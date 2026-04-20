Fordulat az időjárásban: olyan rendkívüli hideg csaphat le az országra, amilyenre évtizedek óta nem volt példa

A HungaroMet tájékoztatása szerint egy átvonult hidegfront mögött több hullámban érkezik a hűvös levegő, emiatt a napokban a hőmérséklet jócskán elmarad az ilyenkor megszokottól.
A hideg szerdán és csütörtökön fejti ki leginkább a hatását. Szerda hajnalban elsősorban az Északi-középhegység völgyeiben, a Nyírségben és a Kiskunság homokhátságain van nagy esély légköri fagyra. Csütörtökön a derült, szélcsendesebb tájakon már az Alföld egyes részein is fagyhat,
míg az ország többi részén talajmenti fagy alakulhat ki.
A rendkívüli időjárás miatt az is előfordulhat, hogy új napi hidegrekordok születnek. Az eddigi április 22-i országos rekordot 1959-ben mérték Kékestetőn, ahol mínusz 5,7 fokot mutattak a hőmérők. Az április 23-i negatív csúcsot pedig Szombathely tartja, ahol még 1938-ban rögzítettek mínusz 5,6 fokot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
