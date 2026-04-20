Magyar Péter megnevezett 7 minisztert - Minden, amit tudni kell róluk

Orvos, katona, bankár és multinacionális vezető is helyet kapott a hétfőn Magyar Péter által bejelentett miniszteri csapatban. Az előzetes várakozásoknak megfelelően alakuló névsor egyszerre épít volt kormányzati szereplőre és nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberekre. A kijelölt tárcavezetők háttere jól jelzi, milyen irányba tervezi vinni az országot a Tisza-kormány.

Hétfőn összeült a Tisza Párt parlamenti frakciója. Az ülés után Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott, ahol a következő kormány 16 miniszteréből 7-et hivatalosan is megnevezett a leendő kormányfő.

A hét név:

A Tisza-kormány pénzügyminisztere Kármán András lesz.

Gazdasági és energiaminiszter Kapitány István.

Külügyminiszter: Orbán Anita.

Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt.

Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romolusz

Környezetvédelmi miniszter: Gajdos László.

Agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs.

Cikkünkben a most kihirdetett kormánytagokat mutatjuk be.

Úton az euró felé

Kármán András, a Tisza Párt gazdaságpolitikai csapatának egyik legismertebb és legfontosabb szereplője. A pályája különlegessége, hogy több területet köt össze: volt kormányzati szereplő, később nemzetközi tapasztalatot szerzett az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatóságában, majd az Erste-csoportban töltött be vezetői pozíciókat. Ezt követően a Tisza gazdaságpolitikáját tervezte.

Kármán a második Orbán-kormány elején, 2010-ben a Nemzetgazdasági Minisztériumban adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkárként dolgozott. A tisztségét 2011-ben elhagyta, és a róla szóló portrék szerint a távozásának lényege az volt, hogy egy ponton nem értett egyet azzal, merre megy a kormány gazdaságpolitikája, illetve mennyi érdemi mozgástere van egy szakmai vezetőnek a politikai döntések között. Ezt a történetet ma is sokan úgy értelmezik, hogy „nem asszisztált tovább” a Fidesz gazdaságpolitikájához, amikor már látta, hogy nincs valódi beleszólásuk az államtitkároknak.

"Emberséges költségvetés a cél, mert minden adóforint mögött emberek, családok állnak" – mondta Kármán András tavaly szeptemberben egy Tiszás rendezvényen. Szerinte az ország növekedési válságban van, a gazdaság egy helyben toporog. Előbb-utóbb elfogy a tartalék. Úgy véli, a magyar adórendszer egészen súlyosan aránytalan és igazságtalan.

Az EU-rekorder 27%-os áfakulcs, az extrém vagyon adóztatásának hiánya és az egykulcsos szja mai formája együttesen azt eredményezi, hogy ma a minimálbéren élők összességében 6%-kal magasabb adókulccsal adóznak, mint a társadalom leggazdagabb része

– mondta Kármán. Valóban arányos adórendszert ígért ezen a ponton, ezért a jövedelem, a vagyon és a fogyasztás arányában is korrigálná a Tisza a jelenlegi adórendszert.

Kármán András szerint az euró bevezetése nem puszta pénzcsere, hanem biztonság, alacsonyabb kamatok és erősebb gazdasági kapcsolatok. "Amikor kitűzzük az euróbevezetés célját, akkor kijelentjük, hogy visszatérünk Európa fősodrába" - tette hozzá. Az euró bevezetése valóban hangsúlyos cél lehet, ugyanis Magyar Péter fontos üzeneteket küldött ezzel kapcsolatban első nemzetközi sajtótájékoztatóján.

A kompország státusz vége

Orbán Anita bár a céges világból érkezik, nem ismeretlen számára a külpolitika. A világ egyik legrangosabb diplomataképzőjén, a Fletcher Schoolon szerzett doktori fokozatot 2008-ban, majd könyvet írt az orosz energiapolitikáról, 2010 és 2015 között a második Orbán-kormány idején energiabiztonsági utazó nagykövet volt, később pedig londoni vezető pozíciókban dolgozott az LNG-szektorban és a Vodafone-nál.

