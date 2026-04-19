Újabb Titanic-ereklyét árvereznek el, több százmillió forintért kelhet el a kincs

John Jacob Astor IV zsebóráját egészen mostanáig őrizte a család. Amerika hajdan egyik leggazdagabb üzletembere várandós feleségével szállt fel a Titanic fedélzetére a franciaországi Cherbourg-ban,1912 áprilisában. A nála 30 évvel fiatalabb Madelaine-vel épp hogy túl voltak a nászúton, és azt tervezték, a nő Amerikában szüli meg gyermekét. Négy nappal később a jéghegy mindent megváltoztatott. Az ütközés után, április 14-én Astor felkísérte az alig 18 esztendős asszonyt egy mentőcsónakra, majd belátva, hogy csak korlátozott számú ember fér fel a vízimentőre, meghagyva az elsőbbséget a gyerekek és az asszonyok számára, visszament a Titanicra, bízva egyébként abban, hogy az nem süllyedhet el. A kabinjában lelte halálát.
A Mackay-Bennett vontatóhajó kutatómentői néhány nappal később holtteste mellett találtak az órára, egy 14 karátos, az 1920-ig működő Battin & Co műhelyéből kikerült, aranytollra, amit 1904-ben ajándékba kapott, és más személyes holmikra, köztük arany mandzsettagombokra, egy gyémántgyűrűre, valamint 2400 dollárra is. A tollat ugyancsak idén április utolsó harmadában kalapálja el Chicagóban Amerika legrégebbi, 1805-ben alapított árverőháza a Freeman Auction.
A 18-karátos arany Patek Philippe-et, amelybe bevésette monogramját, 1904-ben a Tiffany-nál vette New York-ban John Jacob Astor, aki akkortájt Amerika egyik leggazdagabb embere volt.
