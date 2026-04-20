Felprédálják a Gazrpom utolsó európai maradványait – eurómilliárdos üzlet bukott a felszínre

LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Gazdaság

Portfolio
Németország megkezdi az orosz Gazprom 2022-ben államosított német leányvállalatának privatizációját. A Sefe névre átkeresztelt cég egy tőkeemelés során akár 2 milliárd euró friss forrást is bevonhat. A német kormánynak az uniós előírások értelmében 2028 végéig a vállalat legalább 75 százalékos részesedésétől meg kell válnia - jelentette a Financial Times.
A Sefe (Securing Energy for Europe) – korábban Gazprom Germania – az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán került a német állam tulajdonába. A vállalathoz földgáztárolók, csővezetékek, valamint egy nagy-britanniai központú kereskedelmi üzletág tartozik.

Egbert Laege vezérigazgató a Financial Timesnak elmondta, hogy a tervezett 1,5–2 milliárd eurós tőkeemelésből származó bevételeket az infrastrukturális üzletág bővítésére fordítják.

Ez lesz az első olyan lépés, amelynek révén csökken a német állam százszázalékos tulajdoni hányada. Laege szerint az iráni háború újabb lendületet adott a privatizációs terveknek: a közel-keleti szállítások korlátozottsága ugyanis rávilágított a megbízható beszállítók fontosságára, egyúttal pedig a földgáz árát is felfelé hajtotta.

A Sefe energiabiztonságban betöltött szerepe miatt a német kormány beleszólhat abba, hogy kik lehetnek a leendő befektetők.

Folyamatosan egyeztetünk a kormánnyal arról, hogy vannak-e preferenciái vagy korlátozásai. Európa és Németország ellátásbiztonsága szempontjából ugyanis kritikus ponthoz értünk

– hangsúlyozta Laege.

A kezdeti tőkeemelést követően a kormány további részvénycsomagokat is értékesíthet, akár közvetlen eladás, akár tőzsdei bevezetés formájában. Laege szerint a szoros határidők miatt a nyilvános kibocsátás nehézkes lehet, de ennek megítélése végső soron piaci és kormányzati hatáskör.

Egyes iparági elemzők szerint a Sefe eszközeit feldarabolva is értékesíthetik: a vállalat vezetése azonban a szabályozott infrastrukturális eszközöket és a kereskedelmi tevékenységet egyben kívánja tartani, mivel ezek jól kiegészítik egymást. Korábban felmerült a Sefe és a szintén 2022-ben államosított Uniper földgázimportőr összeolvasztásának lehetősége is. Laege azonban jelenleg egy önálló privatizációs folyamattal számol.

Címlapkép forrása: Frederic Scheidemann/Getty Images

