Egy korszak vége: lehúzza a rolót a legendás magyar bormárka több évtizedes gyára

A bezárásról szóló hivatalos tájékoztatást a BB Zrt. igazgatósága juttatta el Mészáros Miklós balatonboglári polgármesternek, a városvezető a közösségi oldalán tette közzé a döntést.

Alapításának 70. évében végleg bezár a BB... Köszönet mindenkinek akik 1956-tól 2026-ig itt alkottak, dolgoztak, és feltették Boglárt a világ bor és pezsgőtérképére!

- írta a polgármester bejegyzésében.

A vezetőség indoklása szerint a lépést a hosszú évek óta tartó negatív iparági folyamatok tették elkerülhetetlenné. Az elmúlt időszakban tartósan visszaesett a feldolgozásra váró szőlőmennyiség, emellett jelentősen átalakult az alapanyag-ellátás is. Mindezek következtében az 1970-es években épült üzem kapacitásának jelentős része kihasználatlan maradt, így

a gyár további működtetése így gazdaságilag fenntarthatatlanná vált.

A telephely bezárása 26 munkavállalót érint. A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szőlőtermelőkkel kötött szerződéseket maradéktalanul teljesítik, a beszállítókra pedig a jövőben is stratégiai partnerként tekintenek. A szervezeti változások ellenére továbbra is törekszenek a stabil, hosszú távú együttműködés fenntartására.

A Balaton déli partján régóta megtalálható a szőlő- és borkultúra, Balatonboglárnál pedig az 1950-es években telepítettek nagyobb ültetvényeket. 1956-ban jött létre a Balatonboglári Állami Gazdaság (a mai cég elődje), ahol kiterjedt szőlészeti kísérletek folytak, és az 1960-as évektől modern művelési rendszereket vezettek be.

A 1970-es évek elején indult a nagy kapacítású feldolgozóüzem, boraik díjat is nyertek (1972). Később megindult a borexport (a Szovjetunióba, az NSZK-ba és az NDK-ba), egyes években külföldre több bor került, mint amennyi belföldön fogyott.

A muskotályos borok és pezsgők különösen népszerűek voltak, és a Pepsi Cola közreműködésével Amerikába is exportáltak.

Pezsgőt 1982-től készítettek, 1993-ban a cég részvénytársasággá alakult és privatizálták.

A jól ismert BB márka azonban nem tűnik el a piacról. A szőlőfeldolgozást a borvidék egy másik telephelyére költöztetik át. A borok és pezsgők előállítása a megszokott minőségben folyik majd tovább a cégcsoport más gyártóegységeiben.

