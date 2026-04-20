Évek óta vártak erre az utasok: megújult az egyik legfontosabb nyári vasútvonal
Befejeződött a 29-es vasútvonal karbantartása, így újraindult a vonatközlekedés Szabadbattyán és Balatonfüred között. A korábbi munkálatokkal kiegészülve a teljes észak-balatoni vonal felkészülten, megbízhatóbb menetrenddel várja a közeledő szezont - írta Hegyi Zsolt, a MÁV-vezérigazgatója Facebook-oldalán.

A vezérigazgató posztja szerint a felújítás során a MÁV 0szakemberei kijavították a jelentős hőingadozás okozta vágányhibákat. Emellett kicserélték az elhasználódott síneket, és több szakaszon megújították a vasúti ágyazatot is.

A beavatkozásoknak köszönhetően a jövőben csökken a meghibásodások kockázata,

és ritkábban lesz szükség sebességkorlátozások bevezetésére.

A 29-es vasútvonal a Börgönd–Szabadbattyán–Tapolca-vasútvonal, amely az északi parti vasút szerepét látja el, nem csatlakozik azonban a többi balatonparti vasútvonalhoz, hanem Badacsonytördemictől Tapolca felé halad. Egyvágányú, 2019–2021 között a Szabadbattáyn és Balatonfüred közötti, nagyjából a teljes vonal felének megfelelő szakaszát villamosították.

Hegyi Zsolt szerint a menetrend ezáltal stabilabbá és kiszámíthatóbbá válik. Ez különösen a megnövekedett nyári forgalomban jelent majd komoly előnyt az utazóknak. A bejegyzés szólt arról is, hogy Balatonfüred és Tapolca közötti szakaszon már hetekkel ezelőtt végeztek a karbantartással. Ennek köszönhetően mostanra a teljes észak-balatoni vasútvonal zavartalanul várja a hamarosan induló előszezont.

