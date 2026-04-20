Akár már ma újraindulhat az olajszállítás a Barátság-vezetéken – Mutatjuk, mi következik ebből!

Vasárnap derült ki, hogy Ukrajna kész akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. Az Erste energetikai szakértője szerint az újraindulás gyors lehet, az első szállítmányok egy-két napon belül elérhetnék az országhatárt, és ez elsősorban a Mol szlovákiai finomítója, a Slovnaft révén javíthatja a hazai üzemanyag-ellátást. A szakértő ugyanakkor figyelmeztet, hogy az ellátási helyzetet nem oldja meg az olajvezeték újraindítása, hiszen a védett áras rendszer miatt az üzemanyagimport 30-40 százaléka továbbra sem érkezik meg az országba. De mi is a baj a védett árakkal, és meddig maradhat velünk ez a rendszer?

Helyreállhat az olajszállítás a Barátság-vezetéken!

Magyar Péter pénteken közölte, hogy már ezen a héten újraindulhatnak a szállítások a Barátság-kőolajvezetéken Magyarország irányába; ezt aztán vasárnap Orbán Viktor is megerősítette, aki egész pontosan azt mondta, hogy

Ukrajna akár már hétfőn kész helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken,

ennek feltétele, hogy Magyarország ezt követően oldja fel a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását.

Fellélegezhetünk? Hát...

A friss helyzetről és annak várható következményeiről Pletser Tamást, az Erste energetikai szakértőjét kérdeztük. Az elemző szerint az olaj szállítása rendkívül gyorsan újraindulhat a vezetéken keresztül:

ha valóban újraindul a szállítás, akkor az első molekulák mindössze egy-két nap alatt elérhetik az országhatárt.

A teljes kapacitású működés időzítésével kapcsolatban azonban nem rendelkezik pontos információkkal, bár úgy véli, hogy a visszaállás viszonylag egyszerű folyamat lehet.

Azért ehhez mi hozzátesszük: ha valóban megindul a szállítás a Barátság vezetéken, még több hetet vesz igénybe az érkező olaj finomítói feldolgozása.

A várható hatásokkal kapcsolatban az elemző rámutatott, hogy a Barátság olajvezeték újraindítása

elsősorban a Mol szlovákiai finomítójának, a Slovnaftnak a teljes üzemre állításán keresztül javíthatja Magyarország üzemanyag-ellátását,

mivel a magyar olajcég jelentős mennyiségű dízelt importál ebből a finomítóból.

Fontos tudni, hogy a Mol hazai, százhalombattai finomítója a Barátság-vezeték kiesésétől függetlenül, már a vezeték leállását megelőzően csökkentett kapacitáskihasználtság mellett működött (50-70%), elsősorban azért, mert tavaly októberben leégett egy fontos desztilláló üzem a finomítón belül (AV3-as egység); ezért bár itt is várható némi kapacitáskihasználtság-növekedés, de nem annyira látványosan, mint a Slovnaftnál.

A szakértő hangsúlyozza: a Barátság olajvezeték újraindítása enyhít ugyan az ellátásbiztonsági kockázatokon, de érdemben nem változtat a helyzeten, mivel az üzemanyagimport 30-40 százaléka továbbra sem érkezik meg Magyarországra, elsősorban a védett áras rendszernek "köszönhetően".

A szakértő szerint

a hazai ellátással májusig nem lesz probléma, de a dinamikusan alakuló keresletet egy ilyen felfokozott helyzetben nagyon nehéz előrejelezni, egy pánikra nem tud felkészülni a rendszer.

A Barátság-leállás hosszabb távú hatásaival és tanulságaival kapcsolatban Pletser rámutatott, hogy a Molnak fel kell készülnie a 2027 végi orosz leválásra, ebben nincs változás, mivel ez politikai döntés kérdése. Ebből következően az Adria vezeték szerepe várhatóan nem változik jelentősen a jelenlegi fejlemények hatására, mivel a stratégiai irányváltás továbbra is az EU politikai prioritása marad.

A következőkben megnézzük, hogy pontosan mi is a baj a jelenlegi védett áras rendszerrel.

Mi is a baj a védett áras rendszerrel?

A rendszer úgy működik, hogy a Fidesz-kormány felszabadította a hazai stratégiai gázolaj- és benzintartalékokat, majd pedig a felszabadított készletből fixált áron kezdte adni az olajtermékeket a nagykereskedőknek, akik tehát az aktuális piaci árnál olcsóbban jutottak hozzá az üzemanyagokhoz, így marad árrésük nekik és a kiskereskedőknek is.

A rögzített, a piaci viszonyokat nem reprezentáló kiskereskedelmi árak miatt az üzemanyagimport jelentősen visszaesett Magyarország felé az elmúlt hetekben, miközben a hazai kitermelés és a fogyasztás nem változott a kedvező irányba (sőt, az üzemanyag-fogyasztás még nőtt is). Mindezek következtében az MSZKSZ adataiból jól látszik, hogy

TÖRTÉNELMI MÉLYPONTRA ZUHANT MAGYARORSZÁG STRATÉGIAI ÜZEMANYAG- ÉS KŐOLAJKÉSZLETE MÁRCIUSBAN.

Az MSZKSZ által átadott mennyiségeket záros határidőn belül vissza kell pótolni, a nyakunkon lévő végső elszámolásnál pedig kritikus fontosságú, hogy mennyi volt a március 9 óta kitárolt mennyiségek valós, piaci bekerülési ára. Márpedig ha a stratégiai készletek kötelező visszapótlása drága lesz (ez elég valószínű), akkor felmerül a kérdés, hogy végső soron ki viseli majd a különbséget:

megjelenik-e ez a készletezési tagdíjak emelésében, és ezen keresztül később az üzemanyagárakban, vagy más módon rendezi a rendszer a keletkező extra költségeket?

Úgy néz ki, hogy egy darabig velünk marad

Egyelőre az látszik, hogy a következő időszakban is velünk maradhat a védett áras rendszer.

Április 16-án ugyanis tárgyalást folytatott Hernádi Zsolttal és a Mol felső vezetésével Magyar Péter, ahol a felek megállapodtak arról, hogy

a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartják az új kormány megalakulása után is,

és "ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni".

Később aztán az is kiderült, hogy a Mollal együtt a Tisza vezetősége átbeszélte, hogy milyen nyersolajár és forinterő esetén lesz majd reális kivezetni az intézkedést.

Ebben a tekintetben egyébként kedvezőek a kilátások:

egyrészt a befektetők már a választás előtt is a párt győzelmére pozicionálták a magyar eszközöket, ami az elmúlt hetekben a forint erősödésében is megjelent. A választási győzelem után pedig tovább gyorsult ez a folyamat, a forint a dollárral szemben négyéves csúcs közelébe erősödött .

. Másrészt bár a nyersolaj világpiaci ára széles kilengések mentén oldalazik, de az európai finomítói prémiumok nagyot estek az elmúlt napokban, ennek a hátterével ebben az elemzésben foglalkoztunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

