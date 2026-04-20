Ebből még baj lehet: pontosan az a tőzsdei rémálom ismétlődhet meg, mint az ukrajnai háború elején

Az április 7-én megkötött, kéthetes amerikai-iráni tűzszünet óta a befektetői optimizmus jelentős részvénypiaci ralit okozott. Az S&P 500 index a múlt héten 4,5 százalékot erősödött, míg a Nasdaq Composite 7,2 százalékot ugrott. Ez utóbbi pénteken a tizenharmadik egymást követő nyereséges kereskedési napját zárta, amire 1992 óta nem volt példa. Teherán pénteki bejelentése, miszerint a szoros ismét nyitva áll a hajóforgalom előtt, erőteljes piaci reakciót váltott ki, a derűs hangulat azonban rövid életűnek bizonyult, hiszen Irán másnap ismét lezárta az átjárót, hétfőn pedig esésnek indultak a globális részvénypiacok.

A törékeny tűzszünet kedden jár le.

Több stratéga is arra figyelmeztet, hogy a befektetők félreértelmezik a konfliktussal kapcsolatos híreket:

Matt Gertken, a BCA Research geopolitikai főstratégája szerint a piac ugyanazt a logikát alkalmazza, mint Donald Trump tavalyi "felszabadítás napja" óta a vámokkal kapcsolatos bejelentéseknél. Vagyis a befektetők abból indulnak ki, hogy az elnök tetszése szerint képes fokozni, majd enyhíteni a feszültséget. Gertken szerint azonban a közel-keleti helyzet gyökeresen más: Iránt ugyanis támadás érte, és a rezsim fájdalomküszöbe jóval magasabb.

A Hormuzi-szoroson halad át a világ kőolaj- és földgázellátásának mintegy 20 százaléka.

Az Orbis vagyonkezelő szerint az energiaáramlás zavartalan helyreállítása nélkül nem képzelhető el tartós tőzsdei emelkedés. Patrick O'Donnell, az Orbis befektetési főstratégája elmondta, hogy a részvénypiacok egyértelműen a "félig teli pohár" szemléletét követik. Eközben azonban a közel-keleti konfliktus következményei hosszú távon is érezhetők lesznek a globális gazdaságban és a piacokon.

Gertken arra is rámutatott, hogy Trump és a választási évre készülő Republikánus Párt

egyelőre nem tudott garanciákat kiharcolni Irán nukleáris képességeit illetően,

holott ez lenne a Fehér Ház egyik legfontosabb háborús célja.

A Deutsche Bank hétfői elemzése szintén óvatosságra intett, és egy intő történelmi párhuzamot vont. 2022-ben, az ukrajnai háború első heteiben az S&P 500 több mint 10 százalékot emelkedett, mivel a befektetők gyors tárgyalásos megoldásban bíztak. A csalódás azonban az indexet a januári csúcsától az októberi mélypontjáig mintegy 25 százalékos esésbe taszította, az évet pedig 19 százalékos mínuszban zárta, ami a legrosszabb éves teljesítménye volt 2008 óta. Jim Reid, a bank makroelemzési részlegének vezetője szerint

ez az epizód egyértelmű figyelmeztető jel a jelenlegi helyzetre nézve is.

