Magyar Péter bejelentette a Tisza-kormány első minisztereit

Magyar Péter leendő miniszterelnök hétfő délutáni sajtótájékoztatóján ismertette az új kormánya hét miniszterét. A személyek és tárcák megnevezése eddig nem okozott meglepetést. Az is kiderült, hogy melyik lesz a további 9 minisztérium.

Hétfőn összeült a Tisza Párt parlamenti frakciója. Az már ismert volt, hogy a képviselőcsoportot Bujdosó Andrea vezeti majd, az Országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lehet.

A délutáni sajtótájékoztatót Magyar Péter azzal kezdte, hogy Bujdosó Andreát, Forsthoffer Ágnest és Tóth Péter kampányfőnököt.

Hatalmas frakció és hatalmas felelősség

- mondta Magyar Péter. A sajtótájékoztató elején van jelen Bujdosó Andrea és Forsthoffer Ágnes, ezért tőlük csak néhányat lehet kérdezni - jegyezte meg a Tisza Párt vezetője.

Zajlanak a kormányalakítási tárgyalások: a párt vezetése és a koalíció egyeztet a jelöltekkel. Igyekszünk összeállítani azt a kormányt, amely méltó lesz erre a felhatalmazásra - magyarázta Magyar Péter, és megismételte: 16 miniszter lesz a kormányban. Az Antal-kormányban és az első Orbán-kormányban is több miniszter volt - jegyezte meg.

Nem hiszem, hogy a miniszterek száma határozza meg a teljesítményét a kormánynak - húzta alá. Nem lesznek csúcsminisztériumok, minden szakterületnek saját minisztériuma lesz - jelezte Magyar Péter, aláhúzva, hogy ez már ismert volt a kampányban is.

A 7 kormánytag személye, amelyekről már most megszületett a döntés:

A Tisza-kormány pénzügyminisztere Kármán András lesz.

Gazdasági és energiaminiszter Kapitány István.

Külügyminiszter: Orbán Anita.

Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt.

Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romolusz

Élő környezetéet felelős miniszter: Gajdos László.

Agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs.

A teljesség igénye nélkül még 9 minisztériumot nevezett meg a leendő kormányfő: Belügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Közlekedési és Beruházási Minisztérium, Oktatási Minisztérium, Szociális ügyekért felelős minisztérium, Miniszterelnökség vagy ehhez hasonló, Vidékfejlesztési Minisztérium, Művélődési tárca, Digitális és Technológiai ügyekkel foglalkozó minisztérium.

A képviselőkkel átbeszélték a frakció előtt álló feladatokat, a jövő héten folytatják az egyeztetéseket - jelezte Magyar Péter. Csupa olyan képviselőkből áll, akik nem voltak korábban képviselők - fűzte hozzá.

Én felelek a kormány teljesítményéért, a politikai és szakmai munkájáért - szögezte le Magyar Péter, aki elismerte, hogy felfordulást okozott egy kiszivárgott, de meg nem erősített kormánytag neve, utalt Rubovszky Rita nevére. Ezzel kapcsolatban előrevetítette, hogy oktatási ügyekben is tárgyaltak szakértőkkel, különböző csoportokkal, már a választás előtt. Jelezte azt is, hogy nyitott az ilyen típusú szakmai és érdekképviseletekkel folytatandó egyeztetésekre, de azt is nyomatékosította, hogy örült volna, ha az elmúlt két évben is kiálltak volna hasonlóképp oktatásügyi véleményformálók, ahogyan az elmúlt napokban álltak ki.

A miniszterelnök politikai felelőssége, hogy hogyan állítja össze a kormányát. A felelősség tudatában és birtokában hozom meg a döntéseket.

Türelmet, békét és bizalmat szeretnék kérni egészen addig, amíg valaki be nem bizonyítja, hogy visszaéltünk ezzel a bizalommal - fejtette ki Magyar Péter.

Forsthoffer Ágnes beszédében jelezte: új politikai kultúra létrehozása a cél. Bujdosó Andrea frakcióvezető is leszögezte, hogy nagy felelősség van a kormánypárti frakción. Emlékeztetett: 44 nő jutott be a Tisza Párttal a parlamentbe, új szempontok kerülhetnek be a magyar Parlamentbe.

Tót Péter kampányfőnök kiemelte: a szavazatok megszerzése a bizalom megszerzéséről szól, az új kampány múlt vasárnap után megkezdődött.

