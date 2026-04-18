Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, a Fidesz-képviselők száma 52-re csökkent

Keir Starmer brit miniszterelnök telefonon gratulált Magyar Péter választási győzelméhez. A felek a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzése mellett az orosz agresszió elleni közös fellépésről és Ukrajna támogatásáról is egyeztettek - írja az angol nagykövetség a Facebook-oldalán.

A megbeszélés során a brit kormányfő hangsúlyozta, hogy a mostani eredmény új fejezetet nyithat Magyarország számára.

Kiemelte továbbá, hogy a helyzet kiváló lehetőséget teremt a brit–magyar együttműködés elmélyítésére.

A tárgyalás kiemelt témája volt az orosz–ukrán háború. Starmer megköszönte Magyar Péternek, hogy támogatja Ukrajna önvédelmét a folyamatos orosz támadásokkal szemben. A két vezető emellett áttekintette azt is, hogyan tud a két ország a jövőben közösen fellépni az orosz agresszió ellen.