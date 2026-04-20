A NIS jövőjéről tárgyalt a Mol - Ezekre van szükség az ügylet megkötéséhez

A NIS jövőjéről szóló tárgyalásokat a korábban aláírt keretmegállapodásnak megfelelően, az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciós szabályozásának betartásával folytatják - közölte a Mol annak kapcsán, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) értékesítéséről és jövőjéről tárgyalt Hernádi Zsolttal, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatójával Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter Belgrádban.

A Mol tájékoztatása szerint a NIS-tranzakció megkötéséhez

szükség van egyebek mellett az amerikai OFAC, illetve szerb kormányzati szervek jóváhagyására.

A szerb energiaügyi miniszter az Instagram-oldalán közzétett vasárnapi bejegyzésében kiemelte: a szerb fél célja a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. Emellett azt is szorgalmazza, hogy a Mol vegye át vagy váltsa ki azokat a kötelezettségeket, amelyeket a NIS korábban vállalt, és amelyek fontosak Szerbia számára.

A pancsovai finomítót a NIS - amely az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alatt áll - üzemelteti, és Szerbia legnagyobb üzemanyag-ellátója. Az amerikai hatóságok korábban határidőt szabtak a cég számára az orosz tulajdonrészek értékesítésére.

A Gazprom és a Gazpromnyefty együttesen több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban.

A Mol januárban kötelező érvényű megállapodást írt alá az orosz részesedés megvásárlásáról.

Az ügyletben az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC kisebbségi befektetőként jelenhet meg. A szerb állam mintegy 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a NIS-ben, a fennmaradó rész kisebb részvényesek és a munkavállalók kezében van.

