LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Választás 2026: Magyar Péter találkozott az Európai Bizottság küldöttségével, első frakcióülésére készül a Tisza Párt
Választás 2026: Magyar Péter találkozott az Európai Bizottság küldöttségével, első frakcióülésére készül a Tisza Párt

Portfolio
Hétfőn tartja első ülését a Tisza Párt frakciója az országgyűlési választáson mandátumot szerző 141 képviselővel - közölte Magyar Péter, a párt elnöke, leendő miniszterelnök szombaton Facebook-oldalán, azt követően, hogy a Nemzeti Választási Iroda közzétette a végleges adatokat. A politikus a videóban megismételte a számokat: a 106 egyéni választókerületből 96-ot megnyertek, 199 képviselői helyből 141-et megszereztek. Ez "soha nem látott többség, soha nem látott felhatalmazás, de egyben felelősség is" - jelentette ki. Magyar elmondta, első frakcióülésükön megválasztják frakcióvezetőnek Bujdosó Andreát, ő maga pedig a következő napokban is folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat. Magyar Péter a videóban megismételte, hogy az Országgyűlés alakuló ülése és a miniszterelnöki eskü napjára közös ünneplésre vár mindenkit a Kossuth térre. Cikkünk folyamatosan frissül.
Hétfőn tartja első ülését a Tisza leendő frakciója

Április 20-án, hétfőn tartja első ülését a Tisza Párt leendő, 141 fős frakciója a budapesti Hungexpón.

14.30-tól Magyar Péter és a felkért frakcióvezető, Bujdosó Andrea tart sajtótájékoztatót.

Megtörtént a tárgyalás az Európai Bizottsággal – Magyar Péter és Ursula von der Leyenék is megszólaltak

A leendő Tisza-kormány képviselői pénteken és szombaton informális tárgyalást folytattak az Európai Bizottság küldöttségével, elsősorban a Magyarországnak járó uniós pénzekről. Vasárnap mind Magyar Péter miniszterelnök-jelölt, mind a Bizottság megszólalt a tárgyalásokról.

Magyar Péter: a magyar embereknek járnak az uniós pénzek, enélkül nem lehet beindítani a gazdaságot

"Egy dologban teljes az egyetértés: el kell indulnia a valódi munkának azért, hogy a magyar embereknek járó uniós források végre megérkezzenek Magyarországra" - közölte a Facebookon Magyar Péter leendő miniszterelnök vasárnap, azután, hogy az utóbbi két napban tárgyalásokat folytattak az Európai Bizottság Magyarországra látogató vezetőivel.

A tárgyaláson rögzítettem, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek járnak az uniós ezermilliárdok. Az uniós pénzek nélkül nem lehet beindítani a magyar gazdaságot. Az uniós forrás nem könyöradomány, hanem egy ellentételezés a magyarok által az Uniónak befizetett pénzekért és hazánk Európáért végzett munkájáért

- fogalmazott a Tisza Párt elnöke. Elmondása szerint a tárgyalóasztalnál ismertette a Tisza Párt vállalásait: korrupcióellenes lépések, csatlakozás az Európai Ügyészséghez, az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás szabadságának és függetlenségének visszaállítása.

Ezeket a vállalásokat kormányra kerülve maradéktalanul teljesíteni kívánjuk, ahogy azt az ígéretünket is, hogy a magyaroknak járó uniós forrásokat hazahozzuk

- szögezte le Magyar Péter, hozzátéve: a kezdeti nyilatkozata után a legmagasabb szakmai szintű képviselettel folytatódtak a részletes, technikai egyeztetések az új kormány részéről.

A leköszönő kormány hibáinak és bűneinek következményei nem tűnnek el egyik napról a másikra. De mi nem a kifogásokat, hanem a megoldásokat keresünk

- írta Facebook-oldalán Magyar, aki emlékeztetett: tervei szerint beiktatott miniszterelnökként Brüsszelbe vezet majd a harmadik útja.

Civil jelentés készült a választásról

Elkészült a 2026-os országgyűlési választásokat feldolgozó átfogó civil jelentés, amely több száz megfigyelő, szavazatszámláló és választópolgár tapasztalataira építve értékeli a választási folyamat egészét. A civil szervezetek többek között azt állapítják meg, hogy

a választási folyamatot rendszerszintű egyenlőtlenségek jellemezték, miközben a szavazás napja alapvetően rendben zajlott.

A 20k - Szabad Szavazat, a K-Monitor, a Magyar Helsinki Bizottság, a Mérték Médiafigyelő Műhely, a Political Capital és a TASZ közösen dolgozott a jelentésen, amely feltárja a kampány során tapasztalt visszaéléseket és hiányosságokat, valamint javaslatokat fogalmaz meg a választások átláthatóbbá és tisztességesebbé tétele érdekében - írták a közleményben.

