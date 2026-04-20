Máris mélyrepülésbe kezdtek a légitársaságok, ahogy újra fokozódik a feszültség a Közel-Kelet és az Egyesült Államok körül

Az új szabályozás – a 232-es cikkely – értelmében az alumíniumra, az acélra és egyes kapcsolódó termékekre 50 százalékos, míg a rézre és a réztartalmú termékekre 25 százalékos vámot vetnek ki.

A Fermi energetikai infrastruktúra-fejlesztő papírjai több mint 22 százalékot zuhantak amiatt, hogy Miles Everson pénzügyi igazgató is lemondott, mindössze néhány nappal Toby Neugebauer vezérigazgató távozása után. A Rick Perry volt amerikai energiaügyi miniszter által társalapított vállalat kifejezetten a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpontok energiaellátására szakosodott.

Donald Trump elnök aláírt egy elnöki rendeletet a pszichedelikus gyógyszerek kutatásának és hozzáférhetőségének felgyorsításáról, a döntés hatására több kisebb gyógyszerfejlesztő vállalat részvényárfolyama is kilőtt. A Compass Pathways papírjai közel 40 százalékot, míg az AtaiBeckley részvényei több mint 25 százalékot ugrottak. A Biogen árfolyama szintén erősödött, miután a biotechnológiai cég 850 millió dollárért szerezte meg a TJ Biopharmától a felzartamab nevű, immunológiai betegségek kezelésére fejlesztett kísérleti hatóanyag globális jogait.

A légitársaságok és a tengerjáró társaságok részvényeit az éleződő amerikai-iráni feszültség nyomta lefelé.

A befektetők az emelkedő üzemanyagárak és a visszaeső utazási hajlandóság miatt aggódnak. Az American Airlines és a Norwegian Cruise Line egyaránt közel 5 százalékot esett, de a United Airlines, a Royal Caribbean és a Delta papírjai is gyengélkedtek.

A Hormuzi-szorosban akadozó hajóforgalom a műtrágyagyártók és a vegyipari vállalatok részvényeit is megmozgatta. A CF Industries árfolyama közel 2 százalékot emelkedett, miután a múlt pénteki kereskedésben mintegy 10 százalékot esett. A Dow és a LyondellBasell szintén felfelé korrigált a pénteki kétszámjegyű zuhanást követően.

A Marvell Technology részvényei több mint 4 százalékot ugrottak a The Information értesülésére: a lap szerint a vállalat a Google-lal tárgyal két új AI-chip fejlesztéséről. A Broadcom, amely nemrég állapodott meg a Google AI-chipjeinek következő generációjáról, közel 2 százalékot gyengült a hír hallatán.

A TopBuild szigetelőanyag-forgalmazó árfolyama több mint 16 százalékot erősödött, miután a QXO bejelentette, hogy 17 milliárd dollárért felvásárolja a céget. A tranzakció hírére a QXO saját részvényei ugyanakkor közel 8 százalékot estek.

Az AST SpaceMobile 8 százalékot veszített értékéből,

miután a hétvégén felbocsátott műholdja nem a megfelelő pályára állt.

A vállalat közlése szerint a keletkezett kárt teljes mértékben fedezi a biztosítás.

