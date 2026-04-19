Választás 2026: Magyar Péter találkozott az Európai Bizottság küldöttségével, első frakcióülésére készül a Tisza Párt

"Egy dologban teljes az egyetértés: el kell indulnia a valódi munkának azért, hogy a magyar embereknek járó uniós források végre megérkezzenek Magyarországra" - közölte a Facebookon Magyar Péter leendő miniszterelnök vasárnap, azután, hogy az utóbbi két napban tárgyalásokat folytattak az Európai Bizottság Magyarországra látogató vezetőivel.

A tárgyaláson rögzítettem, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek járnak az uniós ezermilliárdok. Az uniós pénzek nélkül nem lehet beindítani a magyar gazdaságot. Az uniós forrás nem könyöradomány, hanem egy ellentételezés a magyarok által az Uniónak befizetett pénzekért és hazánk Európáért végzett munkájáért

- fogalmazott a Tisza Párt elnöke. Elmondása szerint a tárgyalóasztalnál ismertette a Tisza Párt vállalásait: korrupcióellenes lépések, csatlakozás az Európai Ügyészséghez, az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás szabadságának és függetlenségének visszaállítása.

Ezeket a vállalásokat kormányra kerülve maradéktalanul teljesíteni kívánjuk, ahogy azt az ígéretünket is, hogy a magyaroknak járó uniós forrásokat hazahozzuk

- szögezte le Magyar Péter, hozzátéve: a kezdeti nyilatkozata után a legmagasabb szakmai szintű képviselettel folytatódtak a részletes, technikai egyeztetések az új kormány részéről.

A leköszönő kormány hibáinak és bűneinek következményei nem tűnnek el egyik napról a másikra. De mi nem a kifogásokat, hanem a megoldásokat keresünk

- írta Facebook-oldalán Magyar, aki emlékeztetett: tervei szerint beiktatott miniszterelnökként Brüsszelbe vezet majd a harmadik útja.