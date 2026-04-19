LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Megjött a jelzés: órákon belül vége a jó időnek, dörgés és erős szél kíséri a betörő hidegfrontot
Gazdaság

Portfolio
Ma késő délutántól hidegfront érkezik északnyugat felől: a front megérkezésével megerősödik az északnyugatira forduló szél, helyenként viharos lökésekkel, és záporos csapadékra, a nyugati tájakon akár zivatarra is számítani kell - írja a HungaroMet. Az éjszaka folyamán a front kelet felé halad és gyengül, holnap délelőttre el is hagyja az országot. Hétfőn többfelé megélénkül az északnyugati szél, az északkeleti tájakon és a délnyugati határvidéken újabb záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

Ma a késő délutáni, esti órákban északnyugat felől hidegfront érkezik, melyből most sem számíthatunk túl sok csapadékra. A front előterében sok napsütés várható, és az enyhe délies fuvallattal még meleg légtömeg érkezik fölénk. Nagyrészt 21 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Késő délutántól, estétől azonban a front mentén megélénkül, megerősödik az északnyugatira forduló szél, amit

csapadékgócok környezetében átmenetileg akár viharos lökések is kísérhetnek.

Emellett inkább záporos csapadékra kell készülni, sőt az északnyugati, nyugati tájakon akár zivatar is kialakulhat. Éjjel a front kelet felé halad, miközben gyengül is, és holnap reggel, délelőtt el is hagyja hazánkat.

Mögötte hétfőn többfelé megélénkül, megerősödik az északnyugati szél. Ugyanakkor az északkeleti tájakon egy kialakuló konvergencia mentén ismét záporok, akár zivatarok is képződhetnek. Továbbá a délnyugati, nyugati határvidéken is délutántól nem kizárt helyenként zápor, esetleg néhol az ég is megdörrenhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility