Egy korszak vége: lehúzza a rolót a legendás magyar bormárka több évtizedes gyára

A bezárásról szóló hivatalos tájékoztatást a BB Zrt. igazgatósága juttatta el Mészáros Miklós balatonboglári polgármesternek, a városvezető a közösségi oldalán tette közzé a döntést.
Alapításának 70. évében végleg bezár a BB... Köszönet mindenkinek akik 1956-tól 2026-ig itt alkottak, dolgoztak, és feltették Boglárt a világ bor és pezsgőtérképére!
- írta a polgármester bejegyzésében.
A vezetőség indoklása szerint a lépést a hosszú évek óta tartó negatív iparági folyamatok tették elkerülhetetlenné. Az elmúlt időszakban tartósan visszaesett a feldolgozásra váró szőlőmennyiség, emellett jelentősen átalakult az alapanyag-ellátás is. Mindezek következtében az 1970-es években épült üzem kapacitásának jelentős része kihasználatlan maradt, így
a gyár további működtetése így gazdaságilag fenntarthatatlanná vált.
A telephely bezárása 26 munkavállalót érint. A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szőlőtermelőkkel kötött szerződéseket maradéktalanul teljesítik, a beszállítókra pedig a jövőben is stratégiai partnerként tekintenek. A szervezeti változások ellenére továbbra is törekszenek a stabil, hosszú távú együttműködés fenntartására.
A Balaton déli partján régóta megtalálható a szőlő- és borkultúra, Balatonboglárnál pedig az 1950-es években telepítettek nagyobb ültetvényeket. 1956-ban jött létre a Balatonboglári Állami Gazdaság (a mai cég elődje), ahol kiterjedt szőlészeti kísérletek folytak, és az 1960-as évektől modern művelési rendszereket vezettek be.
A 1970-es évek elején indult a nagy kapacítású feldolgozóüzem, boraik díjat is nyertek (1972). Később megindult a borexport (a Szovjetunióba, az NSZK-ba és az NDK-ba), egyes években külföldre több bor került, mint amennyi belföldön fogyott.
A muskotályos borok és pezsgők különösen népszerűek voltak, és a Pepsi Cola közreműködésével Amerikába is exportáltak.
Pezsgőt 1982-től készítettek, 1993-ban a cég részvénytársasággá alakult és privatizálták.
A jól ismert BB márka azonban nem tűnik el a piacról. A szőlőfeldolgozást a borvidék egy másik telephelyére költöztetik át. A borok és pezsgők előállítása a megszokott minőségben folyik majd tovább a cégcsoport más gyártóegységeiben.
Már az oroszok sem tudják elhallgatni az igazságot a csúcsfegyverről - Csúfosan leszerepelt a hadszíntéren
Nélkülözhetetlenné vált a modernizáció.
Kiderült, mivel készülnek a fegyveres konfliktusokra: félelmetes tempóban száguldó, ember nélküli eszközök lepik el a tengereket
A németek is beszállnak az USV-bizniszbe.
Készülnek a legrosszabbra? Olyan hadihajókat von össze az Egyesült Államok, amire ritkán volt példa a történelemben
Ritkán látni három hordozót egy régióban.
A gazdasági realitás lesz az új kormány legfőbb tanítómestere
Új árnyékkormány alakul?
Kiderült a nagy terv: láthatatlan szuperfegyvert épít a NATO egyik legerősebb hatalma, amellyel a semmiből mérhetnek pusztító csapást
A török hadiipar színe-java részt vett a tervezésben.
CNN: Ukrajna megtalálta a megoldást, hogyan kerekedhet az oroszok fölé, ez örökre megváltoztatja a hadviselést
Egy sor ország veheti át a technológiát.
Elképesztő fegyverről hullott le a lepel: rekordidő alatt készült el a gép, ami drasztikusan átírja a flották védelmét
Egy hónap alatt kész is lett.
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Zsiday Viktor: A ciklus elején elkövetett hiba sokéves következményekkel járhat
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Az orosz olaj és gáz, vagy az uniós pénzek fontosabbak Magyarországnak?
A választási kampány egyik központi kérdése volt az olcsó orosz energia. Nagy kérdés, hogy valójában mennyire olcsó, és vajon többet ér-e, mint a beragadt uniós... The post Az orosz olaj é
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Meddig száguldhat a forint, és lehet-e túl erős?
Ellentétes erők küzdelme fog zajlani, ha valóban az euró lesz az irány.
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!