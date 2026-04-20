Felprédálják a Gazprom utolsó európai maradványait – eurómilliárdos üzlet bukott a felszínre

A Sefe (Securing Energy for Europe) – korábban Gazprom Germania – az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán került a német állam tulajdonába. A vállalathoz földgáztárolók, csővezetékek, valamint egy nagy-britanniai központú kereskedelmi üzletág tartozik.
Egbert Laege vezérigazgató a Financial Timesnak elmondta, hogy a tervezett 1,5–2 milliárd eurós tőkeemelésből származó bevételeket az infrastrukturális üzletág bővítésére fordítják.
Ez lesz az első olyan lépés, amelynek révén csökken a német állam százszázalékos tulajdoni hányada. Laege szerint az iráni háború újabb lendületet adott a privatizációs terveknek: a közel-keleti szállítások korlátozottsága ugyanis rávilágított a megbízható beszállítók fontosságára, egyúttal pedig a földgáz árát is felfelé hajtotta.
A Sefe energiabiztonságban betöltött szerepe miatt a német kormány beleszólhat abba, hogy kik lehetnek a leendő befektetők.
Folyamatosan egyeztetünk a kormánnyal arról, hogy vannak-e preferenciái vagy korlátozásai. Európa és Németország ellátásbiztonsága szempontjából ugyanis kritikus ponthoz értünk
– hangsúlyozta Laege.
A kezdeti tőkeemelést követően a kormány további részvénycsomagokat is értékesíthet, akár közvetlen eladás, akár tőzsdei bevezetés formájában. Laege szerint a szoros határidők miatt a nyilvános kibocsátás nehézkes lehet, de ennek megítélése végső soron piaci és kormányzati hatáskör.
Egyes iparági elemzők szerint a Sefe eszközeit feldarabolva is értékesíthetik: a vállalat vezetése azonban a szabályozott infrastrukturális eszközöket és a kereskedelmi tevékenységet egyben kívánja tartani, mivel ezek jól kiegészítik egymást. Korábban felmerült a Sefe és a szintén 2022-ben államosított Uniper földgázimportőr összeolvasztásának lehetősége is. Laege azonban jelenleg egy önálló privatizációs folyamattal számol.
Címlapkép forrása: Frederic Scheidemann/Getty Images
