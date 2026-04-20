LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Eldőltek a bolgár választások, földcsuszamlásszerű győzelmet arathat a volt államfő
Gazdaság

Portfolio
Rumen Radev új pártja elsöprő, 44 százalékos eredménnyel nyerte a bolgár választást, miközben a korábban domináns pártok történelmi mélypontra estek vissza. A voksolás nemcsak a politikai elit leváltását, hanem az ország jövőbeli külpolitikai irányának újradefiniálását is előrevetíti, bár egyelőre nem tiszta, hogy az orosz narratívát előszeretettel átvevő Radev mennyire kívülállóként mozogni a többi európai vezető ellenében.

Rumen Radev fölényes győzelmet aratott a vasárnapi parlamenti választáson, jelentősen átrendezve az ország politikai térképét. Öt év alatt már a nyolcadik voksolásra került sor.

A szavazatok 78,2 százalékos feldolgozottságánál Radev új pártja, a Progresszív Bulgaria mintegy 44,5 százalékot szerzett, messze megelőzve riválisait.

A második és harmadik helyezett, 30 százalékos lemaradásan van, így

  • a EU-párti liberális reformkoalíció (PP-DB) körülbelül 13.7 százalékon áll,
  • míg a korábban domináns jobbközép EU-párti vezetés (GERB) 13,2 százalékon,
  • a jórészt török kisebbségi jogok és szabadságok mozgalom (DPS) pedig 5,8 százaléknál tart.

Radev és a második helyezett egyaránt történelmi fordulatként értékelték az eredményt, amely szerintük az „oligarchikus modell” végét jelzi. A politikus kampányának középpontjában a korrupcióval átszőtt igazságszolgáltatás átalakítása állt, amelyet a bolgár politikai rendszer egyik kulcspontjának tartanak.

Elkezdik privatizálni a Gazprom európai leányvállalatit

Választás 2026: Magyar Péter találkozott az Európai Bizottság küldöttségével, első frakcióülésére készül a Tisza Párt

Komoly változások jönnek az egészségügyben: Hegedűs Zsolt bejelentette az első reformot

A választás után Radev nyitottságot jelzett az együttműködésre a reformpártokkal ezen a területen.

A politikus ugyanakkor megosztó nemzetközi kérdésekben, hiszen gyakran a Kreml álláspontjához közelítő nézeteket képvisel, például Ukrajna ügyében a béketárgyalásokat sürgeti, ellenzi a fegyverszállításokat, azonban mindezt visszafogottabban teszi. Radev jóval egyensúlyozóbb hangot üt meg, mint ami a leköszönő magyar kormány kommunikációjából érezhető volt.

Brüsszelben persze érthető módon aggódnak az előretörése miatt, hiszen alig, hogy megszabadultak az állandósult magyar vétó fenyegetésétől, egy újabb oroszbarát államfő ülhet be az Európai Tanácsba. Persze ezek a félelmek elég visszafogottak egyelőre, Radevet egy jóval kezelhetőbb, kompromisszumokra ösztönözhetőbb embernek látják, mint Orbán Viktort.

Kapcsolódó cikkünk

Beintett Orbán Viktor szövetségesének a két uniós tagállam, amiért Moszkvába utazik

Sorsdöntő választás előtt az EU-s ország: óriási fordulat jöhet – Dörzsölheti a tenyerét Putyin?

Elhárult a legfőbb akadály, pár év alatt eljuthat Magyarország az euróbevezetés kapujába

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Ez is érdekelhet
Komoly változások jönnek az egészségügyben: Hegedűs Zsolt bejelentette az első reformot
Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap
Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, a Fidesz-képviselők száma 52-re csökkent
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility