Akár már ma újraindulhat az olajszállítás a Barátság-vezetéken – Mutatjuk, mi következik ebből!

Helyreállhat az olajszállítás a Barátság-vezetéken!
Magyar Péter pénteken közölte, hogy már ezen a héten újraindulhatnak a szállítások a Barátság-kőolajvezetéken Magyarország irányába; ezt aztán vasárnap Orbán Viktor is megerősítette, aki egész pontosan azt mondta, hogy
Ukrajna akár már hétfőn kész helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken,
ennek feltétele, hogy Magyarország ezt követően oldja fel a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását.
Fellélegezhetünk? Hát...
A friss helyzetről és annak várható következményeiről Pletser Tamást, az Erste energetikai szakértőjét kérdeztük. Az elemző szerint az olaj szállítása rendkívül gyorsan újraindulhat a vezetéken keresztül:
ha valóban újraindul a szállítás, akkor az első molekulák mindössze egy-két nap alatt elérhetik az országhatárt.
A teljes kapacitású működés időzítésével kapcsolatban azonban nem rendelkezik pontos információkkal, bár úgy véli, hogy a visszaállás viszonylag egyszerű folyamat lehet.
Azért ehhez mi hozzátesszük: ha valóban megindul a szállítás a Barátság vezetéken, még több hetet vesz igénybe az érkező olaj finomítói feldolgozása.
A várható hatásokkal kapcsolatban az elemző rámutatott, hogy a Barátság olajvezeték újraindítása
elsősorban a Mol szlovákiai finomítójának, a Slovnaftnak a teljes üzemre állításán keresztül javíthatja Magyarország üzemanyag-ellátását,
mivel a magyar olajcég jelentős mennyiségű dízelt importál ebből a finomítóból.
Fontos tudni, hogy a Mol hazai, százhalombattai finomítója a Barátság-vezeték kiesésétől függetlenül, már a vezeték leállását megelőzően csökkentett kapacitáskihasználtság mellett működött (50-70%), elsősorban azért, mert tavaly októberben leégett egy fontos desztilláló üzem a finomítón belül (AV3-as egység); ezért bár itt is várható némi kapacitáskihasználtság-növekedés, de nem annyira látványosan, mint a Slovnaftnál.
A szakértő hangsúlyozza: a Barátság olajvezeték újraindítása enyhít ugyan az ellátásbiztonsági kockázatokon, de érdemben nem változtat a helyzeten, mivel az üzemanyagimport 30-40 százaléka továbbra sem érkezik meg Magyarországra, elsősorban a védett áras rendszernek "köszönhetően".
A szakértő szerint
a hazai ellátással májusig nem lesz probléma, de a dinamikusan alakuló keresletet egy ilyen felfokozott helyzetben nagyon nehéz előrejelezni, egy pánikra nem tud felkészülni a rendszer.
A Barátság-leállás hosszabb távú hatásaival és tanulságaival kapcsolatban Pletser rámutatott, hogy a Molnak fel kell készülnie a 2027 végi orosz leválásra, ebben nincs változás, mivel ez politikai döntés kérdése. Ebből következően az Adria vezeték szerepe várhatóan nem változik jelentősen a jelenlegi fejlemények hatására, mivel a stratégiai irányváltás továbbra is az EU politikai prioritása marad.
A következőkben megnézzük, hogy pontosan mi is a baj a jelenlegi védett áras rendszerrel.
Mi is a baj a védett áras rendszerrel?
A rendszer úgy működik, hogy a Fidesz-kormány felszabadította a hazai stratégiai gázolaj- és benzintartalékokat, majd pedig a felszabadított készletből fixált áron kezdte adni az olajtermékeket a nagykereskedőknek, akik tehát az aktuális piaci árnál olcsóbban jutottak hozzá az üzemanyagokhoz, így marad árrésük nekik és a kiskereskedőknek is.
