Elkezdik privatizálni a Gazprom európai leányvállalatit

Németország megkezdi az egykori Gazprom-leányvállalat privatizációját, amelyet még a 2022-es orosz–ukrán háború után vett állami kézbe. A jelenleg Securing Energy for Europe (SEFE) néven működő cég kulcsszerepet tölt be a német gázellátásban, így a folyamat nemcsak gazdasági, hanem energiabiztonsági szempontból is kiemelt jelentőségű.

A vállalat korábban Gazprom Germania néven működött, de Berlin 2022-ben államosította, miután az orosz anyavállalat kikényszerült az ukrajnai invázióra válaszul adott uniós szankciók hatására. A SEFE ma a német gázhálózat mintegy 10 százalékát üzemelteti, összesen körülbelül 4200 kilométernyi infrastruktúrán keresztül, így a rendszer egyik alapkövének számít.

A privatizáció első lépéseként a cég 1,5–2 milliárd euró közötti tőkebevonást tervez, amelyet főként infrastruktúra-fejlesztésekre fordítana.

Ezt követően a német állam fokozatosan csökkentené részesedését, akár további eladásokkal vagy tőzsdei bevezetéssel. Az uniós szabályok szerint Berlinnek 2028-ig 25 százalék plusz egy részvény alá kell csökkentenie tulajdonrészét.

A döntés nagy részben az iráni háború bizonytalanságainak köszönhető, ami komoly fejfájást okoz az újabb energiasokk nélkül is versenyképességi gondokba ütköző Németországnak. A SEFE vezetése szerint ez felgyorsította a privatizációs terveket, mivel a piac egyre inkább felértékeli a megbízható európai energiaszereplőket.

Egbert Laege vezérigazgató szerint több opció is szóba jöhet a részesedés csökkentésére, bár a gyors ütem miatt a tőzsdei bevezetés egyelőre bizonytalan.

Szerinte ez végső soron a piacokon és a kormány döntésén múlik majd, de a cél egyértelmű: a vállalat megerősítése és hosszú távú stabil működésének biztosítása egy átalakuló európai energiapiacon.

