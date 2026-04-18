Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, hamarosan megvan a végeredmény

Bár a jelenlegi feldolgozottsági adatok mellett nem valószínű, hogy újabb kerület fordulna át a Tisza javára, a listás mandátumok száma a "győzteskompenzáció" miatt még változhat.

Egyéni kerületi fordítás hiányában is szerezhet még egy mandátumot listáról a Tisza. A hátralévő szavazatok ugyanis vagy a Fidesz győztes kompenzációs szavazatmennyiségét fogják csökkenteni és a Tisza vesztes kompenzációját növelni (fideszes egyéni kerület esetében), vagy a Tisza győztes kompenzációs szavazatmennyiségét fogják jelentősen növelni, azon túlmenően, hogy még a Tisza listájára is arányaiban több szavazat fog érkezni, mint a Fideszére. E miatt könnyen elképzelhető, hogy a Tisza még egy listás mandátummal többet szerezve, 141 képviselőt tud a törvényhozásba juttatni

- írja a Választási földrajz.