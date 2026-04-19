Barry Eichengreen: Trump miatt nagy veszélybe kerülhet a dollár?

Az Egyesült Államokban nincs olyan császár, mint amilyen az ókori Római Birodalomban Nero volt, de az USA politikája egyre inkább egyetlen ember uralma alá kerül, aki veszélyezteti az ország demokratikus hagyományait. És ahogyan Nero aláásta a római dénárt – amely kétségkívül a világ első nemzetközi valutája volt –, úgy az amerikai vezető is egyre nagyobb fenyegetést jelent saját országának valutájára.

Szorongást lehet tapasztalni a dollár egykori és jövőbeli globális szerepével kapcsolatban. A zöldhasú kilátásainak megértése érdekében a szakértők a brit fontra, a dollár elődjére, mint egykori domináns nemzetközi valutára tekintenek, és azt a kérdést teszik fel, hogy a gazdasági stagnálás, a súlyos adósságok és a sikertelen geopolitikai kalandok, mint például az 1956-os szuezi válság, hogyan járultak ahhoz, hogy a font elveszítette globális szerepét.

A tájékozott elemzők azonban a nemzetközi valuták – a határokon átnyúló tranzakciókban használt pénzegységek – sokkal hosszabb történelmére támaszkodhatnak, amely a 17. és 18. századi holland guldentől a 14. és 15. századi firenzei forinton át az ókori Róma ezüst dénárjáig nyúlik vissza.

Valójában azt is lehet állítani, hogy a római dénár volt az első igazi nemzetközi valuta. Ilyen érmékre bukkantak nemcsak a Római Birodalom egykori területein, hanem a Selyemút mentén is, Indiától Srí Lankán át Kínáig.