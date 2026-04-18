LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, a Fidesz-képviselők száma 52-re csökkent
Gazdaság

Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, a Fidesz-képviselők száma 52-re csökkent

Pénteken megkezdődött a külképviseleti szavazókörben és az átjelentkezéssel választók szavazatainak feldolgozása. A Tisza Pártnak három egyéni körzetet is sikerült megfordítania, a kompenzációkkal együtt már 141 mandátumnál jár, tovább erősítve kétharmados többségét. A Fidesz-KDNP képviselőinek száma ezzel 52-re csökkent, a Mi Hazánk pedig változatlanul 6 képviselőt küldhet majd a Parlamentbe. A végeredmény szombat estig várható. Pénteken megérkezett Magyarországra az Európai Bizottság delegációja is, hogy a Tisza-kormány vezetőivel egyeztessenek. A maratoni, két naposra tervezett tanácskozások fejleményeiről pedig várhatóan a mai nap folyamán érkeznek majd hírek. Cikkünk percről percre frissül a választással és a Tisza-kormányzat előkészületeivel kapcsolatos hírekkel.
Keir Starmer telefonon gratulált Magyar Péternek

Keir Starmer brit miniszterelnök telefonon gratulált Magyar Péter választási győzelméhez. A felek a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzése mellett az orosz agresszió elleni közös fellépésről és Ukrajna támogatásáról is egyeztettek - írja az angol nagykövetség a Facebook-oldalán.

A megbeszélés során a brit kormányfő hangsúlyozta, hogy a mostani eredmény új fejezetet nyithat Magyarország számára.

Kiemelte továbbá, hogy a helyzet kiváló lehetőséget teremt a brit–magyar együttműködés elmélyítésére.

A tárgyalás kiemelt témája volt az orosz–ukrán háború. Starmer megköszönte Magyar Péternek, hogy támogatja Ukrajna önvédelmét a folyamatos orosz támadásokkal szemben. A két vezető emellett áttekintette azt is, hogyan tud a két ország a jövőben közösen fellépni az orosz agresszió ellen.

Itt a 2026-os választások végeredménye: az utolsó pillanatokban is születtek meglepetések

A szavazatok 100 százalékának összeszámlálása után megszületett a 2026-os parlamenti választások – még nem hivatalos – végeredménye. A győztes Tisza Pártnak 141, a Fidesz–KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 mandátuma lesz a parlamentben.

Győzteskompenzáció ide vagy oda, a Tiszának mindenképpen kétharmada van

A Fidesz által korábban bevezetett, sokat vitatott választási szabály, a győzteskompenzáció nélkül is kétharmada lenne a Tiszának - írta meg a hvg.

A sajátos töredékszavazat-számítási rendszer hét plusz mandátumhoz juttatta a Tisza Pártot, amiből hatot egyenesen a Fidesztől vont el.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a Tisza Párt enélkül is 134 mandátumhoz jutott volna a következő országgyűlésben.

A szabály lényege, hogy nemcsak a vesztes jelöltekre leadott voksok hasznosulnak a pártlistákon, hanem a győztesek "felesleges" szavazatait is figyelembe veszik. Ez azt jelenti, hogy azokat a voksokat, amelyek az egyéni győzelemhez már nem kellettek, hozzáadják a nyertes jelölt pártjának listás eredményéhez.

Ha a rendszer a hagyományos módon, kizárólag a vesztes egyéni jelöltek töredékszavazataival számolna, a listás mandátumok egészen máshogy alakultak volna. Ebben az esetben a Fidesz 47, a Tisza Párt 38, a Mi Hazánk pedig 7 képviselői helyet kapott volna.

A győzteskompenzáció azonban jelentősen átrajzolta ezeket az arányokat. A kiegészítő szavazatoknak köszönhetően a Tisza Párt végül 45, a Fidesz 42, a Mi Hazánk pedig 6 listás mandátumra lett jogosult.

Magyar Péter szerint csalás történt Vasban

Ágh Péter fideszes képviselő nyilvánvaló csalással szerzett mandátumot – állítja Magyar Péter. A Facebookon közzétett videójában elmondja: Vas megye 2-es számú, sárvári választókerületében „orosz módszerrel” indított a Fidesz egy nem választókerületben élő Magyar Péter nevű „kamujelöltet. Ő 909 szavazatot kapott végül, míg a Tisza jelöltje, Strompová Viktória mindössze 258 szavazattal maradt alul. A leendő miniszterelnök szerint ez a választók durva átverése, az ajánlásgyűjtés kapcsán egyébként már folyik rendőrségi eljárás a kerületében. Magyar Péter felszólította a mindezért Ágh Pétert, hogy ne vegye fel a mandátumát, írjanak ki új választásokat a kerületben, Strompová Viktóra pedig készüljön egyéni képviselői munkájára.

Nyolccal több mandátuma van már a Tiszának, mint amennyi elég lenne a kétharmadhoz

99,8%-nál jár a szavazatok feldolgozása, a győzteskompenzációnak köszönhetően 140-ről 141-re növelte mandátumai számát a Tisza Párt szombaton a déli órákban. A kétharmadhoz 133 is elég lenne.

