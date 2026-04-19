Választás 2026: Magyar Péter találkozott az Európai Bizottság küldöttségével, első frakcióülésére készül a Tisza Párt

Hétfőn tartja első ülését a Tisza leendő frakciója
Április 20-án, hétfőn tartja első ülését a Tisza Párt leendő, 141 fős frakciója a budapesti Hungexpón.
14.30-tól Magyar Péter és a felkért frakcióvezető, Bujdosó Andrea tart sajtótájékoztatót.
Megtörtént a tárgyalás az Európai Bizottsággal – Magyar Péter és Ursula von der Leyenék is megszólaltak
A leendő Tisza-kormány képviselői pénteken és szombaton informális tárgyalást folytattak az Európai Bizottság küldöttségével, elsősorban a Magyarországnak járó uniós pénzekről. Vasárnap mind Magyar Péter miniszterelnök-jelölt, mind a Bizottság megszólalt a tárgyalásokról.
Magyar Péter: a magyar embereknek járnak az uniós pénzek, enélkül nem lehet beindítani a gazdaságot
"Egy dologban teljes az egyetértés: el kell indulnia a valódi munkának azért, hogy a magyar embereknek járó uniós források végre megérkezzenek Magyarországra" - közölte a Facebookon Magyar Péter leendő miniszterelnök vasárnap, azután, hogy az utóbbi két napban tárgyalásokat folytattak az Európai Bizottság Magyarországra látogató vezetőivel.
A tárgyaláson rögzítettem, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek járnak az uniós ezermilliárdok. Az uniós pénzek nélkül nem lehet beindítani a magyar gazdaságot. Az uniós forrás nem könyöradomány, hanem egy ellentételezés a magyarok által az Uniónak befizetett pénzekért és hazánk Európáért végzett munkájáért
- fogalmazott a Tisza Párt elnöke. Elmondása szerint a tárgyalóasztalnál ismertette a Tisza Párt vállalásait: korrupcióellenes lépések, csatlakozás az Európai Ügyészséghez, az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás szabadságának és függetlenségének visszaállítása.
Ezeket a vállalásokat kormányra kerülve maradéktalanul teljesíteni kívánjuk, ahogy azt az ígéretünket is, hogy a magyaroknak járó uniós forrásokat hazahozzuk
- szögezte le Magyar Péter, hozzátéve: a kezdeti nyilatkozata után a legmagasabb szakmai szintű képviselettel folytatódtak a részletes, technikai egyeztetések az új kormány részéről.
A leköszönő kormány hibáinak és bűneinek következményei nem tűnnek el egyik napról a másikra. De mi nem a kifogásokat, hanem a megoldásokat keresünk
- írta Facebook-oldalán Magyar, aki emlékeztetett: tervei szerint beiktatott miniszterelnökként Brüsszelbe vezet majd a harmadik útja.
Civil jelentés készült a választásról
Elkészült a 2026-os országgyűlési választásokat feldolgozó átfogó civil jelentés, amely több száz megfigyelő, szavazatszámláló és választópolgár tapasztalataira építve értékeli a választási folyamat egészét. A civil szervezetek többek között azt állapítják meg, hogy
a választási folyamatot rendszerszintű egyenlőtlenségek jellemezték, miközben a szavazás napja alapvetően rendben zajlott.
A 20k - Szabad Szavazat, a K-Monitor, a Magyar Helsinki Bizottság, a Mérték Médiafigyelő Műhely, a Political Capital és a TASZ közösen dolgozott a jelentésen, amely feltárja a kampány során tapasztalt visszaéléseket és hiányosságokat, valamint javaslatokat fogalmaz meg a választások átláthatóbbá és tisztességesebbé tétele érdekében - írták a közleményben.
A dokumentum céljának nevezték, hogy magyar szemmel, hazai tapasztalatokra és több száz szavazatszámláló, megfigyelő, jogvédő, újságíró és választópolgár visszajelzéseire építve adjon átfogó képet a választási folyamat egészéről.
Az állami és pártkommunikáció összefonódása, az állami erőforrások kampánycélú felhasználása, a kampányfinanszírozás átláthatatlansága, a médiapluralizmus hiányosságai és a választási jogorvoslatok korlátozott működése mind hozzájárultak ahhoz, hogy a politikai verseny feltételei ne legyenek egyenlőek - hangsúlyozták.