A dokumentum céljának nevezték, hogy magyar szemmel, hazai tapasztalatokra és több száz szavazatszámláló, megfigyelő, jogvédő, újságíró és választópolgár visszajelzéseire építve adjon átfogó képet a választási folyamat egészéről.

Az állami és pártkommunikáció összefonódása, az állami erőforrások kampánycélú felhasználása, a kampányfinanszírozás átláthatatlansága, a médiapluralizmus hiányosságai és a választási jogorvoslatok korlátozott működése mind hozzájárultak ahhoz, hogy a politikai verseny feltételei ne legyenek egyenlőek - hangsúlyozták.

A jelentés külön foglalkozik a kampány során tapasztalt dezinformációval, a közösségi média manipulációjával, a külföldi befolyásolási kísérletekkel, valamint a levélszavazás és a nemzetiségi névjegyzék körüli visszaélésekkel is.

A dokumentum ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a szavazás napja összességében komoly incidensek nélkül zajlott, és a választási szervek a technikai, logisztikai feladataikat alapvetően megfelelően látták el.

Kiemelték, hogy a civil és önkéntes szereplők jelenléte, a szavazatszámláló bizottságokban dolgozó delegáltak munkája, valamint a jogsegélyszolgálatok és incidensbejelentő rendszerek működése fontos szerepet játszott a választás tisztaságának védelmében.

A szervezetek ugyanakkor továbbra is súlyos problémának tartják, hogy Magyarországon a jogszabályok nem teszik lehetővé a civil választási megfigyelést. Ez indokolatlanul korlátozza a társadalmi kontroll lehetőségét, és gyengíti a választásokba vetett bizalmat - fogalmaztak.

Mint írták, azt szeretnék elérni, hogy a dokumentum hozzájáruljon a választási rendszer átláthatóbbá, tisztességesebbé és ellenőrizhetőbbé tételéhez, valamint alapot adjon a jövőbeni jogalkotási és szakpolitikai változtatásokhoz.

(MTI)

Beintett Orbán Viktor szövetségesének a két uniós tagállam, amiért Moszkvába utazik

Litvánia és Lettország nem engedi át a légterén Robert Fico szlovák miniszterelnök repülőgépét, aki idén is Moszkvába utazik a május 9-i győzelem napi ünnepségre - számol be a Kyiv Independent.

Magyar Péter kormánya egy csapásra az Erasmus-ügyet is lezárhatja és a forrásokat is kiszabadíthatja

Május elején, Magyar Péter kormányának felállásával a kabinet egyszerre két, régóta befagyott uniós vitában érhet el szinte azonnali előrelépést: a „kekva”-modell körüli összeférhetetlenségi csomó gyors oldása egyszerre nyithatja meg újra az Erasmus– és Horizon-hozzáférést, és lendületet adhat a szélesebb uniós forrásalkuknak, köztük a helyreállítási pénzek ügyének is. Az Erasmus-ügyként elhíresült konfliktus különösen beszédes: miközben az Európai Bizottság elvárásai 2023 tavasza óta jóformán paragrafusokra bontva ismertek, az Orbán-kormány érthetetlen módon mégis szembement az EU-val, és a könnyen rendezhető korrekciók helyett elhúzódó politikai-jogi csatába vitte az ügyet. A távozó kabinet makacssága így 2026 tavaszára is nyitva hagyta a vitát, ám épp ez teremti meg a lehetőséget: a kormányváltás után egy gyors, rendszerszintű szabályozási fordulat látványos, napokban mérhető áttörést hozhat Brüsszelnél.

Május 12-ig kell megtisztítani az utcákat a plakátoktól

Még valamivel több mint három hetük van az országgyűlési választáson induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat.

Egy héttel a választás után az ország nagyon sok pontján láthatók még hirdetőtáblákra, hirdetőoszlopokra, villanyoszlopokra kihelyezett választási plakátok.

A választási eljárási törvény szerint a szavazás napjához képest egy hónapon belül, tehát május 12-ig kell eltüntetni e plakátokat.

A jogszabály szerint a plakátot annak kell eltávolítania, aki azt elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték.

Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják.

A legtöbb önkormányzat a választási időszakra hirdetőtáblákhoz hasonló "kampányoszlopokat" helyezett ki a közterületekre; a jelöltek és a pártok ezekre ingyenesen ragaszthatták fel plakátjaikat, szóróanyagaikat. Az önkormányzatok így próbálták megelőzni a "vadkampányolást", vagyis azt, hogy a pártok aktivistái a plakátokat házfalakra, villanyoszlopokra, aluljárók falára vagy hidakra ragasszák fel.

(MTI)

Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, a Fidesz-képviselők száma 52-re csökkent