Kinevezése éles fordulatot jelez majd Szijjártó Péter közel tizenkét évig tartó külpolitikai vezetése után: Orbán Anita már a kampányban erősen kiállt a nyugati beágyazottság helyreállítása mellett. A Telexnek adott korábbi interjújában azt mondta:

le fogunk horgonyozni a nyugati szövetségrendszerben,

és ehhez azt is hozzátette, hogy Magyarország esetében „vége lesz a kompország státuszunknak”. Ugyanebben a beszélgetésben arról is beszélt, hogy az első külpolitikai feladatok között lenne a lengyel viszony rendezése, és a szomszédos országokkal fennálló viták kezelése is – amelyet a választások óta nyilvános szereplésein Magyar Péter leendő miniszterelnök is folyamatosan hangsúlyozott.

Az Európai Unióval kapcsolatban Orbán Anita nem egyszerűen békülékenyebb hangot ütött meg, hanem kifejezetten szakítani ígért az akadályozó, vétózó magyar politikával. Ugyanebben az interjúban úgy fogalmazott:

Nem nemzeti érdek, hanem oligarchikus vagy egy harmadik fél érdekében vétózunk. Ez be lesz fejezve. Nem bot szeretnénk lenni a küllők között, hanem küllő a keréken.

Oroszország és Ukrajna ügyében szintén jól látható a különbség a távozó Orbán Viktor vezette kormányzati vonalhoz képest. Orbán Anita világosan kijelentette: „ki kell mondanunk, hogy itt Oroszország az agresszor és Ukrajna az áldozat”, és azt is mondta, hogy a Tisza támogatja Ukrajna területi integritását és szuverenitását. Közben nem egy korlátlan ukránpárti álláspontot vázolt fel: nem támogatná a gyorsított uniós csatlakozást, és arról is beszélt, hogy a magyar kisebbségi jogokat eddig nem sikerült megfelelően érvényesíteni.

Az orosz kapcsolatok kezelésében Orbán Anita nem a teljes megszakításról beszélt, hanem a viszony alapjának átírásáról. Szerinte jelenleg „nem két fél ül a tárgyalóasztal két oldalán, hanem a magyar kormány ül az orosz oldalán”, és ezen változtatnának: a Tisza „visszaülne a magyar oldalra”, és háttéralkuktól mentes kapcsolatot alakítana ki Moszkvával.

Egészségügyi reformok sora jön

Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi csapatának vezetője, ortopéd sebész, akinek pályája két egészségügyi rendszert is összeköt. Egy évtizedig Nagy-Britanniában, az NHS kötelékében dolgozott, előbb a North Manchester General Hospital ortopédiai osztályát vezette, majd egy nappali sebészet vezető sebészeként csípő- és térdprotézis-műtétekre szakosodott, 2015-ös hazatérése óta pedig a magán- és az állami ellátásban is praktizál. Hegedűst a Tisza 2025 nyarán mutatta be szakértőjeként, Magyar Péter pedig tavaly október végén jelentette be, hogy őt szánja egészségügyi miniszternek. A szélesebb közvélemény előtt ugyanakkor nem a szakmai pályája, hanem a választási győzelem éjszakáján a Tisza színpadán előadott tánca tette ismertté, amelyet a magyar sajtó „Bulibáróként” kezdett emlegetni.

A programját Hugonnai Vilma Egészségügyi Programként mutatta be, kiindulópontja pedig, hogy a magyar egészségügy rendszerszintű beavatkozásra szorul. Érvelése szerint 900 ezer embernek nincs háziorvosa, a magyarok öt évvel rövidebb ideig élnek, mint az uniós átlag, és évente több tízezer élet vész el a megfelelő ellátás hiánya miatt.

A javasolt irány egy önálló, orvos által vezetett egészségügyi minisztérium, a szakma autonómiájának megerősítése, valamint a minőségi mutatók rendszeres, hiteles és átlátható publikálása, amelyet Hegedűs az egész reform sarokkövének tart,

mert szerinte önmagában ez olyan nyomást gyakorol a döntéshozókra, amely érdemi változásokat indít el. Emellett regionális szuperkórházakról, rövidebb várólistákról és bérrendezésről is beszélt a kampányban, még az első ciklusra ütemezve.

A választás utáni első nagyinterjújában Hegedűs bejelentette az első konkrét lépést is: július 1-jéig, Semmelweis-napra leszerelteti a kórházakból a Pintér Sándor belügyminisztersége alatt telepített arcfelismerő rendszereket, mert a rendészeti típusú irányítási modellt járhatatlannak tartja az ágazatban. A szimbolikus intézkedésnél azonban nagyobb súlyt kap az általa megfogalmazott kulturális fordulat: a hibáztató egészségügyi kultúrát egy tanuló kultúrára cserélné, amelyben az orvosok és a szakdolgozók szabadon elmondhatják a problémáikat, az őszinteség pedig nem kockázat, hanem kötelesség lesz. A tervezett intézkedésekről folyamatos szakmai és társadalmi egyeztetést ígér.

