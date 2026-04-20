  • Megjelenítés
Gazdaság

Elárulta Magyar Péter, hány minisztérium lesz, ma délután jönnek az első nevek is a kormányból

Portfolio
Ma először ül össze a Tisza Párt 141 fős parlamenti frakciója, mely 1990 óta a legnagyobb és legerősebb képviselőcsoport – mondta Facebook-oldalára feltöltött videójában Magyar Péter. Az alakuló ülés után hétfőn az első hét miniszter nevét is elárulja a politikus.

A Tisza frakciója hétfőn hivatalosan is dönt arról, hogy a képviselőcsoportot Bujdosó Andrea vezeti majd, az Országgyűlés elnökének pedig Forsthoffer Ágnest javasoljuk – mondta Magyar Péter. A miniszterelnök-jelölt közölte: az alakuló ülésen ismerteti a képviselőkkel a Tisza-kormány struktúráját és a már kiválasztott minisztereket.

A kormányban a miniszterelnök mellett várhatóan 16 minisztérium lesz

- jelentette be Magyar.

Hozzátette, hogy az ülés után sajtótájékoztatót tart, ahol bejelenti az első hét miniszter személyét:

Még több Gazdaság

  • a külügyminiszter,
  • a pénzügyminiszter,
  •  a gazdasági és energetikai miniszter,
  • az egészségügyi miniszter,
  • a honvédelmi miniszter,
  • az élő környezetért felelős miniszter,
  • valamint az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter nevét.

Ezt követően a héten folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat és várhatóan újabb miniszterek neveit jelenti be.

A fenti miniszteri névsorral kapcsolatban voltak már találgatások és nem hivatalos információk. A külügyminiszteri posztra Orbán Anita a legesélyesebb, a pénzügyminiszter várhatóan Kármán András lesz, a gazdasági és energetikai miniszter pedig Kapitány István lehet. Az egészségügyi tárca kapcsán Hegedűs Zsolt neve szerepelt a hírekben, míg a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz lehet. Az agrártárcával kapcsolatban pedig Bóna Szabolcs nevét dobták be, bár ő nem jutott be a parlamentbe.

Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility