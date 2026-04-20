Budapestre jön a legendás fizikus, aki millióknak magyarázta el a tér és idő működését

A világ talán legismertebb elméleti fizikusa, Carlo Rovelli is az idei Brain Bar vendége lesz - jelentették be a jövőfesztivál szervezői. A magyar előadók sorát többek közt Polgár Judit legendás sakknagymester és Szoboszlai Dominik nevelőedzője és édesapja, Szoboszlai Zsolt erősítik. A Brain Bar fesztivált szeptember 17-18-án rendezik a Magyar Zene Házában, diákok és tanárok számára az esemény ingyenes.

Carlo Rovelli olasz elméleti fizikus, a modern tudomány egyik legolvasottabb szerzője. Kutatásai a tér és az idő alapvető szerkezetét vizsgálják, ötvözve a természettudományt a filozófiával. Könyvei több mint 40 nyelven, köztük magyarul is megjelentek, a laikusok számára is érthető közelségbe hozva a kvantumelmélet és az idő természetének kérdéseit. Mit tudunk ma biztosan a világegyetem működéséről? És hol húzódnak a tudásunk határai? A Brain Bar-on ezekre a kérdésekre válaszol a sztárszerző.

"A sakk királynőjét", Polgár Juditot ritkán láthatjuk hazai színpadon. A szeptemberi jövőfesztiválon minden idők legsikeresebb sakkozója az intelligencia és az emberi döntéshozatal természetéről osztja meg gondolatait. Túlzás nélkül ő hazánk egyik legismertebb - és legelismertebb - embere: 25 éven keresztül vezette a női világranglistát, miközben olyan világbajnokokat győzött le, mint Garri Kaszparov vagy Magnus Carlsen, bebizonyítva, hogy a stratégiai zsenialitás nem nemfüggő. A Netflix róla szóló dokumentumfilmje 2026-ban debütált. Alapítványán keresztül a sakk oktatásban betöltött szerepét népszerűsíti, miközben magyar iskolásoknak segít kreatív és logikai készségeik kibontakoztatásában.

Így nyerhetjük vissza az irányítást digitális eszközeink és adataink felett

Az internet ma rosszabb hely, mint korábban bármikor - állítja Cory Doctorow világhírű kanadai-brit sci-fi író, New York Times bestseller-szerző és technológiai aktivista, aki évtizedek óta küzd a digitális jogok védelméért. Ő alkotta meg a mára világszerte ismertté vált „enshittification” fogalmát, amely az online tér folyamatos, profitvezérelt minőségromlására utal. A Brain Bar színpadán bemutatja a technológiai monopóliumok veszélyeit és azt, hogyan nyerhetjük vissza az irányítást digitális eszközeink és adataink felett.

Hogyan váltható a tehetség világszínvonalú teljesítményre? Erről kérdezik a Brain Bar szervezői a Liverpool-sztár Szoboszlai Dominik édesapját és nevelőedzőjét, Szoboszlai Zsoltot. A Főnix Gold FC alapítója egyedülálló utánpótlás-nevelési rendszert épített fel Magyarországon, amely módszertana a kora gyermekkori fejlesztésre, a mentális állóképességre és a precizitásra fókuszál.

Örök élet meg egy nap

A kétnapos fesztiválra több mint 100 tudós, üzletember, kulturális és közéleti véleményvezér lép színpadra szerte a világból. Itt lesz Elon Musk és Mark Zuckerberg korábbi tanácsadója, a SpaceX, a Google és a Meta egykori vezető stratégája, Dex Hunter Torricke - a korábbi bennfentes, aki mára a tech-világ egyik legkeményebb, kiábrándult kritikusa lett. Adam Gries az élethosszabbítás (longevity) radikális képviselője - a halált mérnöki hibának tartó szakember azt a megosztó víziót bocsátja vitára, mely szerint a legkorszerűbb biotechnológiai megoldások és politikai modellek alapjaiban írhatják át az emberi létezés szabálykönyvét. Színpadra áll Ricky Forbes is: az amerikai kontinens talán legismertebb viharvadásza, a Tornado Hunters sorozat sztárja a természet erejével való szembenézésről, a kockázatkezelésről és a krízishelyzetekben tanúsított higgadtság fontosságáról is mesél majd. A Portfolio a Brain Bar médiapartnere.

A Brain Bar jövőfesztivál idén is ingyenes tanárok és diákok számára, sőt teljes középiskolás osztályok regisztrációjára is van lehetőség. Akik már nem tanulnak és nem is tanítanak, early bird áron napijegyeket és bérleteket vásárolhatnak az eseményre.

