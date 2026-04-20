A KKV-k reakcióidejét tesztelik a napi szintű változások - Túlélőkészlet a Portfolio pécsi szakmai fórumán

A Portfolio május 14-i KKV-knak szóló pécsi szakmai fórumán dr. Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnökének köszöntőjét követően rögtön a lényegre térünk: Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője adja meg az alaphangot és részletezi,
- milyen pálya rajzolódik ki 2026-tól, és
- a makrogazdasági trendek hogyan befolyásolhatják a hazai vállalkozások mozgásterét, különösen a beruházási döntésekben.
A vállalati és banki nézőpontok találkozásában Győr Tamás, a CIB Bank KKV üzletágigazgatója a kkv-k finanszírozási realitásairól és a banki oldal szempontjairól ad képet: mire figyeljen a cég forrásbevonásnál és a változó kamatkörnyezetben.
A finanszírozási fókuszt tovább erősíti Fetter István, a CIB Csoport kisvállalati divízió vezetője, aki a kkv-k számára elérhető finanszírozási utak és banki innovációk oldaláról mutat gyakorlati irányokat.
Innováció és profitabilitás: eszköztár a hatékonyabb működéshez
A délután második felében a fókusz egyértelműen a „hogyan lesz ebből üzleti eredmény?” kérdésre tolódik át.
Az AI és a munkaerőhiány/hatékonyság témáját dedikált kerekasztal-beszélgetés keretében járjuk körbe az alábbi résztvevőkkel:
- Herbály István, a Contrall Ipari Informatikai Kft. ügyvezetője, az MKIK kutatásfejlesztési és innovációs kollégiumának elnöke
- Illés Kata, az Indivizo társalapítója és AI architectje
- Inotai István, a Körber Hungária ügyvezető igazgatója
A költségek kontrollja és a stabil működés szempontjából kulcstéma az energia: Szalai Sándor, az E.ON Energiamegoldások KKV értékesítési vezetője olyan korszerű energiamegoldásokról beszél, amelyek a költségszint optimalizálását és a működési hatékonyságot is támogatják.
Profit a nagyító alatt
A program végén a profitabilitás eltérő szempontjai kerülnek fókuszba, különböző döntési helyzetekre és tanulságokra építve egy nagyszabású panelbeszélgetésben, amelynek résztvevői:
- Dr. Szabóné dr. Benyeda Zsófia, a Prophyl társtulajdonosa és stratégiai ügyvezetője
- Herbály István, a Contrall Ipari Informatikai Kft. ügyvezetője, az MKIK kutatásfejlesztési és innovációs kollégiumának elnöke
- Virág Nikolett, a VND Research ügyvezetője
Miért érdemes ott lenni a pécsi állomáson?
A konferencia íve a nagy képtől a konkrét cégszintű döntésekig vezet: gazdasági kilátások és finanszírozás után kézzelfogható megoldásokat ad AI-ra, energiaoldali optimalizálásra és a profitot közvetlenül befolyásoló döntési helyzetek kezelésére.
Kiszámíthatatlan hiba miatt akadozott a hívásindítás többeknél a Telekomnál
Elhárították a hibát.
A NIS jövőjéről tárgyalt a Mol - Ezekre van szükség az ügylet megkötéséhez
Folytatódnak a tárgyalások.
Megszólalt a leköszönő miniszterelnök: alig várják, hogy ellenzékben dolgozhassanak
Orbán Viktor szövetségese visszatérhet Szlovéniában.
Bejelentette Oroszország egykori szövetségese: örökre szól a szakítás – Soha nem tér vissza a barátság Moszkvával
Örményország végzett a KBSZSZ-szel.
Az amszterdami tőzsdére készül egy magyar cég - Szintlépés jöhet a BÉT-en is
Nagy növekedés van tervben.
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Mutatjuk a válaszokat!
RTL: A kormányváltás médiapiaci átrendeződést fog okozni – Interjú Vidus Gabriellával
A vállalat a lokális digitális reklámpiacon is nagyobb szerepet töltene be.
Megszólalt Zelenszkij Orbán Viktor választási vereségéről: beszélt a plakátkampányról - Szerinte a magyarok ítéletet mondtak
"A magyar emberek megmutatták, hogy ezzel nem értenek egyet."
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Zsiday Viktor: A ciklus elején elkövetett hiba sokéves következményekkel járhat
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Az orosz olaj és gáz, vagy az uniós pénzek fontosabbak Magyarországnak?
A választási kampány egyik központi kérdése volt az olcsó orosz energia. Nagy kérdés, hogy valójában mennyire olcsó, és vajon többet ér-e, mint a beragadt uniós... The post Az orosz olaj é
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.