatok összesítése. Az országos feldolgozottság jelenleg 99,28%-on áll, de az NVI oldalán egyre több egyéni választókerületen vált át 100%-ra a feldolgozottság értéke. Tegnap a szoros körzetek közül hármat is sikerült átfordítania a Tisza Pártnak, ezzel 140-re növelve a mandátumainak számát, ma azonban már csekély az esélye, hogy újabb körzetek billennek át.

A rendkívül szorosnak ígérkező körzetek közül többen is lezárult a számlálás:

  • Vas vármegye 2-es számú választókerületben 100%-os feldolgozottság mellett Ágh Péter a Fidesz-KDNP jelöltje maradt az élen, miután mindössze 258 szavazattal szerzett többet a Strompová Viktóriánál, a Tisza Párt jelöltjénél.
  • Nógrád vármegye 2-es számú választókerületben végül szintén nem történt változás az élen: Balla Mihály, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte a körzetet, mindössze 211 szavazattal, a Tisza Párt jelöltje, Molnár Zoltán előtt.

Két további körzet még nagyon kis eséllyel, de átbillenhet a Tisza javára:

  • Győr-Moson-Sopron vármegye 3-as számú választókörzetben 99,06%-os feldolgozottság mellett a fideszes Gyopáros Alpár vezet, a tiszás Bóna Szabolcs előtt, 1456 szavazattal.
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3-as körzetében pedig 98,89% mellett 1878 szavazat az előnye a fideszes F. Kovács Jakabnak, a tiszás Kovács Hunor Krisztián előtt.
Megosztás

Bejelentette Magyar Péter: megvan a Tisza Párt parlamenti frakcióvezetője

Magyar Péter Facebook-oldalán bejelentette, hogy a Tisza Párt hétfőn tartja meg első frakcióülését. A múlt hétvégi országgyűlési választáson kétharmados felhatalmazást nyert Tisza parlamenti frakciójának vezetője Bujdosó Andrea lesz, aki eddig a párt fővárosi frakciójának vezetőjeként dolgozott.

Tovább a cikkhez
Bejelentette Magyar Péter: megvan a Tisza Párt parlamenti frakcióvezetője
Megosztás

Uniós eljárások garmadáját hagyja az Orbán-kormány Magyar Péter vezetésére, súlyos bírságok születhetnek

Az új magyar kormány egyik legkevésbé látványos, de pénzügyileg és politikailag is legsúlyosabb öröksége az lehet, hogy Magyarország ellen jelenleg 78 aktív kötelezettségszegési eljárás fut az Európai Bizottságnál, több közülük már az Európai Unió Bíróságán (EUB) van. Ezek az ügyek első ránézésre technikai jogvitáknak tűnhetnek, valójában sok mélyen érinti a magyar rendszert: van köztük környezetvédelmi, menekültügyi, médiaszabályozási, piacszabályozási, igazságügyi és alapjogi konfliktus is. A lista azért különösen kényes, mert újabb bírságokat kaphat a nyakába Magyar Péter hamarosan megalakuló kormánya.

Tovább a cikkhez
Uniós eljárások garmadáját hagyja az Orbán-kormány Magyar Péter vezetésére, súlyos bírságok születhetnek
Megosztás

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

