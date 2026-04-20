Beszakadt az úttest Budapest egyik legforgalmasabb szakaszán - Kiderült, meddig tarthatnak az áldatlan állapotok

A hétvégéig marad a forgalmi korlátozás a Róbert Károly körúton, ahol két forgalmi sávot le kellett zárni az Árpád híd irányába csőtörés miatt hétfőn reggel - tájékoztatta a Fővárosi Vízművek az MTI-t.

A közleményben felidézték, hogy kétszáz négyzetméternyi felületen szakadt be az útpálya a XIII. kerületben, a Róbert Károly körút 40. szám előtt, miután hétfőn kora reggel eltört egy 1983-ban fektetett, 300 milliméter átmérőjű azbesztcement cső. A kiáramló nagy mennyiségű víz alámosta az úttest külső sávját és elárasztotta a környéket.

A csőtörés miatt előreláthatólag estig szünetel a vízszolgáltatás a Róbert Károly körút 34. és 40. közötti társasházakban. A vízhiány enyhítésére szükségkutat nyitottak a Pap Károly utca 4-6. előtt

- ismertették.

Azt írták, hogy a munkálatok miatt a Pap Károly utca és a Teve utca között le kellett zárni az Árpád híd felé vezető két külső sávot, emiatt a Róbert Károly körúton a szokottnál is nehézkesebb haladásra kell számítani - olvasható a közleményben. A javítás és a terület helyreállítása több napot vesz igénybe, ezért a forgalmi korlátozás várhatóan hétvégéig tart

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 20. Beszakadt az úttest Budapesten: szinte megbénult a közlekedés a főváros egyik legforgalmasabb szakaszán

