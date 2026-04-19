Össze fog ütközni két szupermasszív fekete lyuk, és ezt a Földön is érezni fogjuk

A kutatók egy több évtizedes rádiótávcsöves megfigyeléssorozatot elemeztek a Markarian 501 jelű galaxisról. Ez a csillagváros mintegy 500 millió fényévre található a Naprendszertől. A galaxismag fényes sugárzása alapján az objektumot korábban blazárnak tartották. A blazár egyetlen szupernagy tömegű fekete lyuk által táplált aktív galaxismag. A belőle kiinduló relativisztikus anyagkifúvás (jet) váltakozó irányultsága azonban évek óta zavarba ejtette a szakembereket.
A rejtélyt a Very Long Baseline Array nevű, tíz rádiótávcsőből álló hálózat több mint 83 adatsora oldotta meg. Az elemzésből kiderült, hogy az ismert anyagkifúvás mellett egy második is létezik. Ez az óramutató járásával ellentétes irányban kering a blazár centruma körül. A kutatócsoport szerint mindkét kifúvást egy-egy szupernagy tömegű fekete lyuk táplálja.
Ezek tömege egyenként a Nap tömegének százmillió-egymilliárdszorosa közé esik.
Az eredményeket a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society című szakfolyóiratban publikálták 2025 márciusában.
A két fekete lyuk létezését egy 2022 júniusában megfigyelt jelenség is alátámasztja. A két objektum ekkor olyan szögben állt egymáshoz képest, hogy az elsődleges fekete lyuk gravitációja a második anyagkifúvás fényét majdnem tökéletes Einstein-gyűrűvé hajlította. Ez a gravitációslencse-hatás további bizonyítékot szolgáltat, és megerősíti a kettős fekete lyuk jelenlétét. A két fekete lyuk az óramutató járásával megegyező irányban, nagyjából 121 napos periódussal kering egymás körül. Mindössze 250-540 csillagászati egység választja el őket egymástól. Ez a távolság a Föld-Nap távolság 250-540-szeresének felel meg, ami csillagászati léptékben rendkívül csekélynek számít.
A kutatók számításai szerint az elkerülhetetlen összeolvadáskor felszabaduló gravitációs hullámok erősebbek lehetnek, mint bármely korábban észlelt feketelyuk-ütközés esetében.
Ezek a téridő szövetében terjedő hullámok hatalmas energiát hordoznak. Ha a feltételezés beigazolódik, a földi gravitációshullám-detektorok képesek lesznek fogni a jelet. Ez egyedülálló információkat szolgáltathat a szupernagy tömegű fekete lyukak összeolvadásáról.
A címlapkép illusztráció.
