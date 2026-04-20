Itt az első fotó az új kormányról!

Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette a leendő Tisza-kormány 7 miniszterét, akik most először láthatóak együtt. Ruszin-Szendi Romulusz a kinevezést megköszönő posztjában kijelentette, hogy első feladata a morál visszaállítása lesz, és azt ígérte, hogy a fontos döntések előtt kikéri majd az állomány véleményét.

A kinevezése után a jövendőbeli miniszterek sorra köszönetet mondtak a lehetőségért. Orbán Anita azt írta, "óriási megtiszteltetés külügyminiszterként szolgálni a hazámat", egyben megosztotta az új kormányról készült első közös fotót.

Ruszin-Szendi Romulusz felkérése után azt írta, "a világ körülöttünk változik. A szomszédunkban háború zajlik, és Európában is egyre nagyobb szerepet kap a védelem és a biztonság kérdése. Ilyen időkben különösen fontos a felkészültség, a higgadtság és az erő, mert a békét csak erős, felelős és felkészült nemzet tudja megőrizni."

Az első és legfontosabb célom világos: visszaállítani a morált az állományban. A középpontba a katonát helyezzük és mindazokat, akik a honvédelem ügyéért dolgoznak.

"A fontos döntések előtt ki fogom kérni az állomány véleményét. Számít a tapasztalatotok, számít a hangotok. [...] Az oldalamon időben, folyamatosan tájékoztatni foglak benneteket minden fontos történésről és lépésről" – ígérte a katonáknak.

Kapitány István, a leendő gazdaságfejlesztési és energetikai miniszter azt közölte, hogy nagy boldogsággal és elszántsággal áll egy működő és emberséges Magyarország építésének feladata elé. Kármán András is megköszönte a bizalmat, Gajdos László szerint a felkérése a zöld értékek elismerésének és a megyének is fontos gesztus. Hegedűs Zsolt arról írt, hogy mindent megtesznek majd azért, hogy az egészségügyben is érdemi rendszerváltás valósuljon meg az emberek javára.

A kabinet 16 minisztériumból fog állni, így a fenti tabló még nem teljes.

Magyar Péter sajtótájékoztatójában arról is beszélt, hogy milyen tárcák lesznek még a kabinetben, erről a tudósításunkat itt olvashatják:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 20. Magyar Péter bejelentette a Tisza-kormány első minisztereit

Címlapkép forrása: Orbán Anita Facebook oldala.