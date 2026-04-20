Meddig tarthat a Tisza-rali, ha mindjárt beüt az iráni válság?

Nagyot erősödött a forint az utóbbi hetekben. A Tisza Párt kétharmados felhatalmazást kapott, intézményi reformokat sürgetnek, felszámolnák a korrupciót és még az eurótbevezetést is kilátásba helyeznék. Ez hosszú idő után zene a piac füleinek. Azonban ennek ellenére sem jelenthetjük ki, hogy a forintbefektetők teljesen hátradőlhetnek. Egy olyan energiaválság küszöbén állunk, amelyet a Nemzetközi Energiaügynékség a világ legnagyobb energiaválságának nevezett. Mutatjuk, hogyan mozgathatja ez a forintot akkor, amikor a legtöbben már inkább vennék.

A Tisza Párt kétharmados győzelme után a forint négy éve nem látott szintre erősödött, a piac szerint pedig ebben a lendületben van még felhajtóerő. Az euró bevezetésének felcsillanó esélye, a jogállamisági reformok ígérete és a rekord reálkamat egyszerre szól a hazai fizetőeszköz mellett.

Csakhogy a Hormuzi-szoros lezárása miatt elszabadult európai energiaválság egy mechanikus sokk, amely akkor is beüt, ha a közel-keleti konfliktusban holnap tűzszünet születik.

A Tisza-kormány gazdasági hátszele így az első hónapokban komoly próbát állhat ki. Lássuk, mi vár most a forintra.