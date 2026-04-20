Iránytű a változások útvesztőjében - Székesfehérváron a Portfolio KKV-roadshow-ja

A Portfolio kis- és középvállalatoknak szóló szakmai rendezvénye egyszerre ad általános képet és konkrét kapaszkodókat a gyorsan változó makrogazdasági közegben. A résztvevők áttekintést kapnak arról,
- milyen növekedési pálya rajzolódik ki 2026-ban,
- mit hozhat a második félév a KKV-szektor számára, és
- mire érdemes készülni finanszírozási oldalon, különös tekintettel a kamatkörnyezet beruházásokra gyakorolt hatására.
Makrokörkép – mi vár Magyarországra 2026-tól?
Rögtön az elején Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője jön, aki a vállalati szférát érintő nagytrendek és kockázatok mellett arról is beszél, hogy ezek hogyan csapódhatnak le a hazai vállalkozások mindennapjaiban, majd két szakember kollégájával közösen ásnak még mélyebbre a témában.
Madár Istvánhoz Becsey Zsolt, az UniCredit Bank vezető közgazdásza, valamint Sinkó Ottó, a VIDEOTON Holding Zrt. társ vezérigazgatója csatlakozik a kapcsolódó panelbeszélgetésben.
Így éljünk túl az innováció erejével
A délutáni blokk egyértelműen a gyakorlatról szól: finanszírozási megoldások és banki innovációk után a konferencia egyik legégetőbb kérdésére keres választ: valódi gyógyír-e az AI a munkaerőhiányra, és hogyan fordítható a technológia mérhető profittá? Ennek kapcsán Illés Kata, az Indivizo társalapítója és AI architectje arra fókuszál, hogyan lehet az adatvezérelt és mesterséges intelligencia alapú megoldásokat üzleti értékké alakítani.
Energiügyi kérdésekkel megyünk tovább, az energiaárak és az energiabeszerzés feltételei ugyanis ma már közvetlenül formálják a kkv-k költségszerkezetét. A témában Szalai Sándor, az E.ON Energiamegoldások KKV értékesítési vezetője tart előadást energiamegoldásokról, amelyek a hatékonyságon és a költségek optimalizálásán keresztül a profitabilitás stabilizálásában is szerepet kapnak.
A szökésben lévő profit nyomában: pénzügyileg eredményes vállalati döntések
A nap záró szakmai szekciója a profit „megragadható” oldalára fókuszál: milyen módszerek és tanulságok segítenek abban, hogy különböző élethelyzetekben, különböző dilemmák mellett is fenntartható vagy növelhető legyen az eredmény. A beszélgetés résztvevői:
- Ferencz Kornél, a VERTIKAL Group meghatározó tulajdonosa, aki tulajdonosi szemszögből mutat rá arra, hogyan lesz a stratégiai és operatív döntésekből pénzügyileg is értelmezhető eredmény.
- Virág Nikolett, a VND Research ügyvezetője, aki a vállalati döntések pénzügyi hatásainak tudatos kezelését és a makro/tőkepiaci összefüggések vállalati következményeit hozza be a „profitabilitás” kérdésébe.
A program logikája végig ugyanaz: a nagy képtől (makro és finanszírozás) eljutni a kézzelfogható döntésekig (AI, energia, pénzügyi tudatosság) – úgy, hogy a fókusz végig a kkv-k számára legfontosabb kérdésen marad: hogyan tartható és növelhető a profitabilitás 2026-ban?
Kiszámíthatatlan hiba miatt akadozott a hívásindítás többeknél a Telekomnál
Elhárították a hibát.
A NIS jövőjéről tárgyalt a Mol - Ezekre van szükség az ügylet megkötéséhez
Folytatódnak a tárgyalások.
Megszólalt a leköszönő miniszterelnök: alig várják, hogy ellenzékben dolgozhassanak
Orbán Viktor szövetségese visszatérhet Szlovéniában.
Bejelentette Oroszország egykori szövetségese: örökre szól a szakítás – Soha nem tér vissza a barátság Moszkvával
Örményország végzett a KBSZSZ-szel.
Az amszterdami tőzsdére készül egy magyar cég - Szintlépés jöhet a BÉT-en is
Nagy növekedés van tervben.
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Mutatjuk a válaszokat!
RTL: A kormányváltás médiapiaci átrendeződést fog okozni – Interjú Vidus Gabriellával
A vállalat a lokális digitális reklámpiacon is nagyobb szerepet töltene be.
Megszólalt Zelenszkij Orbán Viktor választási vereségéről: beszélt a plakátkampányról - Szerinte a magyarok ítéletet mondtak
"A magyar emberek megmutatták, hogy ezzel nem értenek egyet."
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Zsiday Viktor: A ciklus elején elkövetett hiba sokéves következményekkel járhat
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Az orosz olaj és gáz, vagy az uniós pénzek fontosabbak Magyarországnak?
A választási kampány egyik központi kérdése volt az olcsó orosz energia. Nagy kérdés, hogy valójában mennyire olcsó, és vajon többet ér-e, mint a beragadt uniós... The post Az orosz olaj é
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!