A földről a politikába

Bóna Szabolcs a magyar agrárszektorban ismert vállalkozó, aki a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. vezetőjeként szerzett szakmai hírnevet. Tevékenysége elsősorban az állattenyésztéshez és a nagyüzemi mezőgazdasági termeléshez kapcsolódik, és a hazai agráriumban gyakorlati tapasztalatokra építő szereplőként tartják számon. 2022-ben elnyerte az „Év állattenyésztője” díjat, de Portfolio által szervezett rendezvényeken is szerepelt már szakérőként.

A szélesebb nyilvánosság számára a TISZA Párt megjelenésével vált ismertté, ahol agrárszakértőként és a vidéki gazdálkodók hangját képviselő szereplőként tűnt fel. A párt rendezvényein hangsúlyosan „parasztként” hivatkozott magára, mutatva a szakma iránti büszkeségét.

Bóna egy meglehetősen nehéz választókerületben, Győr-Moson-Sopron 3-ban indult, ahol alig több mint 1 százalékkal kapott ki a fideszes Gyopáros Alpártól. Érdekesség, hogy a Tisza listáján külön nem szerepel, így úgy válhat miniszterré, hogy valójában nincsen országgyűlési mandátuma.

Bóna volt a párt egyik első bemutatott szakembere. A nagykanizsai Tisza-kongresszuson ő vezette a mezőgazdasági kerekasztalt, ahol leghangsúlyosabban a vízgazdálkodás kihívásaival foglalkoztak.

Bóna azért is lehet meghatározó figura, mert már ezen a kerekasztalbeszélgetésen is felhozta az EU és dél-amerikai Mercosur-államok között alakuló egyezményt, mivel az onnan behozott termékek előállítási költségei komoly kihívást jelenthetnek az európai gazdákra nézve.

Az egyezmény ellen több tagállam képviselői is felszólaltak az Európai Parlamentben, de egyelőre nincs olyan nyilvános felmérés, ami érdemi árcsökkenéseket jelezne elő az uniós termelőknek. Ettől függetlenül a Tisza és a Fidesz is élesen kritizálta a megállapodást, amelynek talán legkérdésesebb pontja, hogy az EU képes-e betartatni az általa támasztott elvárásokat.

Katonai csúcsvezetőből miniszter

Ruszin-Szendi Romulusz 2021 és 2023 között a Magyar Honvédség vezérkari főnöke volt, vagyis a hadsereg legmagasabb szakmai vezetői pozícióját töltötte be. Katonai pályafutását a kilencvenes évek közepén kezdte, és végigjárta a ranglétrát a csapattiszt beosztásoktól egészen a stratégiai vezetői szintig.

"Mint minden kisfiút, engem is nagyon érdekelt a pisztoly, tetszett az egyenruha, férfiasnak és izgalmasnak találtam a katonaéletet" – nyilatkozta 2021-ben a pályaválasztásról a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

Szolgált több hazai alakulatnál, valamint részt vett nemzetközi NATO-missziókban Irakban és Afganisztánban is, ami jelentős műveleti és nemzetközi tapasztalatot adott számára. Tudományos pályát is befutott: hadtudományi PhD-fokozattal rendelkezik, valamint az Egyesült Államokban stratégiai tanulmányokból szerzett mesterdiplomát.

Vezérkari főnökként kinevezésekor az egyik legfontosabb feladatának a honvédség személyi állományának megerősítését, a katonák megtartását és a modernizáció folytatását tartották. A róla szóló beszámolók szerint hangsúlyt helyezett a katonák életpályamodelljének javítására, a felszereltség és infrastruktúra fejlesztésére, valamint arra, hogy a hadsereg képes legyen nagyobb létszámú és jobban felkészült állományt fenntartani. Emellett szakmai megszólalásaiban gyakran a modern, technológiailag fejlett haderő és a hatékony hadviselési elvek fontosságát emelte ki.

A honvédség vezető pozíciójából 2023 áprilisában váratlanul mentették fel, helyére pedig Böröndi Gábor került. A csere okait a minisztérium akkor nem részletezte, ezek azóta sem tisztázottak. A leváltása után felmerült, hogy diplomáciai pályára lép, végül azonban ez nem történt meg. Előbb különböző médiafelületeken tűnt fel egyre gyakrabban katonai szakértőként, a Tisza mellett a párt tavaly februári kongresszusán jelent meg először nyilvánosan.

