Kiderült, kit jelöl Magyar Péter az Országgyűlés elnökének

Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza Párt az Országgyűlés elnökének – jelentette be Facebook-oldalán Magyar Péter hétfő reggel. Ezzel a képviselő Kövér Lászlót válthatja a poszton, aki 2010 óta töltötte be a tisztséget.

Forsthoffer a Veszprém 2-es választókerületben nyerte meg a választást a szavazatok 57,3%-ával, a fideszes Hegedűs Barbara 35,4%-ot kapott. A politikus elsősorban turisztikai szakember, szállodavezető.

Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Főiskolán és a Pécsi Tudományegyetemen végezte, majd 2001 szeptemberétől tíz hónapot dolgozott a Deloitte-nál. 2002-től a pápai székhelyű hulladékgazdálkodással is foglalkozó Talajerőgazdálkodási Kft. pénzügyi igazgatója volt. A családja 2006 őszén a korábbi tulajdonostól átvette a balatonfüredi Hotel Margaréta szállodát, ahol 2006 óta dolgozik és amelynek igazgatója. 2023. január 1-je óta Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) a balatoni régióvezetője.

A Tisza Párt 2025 szeptemberében jelentette be, hogy Forsthoffer Ágnes lesz a párt harmadik alelnöke.

