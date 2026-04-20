Eldőltek a bolgár választások, földcsuszamlásszerű győzelmet arathat a volt államfő

Rumen Radev új pártja elsöprő, 44 százalékos eredménnyel nyerte a bolgár választást, miközben a korábban domináns pártok történelmi mélypontra estek vissza. A voksolás nemcsak a politikai elit leváltását, hanem az ország jövőbeli külpolitikai irányának újradefiniálását is előrevetíti, bár egyelőre nem tiszta, hogy az orosz narratívát előszeretettel átvevő Radev mennyire kívülállóként mozogni a többi európai vezető ellenében.

Rumen Radev fölényes győzelmet aratott a vasárnapi parlamenti választáson, jelentősen átrendezve az ország politikai térképét. Öt év alatt már a nyolcadik voksolásra került sor.

A szavazatok 78,2 százalékos feldolgozottságánál Radev új pártja, a Progresszív Bulgaria mintegy 44,5 százalékot szerzett, messze megelőzve riválisait.

A második és harmadik helyezett, 30 százalékos lemaradásan van, így

a EU-párti liberális reformkoalíció (PP-DB) körülbelül 13.7 százalékon áll ,

, míg a korábban domináns jobbközép EU-párti vezetés (GERB) 13,2 százalékon,

a jórészt török kisebbségi jogok és szabadságok mozgalom (DPS) pedig 5,8 százaléknál tart.

Radev és a második helyezett egyaránt történelmi fordulatként értékelték az eredményt, amely szerintük az „oligarchikus modell” végét jelzi. A politikus kampányának középpontjában a korrupcióval átszőtt igazságszolgáltatás átalakítása állt, amelyet a bolgár politikai rendszer egyik kulcspontjának tartanak.

A választás után Radev nyitottságot jelzett az együttműködésre a reformpártokkal ezen a területen.

A politikus ugyanakkor megosztó nemzetközi kérdésekben, hiszen gyakran a Kreml álláspontjához közelítő nézeteket képvisel, például Ukrajna ügyében a béketárgyalásokat sürgeti, ellenzi a fegyverszállításokat, azonban mindezt visszafogottabban teszi. Radev jóval egyensúlyozóbb hangot üt meg, mint ami a leköszönő magyar kormány kommunikációjából érezhető volt.

Brüsszelben persze érthető módon aggódnak az előretörése miatt, hiszen alig, hogy megszabadultak az állandósult magyar vétó fenyegetésétől, egy újabb oroszbarát államfő ülhet be az Európai Tanácsba. Persze ezek a félelmek elég visszafogottak egyelőre, Radevet egy jóval kezelhetőbb, kompromisszumokra ösztönözhetőbb embernek látják, mint Orbán Viktort.

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images