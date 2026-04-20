  • Megjelenítés
Gazdaság

Felprédálják a Gazprom utolsó európai maradványait – eurómilliárdos üzlet bukott a felszínre

Portfolio
Németország megkezdi az orosz Gazprom 2022-ben államosított német leányvállalatának privatizációját. A Sefe névre átkeresztelt cég egy tőkeemelés során akár 2 milliárd euró friss forrást is bevonhat. A német kormánynak az uniós előírások értelmében 2028 végéig a vállalat legalább 75 százalékos részesedésétől meg kell válnia - jelentette a Financial Times.
A Sefe (Securing Energy for Europe) – korábban Gazprom Germania – az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán került a német állam tulajdonába. A vállalathoz földgáztárolók, csővezetékek, valamint egy nagy-britanniai központú kereskedelmi üzletág tartozik.

Egbert Laege vezérigazgató a Financial Timesnak elmondta, hogy a tervezett 1,5–2 milliárd eurós tőkeemelésből származó bevételeket az infrastrukturális üzletág bővítésére fordítják.

Ez lesz az első olyan lépés, amelynek révén csökken a német állam százszázalékos tulajdoni hányada. Laege szerint az iráni háború újabb lendületet adott a privatizációs terveknek: a közel-keleti szállítások korlátozottsága ugyanis rávilágított a megbízható beszállítók fontosságára, egyúttal pedig a földgáz árát is felfelé hajtotta.

A Sefe energiabiztonságban betöltött szerepe miatt a német kormány beleszólhat abba, hogy kik lehetnek a leendő befektetők.

Még több Gazdaság

Folyamatosan egyeztetünk a kormánnyal arról, hogy vannak-e preferenciái vagy korlátozásai. Európa és Németország ellátásbiztonsága szempontjából ugyanis kritikus ponthoz értünk

– hangsúlyozta Laege.

A kezdeti tőkeemelést követően a kormány további részvénycsomagokat is értékesíthet, akár közvetlen eladás, akár tőzsdei bevezetés formájában. Laege szerint a szoros határidők miatt a nyilvános kibocsátás nehézkes lehet, de ennek megítélése végső soron piaci és kormányzati hatáskör.

Egyes iparági elemzők szerint a Sefe eszközeit feldarabolva is értékesíthetik: a vállalat vezetése azonban a szabályozott infrastrukturális eszközöket és a kereskedelmi tevékenységet egyben kívánja tartani, mivel ezek jól kiegészítik egymást. Korábban felmerült a Sefe és a szintén 2022-ben államosított Uniper földgázimportőr összeolvasztásának lehetősége is. Laege azonban jelenleg egy önálló privatizációs folyamattal számol.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Frederic Scheidemann/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap
Levegőbe emelkedett a jövő fegyvere Amerikában: tesztelték a YFQ-44A-t
Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, a Fidesz-képviselők száma 52-re csökkent
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility