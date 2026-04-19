Megjött a jelzés: órákon belül vége a jó időnek, dörgés és erős szél kíséri a betörő hidegfrontot

Ma a késő délutáni, esti órákban északnyugat felől hidegfront érkezik, melyből most sem számíthatunk túl sok csapadékra. A front előterében sok napsütés várható, és az enyhe délies fuvallattal még meleg légtömeg érkezik fölénk. Nagyrészt 21 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Késő délutántól, estétől azonban a front mentén megélénkül, megerősödik az északnyugatira forduló szél, amit
csapadékgócok környezetében átmenetileg akár viharos lökések is kísérhetnek.
Emellett inkább záporos csapadékra kell készülni, sőt az északnyugati, nyugati tájakon akár zivatar is kialakulhat. Éjjel a front kelet felé halad, miközben gyengül is, és holnap reggel, délelőtt el is hagyja hazánkat.
Mögötte hétfőn többfelé megélénkül, megerősödik az északnyugati szél. Ugyanakkor az északkeleti tájakon egy kialakuló konvergencia mentén ismét záporok, akár zivatarok is képződhetnek. Továbbá a délnyugati, nyugati határvidéken is délutántól nem kizárt helyenként zápor, esetleg néhol az ég is megdörrenhet.