A rögzített, a piaci viszonyokat nem reprezentáló kiskereskedelmi árak miatt az üzemanyagimport jelentősen visszaesett Magyarország felé az elmúlt hetekben, miközben a hazai kitermelés és a fogyasztás nem változott a kedvező irányba (sőt, az üzemanyag-fogyasztás még nőtt is). Mindezek következtében az MSZKSZ adataiból jól látszik, hogy
TÖRTÉNELMI MÉLYPONTRA ZUHANT MAGYARORSZÁG STRATÉGIAI ÜZEMANYAG- ÉS KŐOLAJKÉSZLETE MÁRCIUSBAN.
Az MSZKSZ által átadott mennyiségeket záros határidőn belül vissza kell pótolni, a nyakunkon lévő végső elszámolásnál pedig kritikus fontosságú, hogy mennyi volt a március 9 óta kitárolt mennyiségek valós, piaci bekerülési ára. Márpedig ha a stratégiai készletek kötelező visszapótlása drága lesz (ez elég valószínű), akkor felmerül a kérdés, hogy végső soron ki viseli majd a különbséget:
megjelenik-e ez a készletezési tagdíjak emelésében, és ezen keresztül később az üzemanyagárakban, vagy más módon rendezi a rendszer a keletkező extra költségeket?
Úgy néz ki, hogy egy darabig velünk marad
Egyelőre az látszik, hogy a következő időszakban is velünk maradhat a védett áras rendszer.
Április 16-án ugyanis tárgyalást folytatott Hernádi Zsolttal és a Mol felső vezetésével Magyar Péter, ahol a felek megállapodtak arról, hogy
a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartják az új kormány megalakulása után is,
és "ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni".
Később aztán az is kiderült, hogy a Mollal együtt a Tisza vezetősége átbeszélte, hogy milyen nyersolajár és forinterő esetén lesz majd reális kivezetni az intézkedést.
Ebben a tekintetben egyébként kedvezőek a kilátások:
- egyrészt a befektetők már a választás előtt is a párt győzelmére pozicionálták a magyar eszközöket, ami az elmúlt hetekben a forint erősödésében is megjelent. A választási győzelem után pedig tovább gyorsult ez a folyamat, a forint a dollárral szemben négyéves csúcs közelébe erősödött.
- Másrészt bár a nyersolaj világpiaci ára széles kilengések mentén oldalazik, de az európai finomítói prémiumok nagyot estek az elmúlt napokban, ennek a hátterével ebben az elemzésben foglalkoztunk.
A KKV-k reakcióidejét tesztelik a napi szintű változások - Túlélőkészlet a Portfolio pécsi szakmai fórumán
Kis- és középvállalati döntéshozók, figyelem!
Magyar Péter bejelentette a Tisza-kormány első minisztereit
Megvannak az első nevek.
Teljesen leállítja a kormány a népszerű otthonfelújítási programot, már a leghátrányosabb régiókban is
Támogatási kérelmet benyújtani legkésőbb április 23.-án lehet még.
Megszólaltak Ursula von der Leyen emberei: kiderült az igazság Orbán Viktor nagy bejelentéséről a Barátság vezeték kapcsán
A magyar uniós források sorsáról, valamint a SAFE védelmi hitel ügyéről is részleteket közöltek Brüsszelben.
Iránytű a változások útvesztőjében - Székesfehérváron a Portfolio KKV-roadshow-ja
Minden aktuális információ egy helyen, ami a KKV-k szintlépéséhez kell.
Kiszámíthatatlan hiba miatt akadozott a hívásindítás többeknél a Telekomnál
Elhárították a hibát.
A NIS jövőjéről tárgyalt a Mol - Ezekre van szükség az ügylet megkötéséhez
Folytatódnak a tárgyalások.
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Zsiday Viktor: A ciklus elején elkövetett hiba sokéves következményekkel járhat
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Az orosz olaj és gáz, vagy az uniós pénzek fontosabbak Magyarországnak?
A választási kampány egyik központi kérdése volt az olcsó orosz energia. Nagy kérdés, hogy valójában mennyire olcsó, és vajon többet ér-e, mint a beragadt uniós... The post Az orosz olaj é
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!