LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Elkezdik privatizálni a Gazprom európai leányvállalatit

Németország megkezdi az egykori Gazprom-leányvállalat privatizációját, amely kulcsszerepet játszik a hazai gázellátásban. A lépést az energiapiaci bizonytalanságok és az uniós szabályok is sürgetik, így az állam úgy döntött megkezdi a több milliárd eurós tőkebevonást- írja a Financial Times.

Németország megkezdi az egykori Gazprom-leányvállalat privatizációját, amelyet még a 2022-es orosz–ukrán háború után vett állami kézbe. A jelenleg Securing Energy for Europe (SEFE) néven működő cég kulcsszerepet tölt be a német gázellátásban, így a folyamat nemcsak gazdasági, hanem energiabiztonsági szempontból is kiemelt jelentőségű.

A vállalat korábban Gazprom Germania néven működött, de Berlin 2022-ben államosította, miután az orosz anyavállalat kikényszerült az ukrajnai invázióra válaszul adott uniós szankciók hatására. A SEFE ma a német gázhálózat mintegy 10 százalékát üzemelteti, összesen körülbelül 4200 kilométernyi infrastruktúrán keresztül, így a rendszer egyik alapkövének számít.

A privatizáció első lépéseként a cég 1,5–2 milliárd euró közötti tőkebevonást tervez, amelyet főként infrastruktúra-fejlesztésekre fordítana.

Ezt követően a német állam fokozatosan csökkentené részesedését, akár további eladásokkal vagy tőzsdei bevezetéssel. Az uniós szabályok szerint Berlinnek 2028-ig 25 százalék plusz egy részvény alá kell csökkentenie tulajdonrészét.

Eldőltek a bolgár választások, földcsuszamlásszerű győzelmet arathat a volt államfő

Választás 2026: Magyar Péter találkozott az Európai Bizottság küldöttségével, első frakcióülésére készül a Tisza Párt

Komoly változások jönnek az egészségügyben: Hegedűs Zsolt bejelentette az első reformot

A döntés nagy részben az iráni háború bizonytalanságainak köszönhető, ami komoly fejfájást okoz az újabb energiasokk nélkül is versenyképességi gondokba ütköző Németországnak. A SEFE vezetése szerint ez felgyorsította a privatizációs terveket, mivel a piac egyre inkább felértékeli a megbízható európai energiaszereplőket.

Egbert Laege vezérigazgató szerint több opció is szóba jöhet a részesedés csökkentésére, bár a gyors ütem miatt a tőzsdei bevezetés egyelőre bizonytalan.

Szerinte ez végső soron a piacokon és a kormány döntésén múlik majd, de a cél egyértelmű: a vállalat megerősítése és hosszú távú stabil működésének biztosítása egy átalakuló európai energiapiacon.

A belgrádi kormánnyal tárgyalt Hernádi Zsolt, a Mol vezetője: fókuszban a NIS jövője

Döntés született a szankciókról: megmenekült az olajszállítás, biztonságba kerülhet a régió ellátása

Az Orbán-kormány öröksége: csapdákkal teli útvesztőbe lép a Tisza Párt az energetika területén

Meghosszabbította a mentességet az Egyesült Államok: haladékot kapott Magyarország szomszédja

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Komoly változások jönnek az egészségügyben: Hegedűs Zsolt bejelentette az első reformot
Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap
Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, a Fidesz-képviselők száma 52-re csökkent
