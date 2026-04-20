A gazdasági realitás lesz az új kormány legfőbb tanítómestere

Zsidai Viktor elemzése szerint az új politikai erők legnagyobb kihívása a rendkívül heterogén választói bázis összetartása lesz a szükséges, de népszerűtlen szerkezeti reformok idején. Zsidai szerint a felfokozott társadalmi várakozások és a kemény gazdasági realitások közötti szakadék olyan politikai kockázatot hordoz, amely könnyen erodálhatja a támogatottságot.
Ezzel szemben Madár István a „társadalmi fenntarthatóság” fontosságát emelte ki: a gazdasági racionalitás nem írhatja felül a társadalmi békét. A szakértők szerint ha a kormány elvérzik a kíméletlen, de szükséges intézkedésekben, az utat nyithat a populista hangoknak, ami hosszú távon tovább gyengítheti az ország stabilitását.
A podcast résztvevői egyetértettek abban, hogy a tőkepiac és a forint árfolyama egyfajta „árnyékkormányként” vagy külső tanítómesterként kényszeríti fegyelemre a mindenkori döntéshozókat. Virovácz Péter hangsúlyozta, hogy a pénzügyi stabilitás fenntartása olyan kényszerpálya, amely nem hagy teret a felelőtlen kísérletezésnek:
„nem lehet bármit megcsinálni”,
mert a piaci reakciók azonnal büntetnek. A kilábalás záloga egy olyan „nemzeti minimum” elfogadása lehet, amely rögzíti Magyarország európai elkötelezettségét és a transzparens piacgazdaság kereteit. A záró gondolatok szerint a gazdasági adottságok kötöttek, így csak a meglévő erőforrások hatékony és tiszta felhasználása, valamint a bizalmi tőke visszaépítése jelenthet valódi kitörési pontot.
