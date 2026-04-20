Itt a figyelmeztetés: zavar jöhet az üzemanyag-ellátásban

A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) tájékoztatása szerint a leköszönő kormány nem teljesítette a választások előtt kötött megállapodást, így elmaradtak a veszteségek mérséklésére ígért támogatások. A közlemény szerint "a kutak fenntartása a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált, a családi tartalékok elfogytak". Az FBSZ figyelmezteti a lakosságot: a kényszerített veszteségek miatt országszerte üzemszünetek várhatók. A szövetség "felszólítja a régi kormányt ígéretei betartására, az újat pedig egy fenntartható rendszer közös kidolgozására".

A Független Benzinkutak Szövetsége tájékoztatja a lakosságot, hogy az Energiaügyi Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, és az FBSZ között a választások előtti héten megállapodás jött létre, amelynek értelmében a benzinkutak vállalták, hogy legalább a választások napjáig fenntartják a veszteséges működésüket, az NGM pedig a 2022-es ársapka idején alkalmazott módszer és mérték szerint támogatást nyújt a veszteségek csökkentésére.

Az FBSZ szerint a leköszönő kormányzat mindezidáig semmit sem teljesített, aminek következtében

a benzinkutak működtetése súlyos, elviselhetetlen mértékű veszteséget okoz,

amit az FBSZ szerint tovább tetéz a magas különadó.

A szövetség szerint olyan körülmények között, amikor üzemanyaghoz "szinte kizárólag az ország biztonsági tartalékainak felélésével lehet jutni", (...) és ebből kell fedezni a szállítást, a fizetéseket, a rezsit, a kiskereskedelmi különadót és még számos adófajtát, "nem várható el senkitől, hogy (...) feláldozza családi tartalékait".

Kénytelenek vagyunk tehát figyelmeztetni kedves vevőinket, hogy ezt nem tudjuk tovább vállalni, kénytelen leszünk addig beszüntetni működésünket, amíg a helyzet nem rendeződik. Senki ne lepődjön meg, ha bezárt benzinkutakra talál (...)

A közlemény végén az FBSZ kéri a leköszönő kormányt, hogy rendezze ezt a kérdést, illetve az alakuló új kormányt arra kérik, hogy hallgassa meg a szövetség érveit és javaslatait.

