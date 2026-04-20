Elárulta Magyar Péter, hány minisztérium lesz, ma délután jönnek az első nevek is a kormányból

Ma először ül össze a Tisza Párt 141 fős parlamenti frakciója, mely 1990 óta a legnagyobb és legerősebb képviselőcsoport – mondta Facebook-oldalára feltöltött videójában Magyar Péter. Az alakuló ülés után hétfőn az első hét miniszter nevét is elárulja a politikus.

A Tisza frakciója hétfőn hivatalosan is dönt arról, hogy a képviselőcsoportot Bujdosó Andrea vezeti majd, az Országgyűlés elnökének pedig Forsthoffer Ágnest javasoljuk – mondta Magyar Péter. A miniszterelnök-jelölt közölte: az alakuló ülésen ismerteti a képviselőkkel a Tisza-kormány struktúráját és a már kiválasztott minisztereket.

A kormányban a miniszterelnök mellett várhatóan 16 minisztérium lesz

- jelentette be Magyar.

Hozzátette, hogy az ülés után sajtótájékoztatót tart, ahol bejelenti az első hét miniszter személyét:

a külügyminiszter,

a pénzügyminiszter,

a gazdasági és energetikai miniszter,

az egészségügyi miniszter,

a honvédelmi miniszter,

az élő környezetért felelős miniszter,

valamint az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter nevét.

Ezt követően a héten folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat és várhatóan újabb miniszterek neveit jelenti be.

A fenti miniszteri névsorral kapcsolatban voltak már találgatások és nem hivatalos információk. A külügyminiszteri posztra Orbán Anita a legesélyesebb, a pénzügyminiszter várhatóan Kármán András lesz, a gazdasági és energetikai miniszter pedig Kapitány István lehet. Az egészségügyi tárca kapcsán Hegedűs Zsolt neve szerepelt a hírekben, míg a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz lehet. Az agrártárcával kapcsolatban pedig Bóna Szabolcs nevét dobták be, bár ő nem jutott be a parlamentbe.

Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images