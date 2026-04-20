LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kiderült, kit jelöl Magyar Péter az Országgyűlés elnökének
Kiderült, kit jelöl Magyar Péter az Országgyűlés elnökének

Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza Párt az Országgyűlés elnökének – jelentette be Facebook-oldalán Magyar Péter hétfő reggel. Ezzel a képviselő Kövér Lászlót válthatja a poszton, aki 2010 óta töltötte be a tisztséget.

Kövér László jelenleg 2010 óta az Országgyűlés elnöke, Magyar Péter miniszterelnök-jelölt Facebook-posztja szerint

Forsthoffer Ágnest jelöli a pozícióra.

Forsthoffer a Veszprém 2-es választókerületben nyerte meg a választást a szavazatok 57,3%-ával, a fideszes Hegedűs Barbara 35,4%-ot kapott. A politikus elsősorban turisztikai szakember, szállodavezető.

Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Főiskolán és a Pécsi Tudományegyetemen végezte, majd 2001 szeptemberétől tíz hónapot dolgozott a Deloitte-nál. 2002-től a pápai székhelyű hulladékgazdálkodással is foglalkozó Talajerőgazdálkodási Kft. pénzügyi igazgatója volt. A családja 2006 őszén a korábbi tulajdonostól átvette a balatonfüredi Hotel Margaréta szállodát, ahol 2006 óta dolgozik és amelynek igazgatója. 2023. január 1-je óta Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) a balatoni régióvezetője.

A Tisza Párt 2025 szeptemberében jelentette be, hogy Forsthoffer Ágnes lesz a párt harmadik alelnöke.

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

