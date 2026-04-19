Komoly változások jönnek az egészségügyben: Hegedűs Zsolt bejelentette az első reformot

Hegedűs Zsolt, aki a legnagyobb eséllyel Magyarország egyészségügyi minisztere lesz az új kormány megalakulását követően, bejelentette az első változási tervet az egészségügyben. Elmondása szerint

a Semmelweis-napra, vagyis július 1-re leszerelik az arcfelismerő kamerákat az egészségügyi létesítményekben.

Azt mondta, hogy folyamatosan egyeztetni fognak a társadalommal a terület reformjairól, és az egészségügyi dolgozóknak nyilvánosan is lehetőségük lesz kifejezni a panaszaikat. Szerinte az őszinteség lesz a jelszó. Kijelentette, hogy „tanuló” rendszerre fognak átállni és reformok sokaságára lehet számítani.

Szerinte akkor lehet az újításokat megfelelően végrehajtani, hogy transzparenciát fognak bevezetni, és a számok nyomást tudnak gyakorolni a kormányra és a döntéshozókra, így rá is. Ugyanakkor ezt a lépést tartja kulcsfontosságúnak ahhoz, hogy az egészségügy lassan, de folyamatosan fejlődni tudjon.

A Magyar Orvosi Kamara elnöke kijelentette, hogy az ágazat átalakítása „nagyon sok pénzt” fog igényelni, valamint hozzátette, hogy

a legtöbb eredmény csak évek múlva lesz igazán érzékelhető a lakosság számára is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images