Folytatódik az amerikai energiaoffenzíva: most Románia került sorra és kapott eurómilliárdokat

A tárcavezető közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a legnagyobb tételt,
közel 3 milliárd eurót a cernavodai atomerőmű 1-es blokkjának felújítására fordítják.
A 700 megawattos egység üzemidő-hosszabbítása kulcsfontosságú Bukarest energiastratégiájában. Emellett mintegy 495 millió eurós forrásról állapodtak meg a fekete-tengeri földgázmezők fejlesztésére, valamint a nemzeti gázszállító hálózat korszerűsítésére.
A bejelentés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az Európai Bizottság a múlt héten vizsgálatot indított egy korábbi bukaresti tervvel kapcsolatban. A 3,2 milliárd eurós csomag szintén a cernavodai 1-es blokk üzemidejének meghosszabbítását célozta. Brüsszel ugyanis kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a finanszírozási konstrukció összeegyeztethető-e az európai uniós állami támogatási szabályokkal.
Bogdan Ivan azt is közölte, hogy
folytatódnak a tárgyalások két új, összesen 1440 megawatt beépített teljesítményű cernavodai blokk finanszírozásáról.
Az ehhez szükséges forrásokat az amerikai Export-Import Banktól kívánják megszerezni, a tervek szerint a 2031–2032-es időszakra.
Orosz helyett amerikai energia
A romániai amerikai finanszírozási csomag nem elszigetelt jelenség, hanem egy szélesebb, jól kirajzolódó regionális trendbe illeszkedik: a Trump kormányzat nem titkolt szándéka, hogy
a kelet-közép európai régióból egyre inkább kiszoruló orosz energia helyére az Egyesült Államok lépjen be.
Szlovákia tavaly óta tárgyal Washingtonnal és az amerikai Westinghouse-zal egy közel 1200 MW-os új atomerőmű-blokk felépítéséről Jaslovské Bohunice területén – a projekt teljes értékét a szakértők 13-15 milliárd euróra becsülik, és az ország történetének legnagyobb beruházása lehet.
Szerbia is célkeresztben: déli szomszédunk nem csak Oroszországgal, hanem Kínával, Franciaországgal, Dél-Koreával és az Egyesült Államokkal is tárgyal atomenergetikai együttműködésről.
Bulgária szintén az amerikai LNG-re vált: a bolgár állami gázvállalat, a Bulgargaz tenderén a szállításokat kizárólag amerikai cégek nyerték el, amerikai forrásból származó LNG-vel.
Ukrajna a háborús ellátási krízis közepette szintén az Egyesült Államok felé fordult: a Naftogaz a 2025-2026-os fűtési szezonban rekordmennyiségű, 900 millió köbméter amerikai LNG-t importált, és a közelmúltban Kijev megállapodott az amerikai Exim Bankkal az ukrán gázszektor több száz millió dolláros finanszírozásáról, amely egy 300 millió dolláros keretet nyit amerikai energetikai berendezések beszerzésére.
A szállítások egyre inkább a görög LNG-terminálokat Bulgárián, Románián és Moldován keresztül Ukrajnáig összekötő Vertikális Gázfolyosón érkeznek – egy olyan útvonalon, amely Magyarországot megkerülve juttatja el az amerikai gázt a régióba.
Magyarországon még markánsabb a fordulat:
- Paksi fűtőelem-ellátás: az MVM megállapodást kötött az Westinghouse-zal a Paks I. üzemanyag-ellátására. A Paks I. korábban kizárólag orosz TVEL-üzemanyagot használt, így ez először jelent alternatív, nyugati beszállítót a magyar atomerőműnél.
- Kis moduláris reaktorok: az MVM és a Holtec International megállapodást írt alá az amerikai fejlesztésű SMR-300 típus magyarországi telepítésének vizsgálatára – egy tágabb, akár 20 milliárd dolláros keretmegállapodás részeként, amely legfeljebb 10 SMR telepítéséről szól. (A Holtec mellett a Westinghouse és GE Vernova fejlesztései is befutók lehetnek.)
- LNG-szerződés: a tavaly novemberi Trump–Orbán-csúcson 600 millió dolláros, ötéves, évi 400 millió köbméteres amerikai LNG-beszerzési megállapodást kötöttek meg.
- Kőolaj-beszerzés: JD Vance alelnök áprilisi budapesti látogatása során 500 millió dollár értékű, félmillió tonnás kőolaj-vásárlási megállapodás született.
Ezek a lépések egyértelmű mintázatot rajzolnak ki:
az oroszok kivonulásával keletkező légüres térben a régiós országok egyre inkább az Egyesült Államokra támaszkodnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