141 mandátumnál jár a Tisza, 52-nél a Fidesz

A Nemzeti Választási Iroda honlapja már 141 képviselői helyet mutat a Tiszának az eddigi 140 helyett, átbillenő körzetre inkább már csak matematikailag van esély, de a kompenzációk miatt várhatóan ez sem változtatna már a mandátumszámon. A kétharmados többséghez elég lenne egyébként a Tiszának 133 hely is.

Listán még jöhet egy mandátum a Tiszának

Bár a jelenlegi feldolgozottsági adatok mellett nem valószínű, hogy újabb kerület fordulna át a Tisza javára, a listás mandátumok száma a "győzteskompenzáció" miatt még változhat.

Egyéni kerületi fordítás hiányában is szerezhet még egy mandátumot listáról a Tisza. A hátralévő szavazatok ugyanis vagy a Fidesz győztes kompenzációs szavazatmennyiségét fogják csökkenteni és a Tisza vesztes kompenzációját növelni (fideszes egyéni kerület esetében), vagy a Tisza győztes kompenzációs szavazatmennyiségét fogják jelentősen növelni, azon túlmenően, hogy még a Tisza listájára is arányaiban több szavazat fog érkezni, mint a Fideszére. E miatt könnyen elképzelhető, hogy a Tisza még egy listás mandátummal többet szerezve, 141 képviselőt tud a törvényhozásba juttatni

- írja a Választási földrajz.

Gyopáros Alpár vitte a körzetét

100%-os a feldolgozottság Győr-Moson-Sopron megye 3-as, Csorna székhelyű választókerületében. A Fidesz színeiben Gyopáros Alpár 47,42%-kal első lett, míg tiszás kihívója, Bóna Szabolcs 46,26%-kal második. A két jelölt között mindössze 642 szavazat döntött.

Egyre több helyen végleges az eredmény, nem valószínű, hogy lesz fordítás egyéniben

Szombaton is zajlik a fennmaradó országgyűlési választáson leadott szavazatok összesítése. Az országos feldolgozottság jelenleg 99,28%-on áll, de az NVI oldalán egyre több egyéni választókerületen vált át 100%-ra a feldolgozottság értéke. Tegnap a szoros körzetek közül hármat is sikerült átfordítania a Tisza Pártnak, ezzel 140-re növelve a mandátumainak számát, ma azonban már csekély az esélye, hogy újabb körzetek billennek át.

A rendkívül szorosnak ígérkező körzetek közül többen is lezárult a számlálás:

  • Vas vármegye 2-es számú választókerületben 100%-os feldolgozottság mellett Ágh Péter a Fidesz-KDNP jelöltje maradt az élen, miután mindössze 258 szavazattal szerzett többet a Strompová Viktóriánál, a Tisza Párt jelöltjénél.
  • Nógrád vármegye 2-es számú választókerületben végül szintén nem történt változás az élen: Balla Mihály, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte a körzetet, mindössze 211 szavazattal, a Tisza Párt jelöltje, Molnár Zoltán előtt.

Két további körzet még nagyon kis eséllyel, de átbillenhet a Tisza javára:

  • Győr-Moson-Sopron vármegye 3-as számú választókörzetben 99,06%-os feldolgozottság mellett a fideszes Gyopáros Alpár vezet, a tiszás Bóna Szabolcs előtt, 1456 szavazattal.
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3-as körzetében pedig 98,89% mellett 1878 szavazat az előnye a fideszes F. Kovács Jakabnak, a tiszás Kovács Hunor Krisztián előtt.
Bejelentette Magyar Péter: megvan a Tisza Párt parlamenti frakcióvezetője

Magyar Péter Facebook-oldalán bejelentette, hogy a Tisza Párt hétfőn tartja meg első frakcióülését. A múlt hétvégi országgyűlési választáson kétharmados felhatalmazást nyert Tisza parlamenti frakciójának vezetője Bujdosó Andrea lesz, aki eddig a párt fővárosi frakciójának vezetőjeként dolgozott.

Uniós eljárások garmadáját hagyja az Orbán-kormány Magyar Péter vezetésére, súlyos bírságok születhetnek

Az új magyar kormány egyik legkevésbé látványos, de pénzügyileg és politikailag is legsúlyosabb öröksége az lehet, hogy Magyarország ellen jelenleg 78 aktív kötelezettségszegési eljárás fut az Európai Bizottságnál, több közülük már az Európai Unió Bíróságán (EUB) van. Ezek az ügyek első ránézésre technikai jogvitáknak tűnhetnek, valójában sok mélyen érinti a magyar rendszert: van köztük környezetvédelmi, menekültügyi, médiaszabályozási, piacszabályozási, igazságügyi és alapjogi konfliktus is. A lista azért különösen kényes, mert újabb bírságokat kaphat a nyakába Magyar Péter hamarosan megalakuló kormánya.

