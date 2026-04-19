LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Elképesztő rekord dőlt meg Pekingben - De van egy nagy csavar a történetben
Egy kínai humanoid robot 50 perc 26 másodperc alatt teljesítette a pekingi félmaratont, jelentősen gyorsabban, mint amennyi az emberi rekord a 21,0975 kilométeres távon.
A hatalmas nemzetközi médiaérdeklődés mellett lezajlott viadalon tizenkétezer futó, s egy külön kijelölt pályán háromszáz robot indult, utóbbiak közül elsőként – a teljes mezőnyt alaposan megelőzve - a Shandian (Villám) nevű intelligens gép ért elsőként célba.

"Menetideje" csaknem hét perccel volt jobb, mint a világcsúcstartó ugandai Jacob Kiplimóé,

aki idén március 8-án, a lisszaboni félmaratoni versenyen 57 perc 20 másodperccel állította fel a táv érvényben levő világcsúcsát.

Az e hétvégi pekingi eseményen az emberi viadalt kínaiak, a férfiaknál 1 óra 7 perc 47 másodperccel, a nőknél 1 óra 18 perc 6 másodperccel nyerték. Humanoid robotokkal több mint 100 csapat képviseltette magát, közülük öt csapat nemzetközi volt. Az első ilyen szuperrobotos félmaratonit ugyancsak a kínai fővárosban tavaly áprilisban rendezték meg, az akkor győztes gép 2 óra 40 perc alatt teljesítette a távot.

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