A választáson Hajdú-Bihar vármegye 5-ös körzetében indult, amit eredetileg nehéz körzetként tartottak számon. Ruszin-Szendi végül a szavazatok pontosan 50 százalékát szerezte meg, és így egyéni mandátumhoz jutott.

Multis háttérrel a gazdaságpolitikában

A következő 4 évben a gazdaságfejlesztési és energetikai minisztériumi tárcát vezető Kapitány István a Tisza Párt választási kampányának egyik gyakori visszatérő szereplője volt. A leendő miniszter háttere alapvetően nem pártpolitikai, hanem nemzetközi nagyvállalati, Kapitány ugyanis közel négy évtizedet töltött a Shell-csoportban. Munkája során több országban megfordult, ottani pályafutása végén pedig egészen a globális alelnöki pozíciójáig jutott, ami egyszerre jelentett stratégiai, beruházási és ellátásbiztonsági felelősséget. A Tiszához való csatlakozását a párt 2026 januárjában jelentette be, és a szerepét „kormányzati felkészülés” keretében gazdaságfejlesztési és energetikai területre helyezte, vagyis kifejezetten a végrehajtható, rendszerszintű szakpolitikai kérdésekkel foglalkozó politikusként tüntette fel.

Kapitány István megszólalásai és a róla a közösségi médiában megjelenő üzenetek egyaránt a kiszámíthatóság és a jogbiztonság igényét hangsúlyozták. A frissen bejelentett miniszter emellett a közpénzek mindennapi jólét emelését célzó felhasználását, a gazdasági versenyképesség és az átláthatóság javítását is több ízben említette. Kapitány István egyik visszatérő állítása szerint az adófizetés célja olyan állami működés megteremtése, amely a gazdaságban beruházási biztonságot, a társadalomban pedig kiszámítható életfeltételeket teremt.

A leendő miniszter az energiastratégiát nem kizárólag árkérdésként kezeli, hanem országkockázati és versenyképességi tényezőként: hangsúlyosan beszél az ellátásbiztonságról és a diverzifikációról, illetve arról a megközelítésről, hogy a lakossági rezsikiadások érdemben csak hatékonysági fordulattal, különösen az épületenergetikai korszerűsítések felgyorsításával csökkenthető.

Szakmai háttere és eddig megszólalásai alapján Kapitány István egy intézményi rendre, versenyképességi- és korrupcióellenes fordulatra, valamint hosszú távú, végrehajtható energiagazdasági modernizációra törekvő miniszter lehet, aki intézkedéseivel elősegítheti a 3 éve stagnáló magyar gazdaságot és megerősítheti a társadalmi biztonságot is.

Állatkert után minisztériumi vezető

Gajdos László elfogadta a felkérést az élő környezetért felelős miniszteri posztra. Az 1962-ben született állattenyésztő üzemmérnök jelenleg a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója. Tősgyökeres nyíregyházi, a belvárosban nőtt fel. Gyermekkorától kezdve két nagy álom vezette: olimpikon szeretett volna lenni és állatkertigazgató. Édesapja úszó, édesanyja vívó volt, ő maga pedig serdülő- és ifjúsági válogatott súlyemelőként ért el sportsikereket. A sport után Kaposváron szerzett állattenyésztő üzemmérnöki diplomát, de pályája első évtizedét még nem állatkertben, hanem a Magyar Rádió Nyíregyházi Stúdiójában töltötte, mezőgazdasági és sportműsorok szerkesztőjeként.

1996-ban lett a nyíregyházi Kultúrpark igazgatója, majd abból hozta létre Magyarország legnagyobb vidéki állatparkját.

Gajdos László öt éve vezeti a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségét, Nyíregyháza díszpolgára, számos rangos elismerés – köztük megyei Príma díj és a Fehér Rózsa-díj – birtokosa. A magyar turizmus 50 meghatározó szakembere közé is beválasztották, hiszen csapatával határon innen és túl is több turisztikai attrakciót mentoráltak. Munkájának csúcspontjaként 2024-ben megkapta a Magyar Bronz Érdemkeresztet is.

Gajdos László a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1. körzetben nyert egyéni képviselői mandátumot, a szavazatok 63%-át szerezte meg.