A jelentés külön foglalkozik a kampány során tapasztalt dezinformációval, a közösségi média manipulációjával, a külföldi befolyásolási kísérletekkel, valamint a levélszavazás és a nemzetiségi névjegyzék körüli visszaélésekkel is.
A dokumentum ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a szavazás napja összességében komoly incidensek nélkül zajlott, és a választási szervek a technikai, logisztikai feladataikat alapvetően megfelelően látták el.
Kiemelték, hogy a civil és önkéntes szereplők jelenléte, a szavazatszámláló bizottságokban dolgozó delegáltak munkája, valamint a jogsegélyszolgálatok és incidensbejelentő rendszerek működése fontos szerepet játszott a választás tisztaságának védelmében.
A szervezetek ugyanakkor továbbra is súlyos problémának tartják, hogy Magyarországon a jogszabályok nem teszik lehetővé a civil választási megfigyelést. Ez indokolatlanul korlátozza a társadalmi kontroll lehetőségét, és gyengíti a választásokba vetett bizalmat - fogalmaztak.
Mint írták, azt szeretnék elérni, hogy a dokumentum hozzájáruljon a választási rendszer átláthatóbbá, tisztességesebbé és ellenőrizhetőbbé tételéhez, valamint alapot adjon a jövőbeni jogalkotási és szakpolitikai változtatásokhoz.
(MTI)
Beintett Orbán Viktor szövetségesének a két uniós tagállam, amiért Moszkvába utazik
Litvánia és Lettország nem engedi át a légterén Robert Fico szlovák miniszterelnök repülőgépét, aki idén is Moszkvába utazik a május 9-i győzelem napi ünnepségre - számol be a Kyiv Independent.
Magyar Péter kormánya egy csapásra az Erasmus-ügyet is lezárhatja és a forrásokat is kiszabadíthatja
Május elején, Magyar Péter kormányának felállásával a kabinet egyszerre két, régóta befagyott uniós vitában érhet el szinte azonnali előrelépést: a „kekva”-modell körüli összeférhetetlenségi csomó gyors oldása egyszerre nyithatja meg újra az Erasmus– és Horizon-hozzáférést, és lendületet adhat a szélesebb uniós forrásalkuknak, köztük a helyreállítási pénzek ügyének is. Az Erasmus-ügyként elhíresült konfliktus különösen beszédes: miközben az Európai Bizottság elvárásai 2023 tavasza óta jóformán paragrafusokra bontva ismertek, az Orbán-kormány érthetetlen módon mégis szembement az EU-val, és a könnyen rendezhető korrekciók helyett elhúzódó politikai-jogi csatába vitte az ügyet. A távozó kabinet makacssága így 2026 tavaszára is nyitva hagyta a vitát, ám épp ez teremti meg a lehetőséget: a kormányváltás után egy gyors, rendszerszintű szabályozási fordulat látványos, napokban mérhető áttörést hozhat Brüsszelnél.
Május 12-ig kell megtisztítani az utcákat a plakátoktól
Még valamivel több mint három hetük van az országgyűlési választáson induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat.
Egy héttel a választás után az ország nagyon sok pontján láthatók még hirdetőtáblákra, hirdetőoszlopokra, villanyoszlopokra kihelyezett választási plakátok.
A választási eljárási törvény szerint a szavazás napjához képest egy hónapon belül, tehát május 12-ig kell eltüntetni e plakátokat.
A jogszabály szerint a plakátot annak kell eltávolítania, aki azt elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték.
Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják.
A legtöbb önkormányzat a választási időszakra hirdetőtáblákhoz hasonló "kampányoszlopokat" helyezett ki a közterületekre; a jelöltek és a pártok ezekre ingyenesen ragaszthatták fel plakátjaikat, szóróanyagaikat. Az önkormányzatok így próbálták megelőzni a "vadkampányolást", vagyis azt, hogy a pártok aktivistái a plakátokat házfalakra, villanyoszlopokra, aluljárók falára vagy hidakra ragasszák fel.
(MTI)
